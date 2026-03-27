Throwback story: 'माझ्यासोबत राहा, तुला...' विवाहित दिग्दर्शकाच्या घाणेरड्या मागणीने अस्वस्थ झाली मराठमोळी अभिनेत्री

Throwback story: सिनेसृष्टीतील अभिनेत्रींना त्यांच्या कारकिर्दी दरम्यान अनेक कडू प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. अशाच एका अस्वस्थ करणाऱ्या प्रसंगाविषयी मराठमोळ्या अभिनेत्रीने खुलासा केला होता. जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

प्रिती वेद | Updated: Mar 27, 2026, 05:34 PM IST
Renuka Shahane: अभिनेत्री रेणुका शहाणेने तिच्या आयुष्यातील सर्वात धक्कादायक घटनेबद्दल सांगितलं आहे. एका निर्मात्याने तिच्याकडे विचित्र मागणी केली होती.  सुरभि ही मालिका आणि हम आपके है कौन या चित्रपटातून अभिनेत्री रेणुका शहाणे घरात घरात पोहोचल्यात. एका मुलाखतीत तिने तिच्या आयुष्यातील धक्कादायक घटनेबद्दल खुलासा केला आहे. एका निर्मात्याने तिच्याकडे विचित्र मागणी केली होती, ज्याबद्दल ऐकून तिच्या आईलाही मोठा धक्का बसला होता. 

काय म्हणाल्यात रेणुका शहाणे? 

रेणुका शहाणे यांनी झूम या चॅनेलला दिलेल्या मुलाखती सांगितलं की, एका प्रकल्पासाठी त्यांना साइन करण्याच्या बहाण्याने चित्रपट निर्मात्याने घरी बोलावलं होतं. या भयानक घटनेबद्यादल सांगताना अभिनेत्री म्हणाल्यात की, 'एक निर्माता अनेक वर्षांपूर्वी माझ्या घरी येत होता. तो मला भेटण्यासाठी माझ्या घरी आला होता. आणि त्यांनी मला एक प्रस्ताव दिला होता, की मी विवाहित आहे, पण तू माझ्यासोबत राहा. तू माझ्या ब्रँडची ॲम्बेसेडर हो. मी तुला दर महिन्याला स्टायपेंड देईन.' या घटनेबद्दल सांगताना अभिनेत्री भावूक झाल्या होत्या. 

रेणुका शहाणे यांना निर्मात्याने त्यांच्यासोबत राहण्यास सांगितलं होतं. रेणुका पुढे म्हणाल्यात की, 'त्यांचा साड्यांचा उद्योग होता, मी तुम्हाला दरमहा स्टायपेंड देईन आणि आपण एकत्र राहू… मी आणि माझी आई आश्चर्याने एकमेकांकडे पाहत होतो. मला वाटतं की त्यानंतर जे घडले ते जास्त महत्त्वाचे होतं. हे ऐकून मी आणि माझी आईला मोठा धक्काच बसला होता. त्या घटनेनंतर मी ते कॅम्पेन न करण्याचा निर्णय घेतला.'

रेणुका यांनी अशा घटनांचा महिलांवर होणारा परिणामवरही भाष्य केलं. रेणुका यांनी पुढे सांगितलं की, 'अशा परिस्थितीत कलाकारांकडे दोनच पर्याय असतात. गप्प राहायचं किंवा काम सोडून द्यायचं. जर तुम्ही विरोध केला तर तुम्हाला प्रोजेक्टमधून बाहेर काढलं जातं. बऱ्याचदा पैसे दिले जात नाहीत. उलट पीडितेलाच दोष दिला जातो. एक ग्रुप असतो जो अशा लोकांना प्रोटेक्शन देत असतो.' 

कधीकधी, तुम्ही एखाद्याच्या प्रस्तावाला नकार दिल्यास, ते सूड घेण्यासाठी येतात आणि इतरांना तुम्हाला काम न देण्यास सांगतात. हा सत्य आहे. माझ्या बाबतीत असं घडलं नाही, पण असे होऊ शकतं किंवा तेव्हा होऊ शकलं असतं ,असंही त्या म्हणाल्या. रेणुका शहाणे यांनी हे देखील सांगितले की, जर एखाद्या पीडितेनं छळाविरुद्ध तक्रार केली, तर त्यांना अनेकदा परिणामांना सामोरे जावं लागते. एकतर त्यांना प्रोजेक्टमधून काढून टाकलं जातं किंवा त्यांचा छळ आणखी वाढवला जातो, कधीकधी तर कामाचे पैसेही दिले जात नाहीत.

