Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  रेवती लेलेच्या आयुष्यातील नवीन प्रेम, बॉयफ्रेंडची झलकही दिली शेअर

रेवती लेलेच्या आयुष्यातील नवीन प्रेम, बॉयफ्रेंडची झलकही दिली शेअर

Revati Lele new Byfriend  : रेवती लेलेने आपल्या नव्या नात्याची माहिती सोशल मीडियावर शेअर केली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 27, 2025, 01:23 PM IST
रेवती लेलेच्या आयुष्यातील नवीन प्रेम, बॉयफ्रेंडची झलकही दिली शेअर

लग्न सराईचा हंगाम सुरू झाल्यापासून अनेक जण विवाहबद्ध झाले आहेत आणि काहींनी आपल्या नव्या आयुष्याची सुरुवात केली आहे. सोशल मीडियावर सध्या सर्वत्र लग्न आणि साखरपुड्याचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. यामध्ये अनेक सेलिब्रिटींचाही समावेश दिसून येतो. नुकताच स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय अभिनेत्री, होईलच प्रेम मधली काव्या म्हणजेच ज्ञानदा रामतीर्थकरचा साखरपुडा पार पडला, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट वाहून गेली. त्यानंतर अभिनेत्री गायत्री दातारनेही आपले रिलेशनशिप उघडपणे जाहीर केले आणि सोशल मीडियावर तिच्या चाहत्यांनी तीला शुभेच्छा दिल्या.

आता स्टार प्रवाहवरील आणखी एका अभिनेत्रीने तिच्या नात्याची कबुली दिली आहे. ही अभिनेत्री लोकप्रिय खलनायिका असून, लग्नाची बेडी या मालिकेत मधु आणि आता कोण होतीस तू काय झालेस तू या मालिकेत अमृता हे पात्र साकारणारी रेवती लेले आहे. रेवतीने सोशल मीडियावर हातामध्ये पुष्पगुच्छ आणि दुसऱ्या हातावर अंगठी घालून सुंदर फोटो शेअर केले आहेत. एका फोटोमध्ये तिने हाताची अंगठी दाखवली असून त्याच्या मागे तिचा होणारा नवरा आहे; मात्र त्याचा फोटो स्पष्ट दिसत नाही.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Revati Lele (@me_revati)

रेवतीने फोटोसोबत कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, 'मी होकार द्यायच्या आधीच माझ्या मनाने होकार दिला.' या पोस्टनंतर तिच्या चाहत्यांमध्ये हा मुलगा कोण आहे याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. सोशल मीडियावर तिच्या पोस्टवर मोठ्या प्रमाणावर कमेंट्स येऊ लागल्या आहेत. तिच्या मालिकेतील सहकलाकार सुकन्या मोनेंने कमेंट करत “लबाड… खूप खूप अभिनंदन… पार्टी करूया आता” असं लिहून हार्ट इमोजी शेअर केली. तसेच अभिनेत्री गिरीजा प्रभु, मधुरा जोशी, साक्षी गांधी, अभिषेक रहाळकर, गौरी कुलकर्णी, समृद्धी केळकर, अनघा अतुल, दिव्या पुगावकर, मोनिका चव्हाण आणि पूर्णिमा डे यांनीही कमेंट करून तिला अभिनंदन केले आहे.

रेवती लेले बद्दल बोलायचे झाल्यास, ती याआधी अभिनेता आदेश वैद्यसोबत सहा वर्ष रिलेशनशिपमध्ये होती. मात्र अचानक दोघांचे ब्रेकअप झाले आणि दोघांनी सोशल मीडियावर एकमेकांना अनफॉलो केले. या ब्रेकअपनंतर तिच्या चाहत्यांना या गोष्टीची माहिती समजली. अनेक चाहत्यांना तिच्या आयुष्यातील नवीन टप्प्याची उत्सुकता होती आणि आता रेवतीने आपल्या आयुष्याची नवीन सुरुवात केली आहे.

रेवतीने आपल्या पोस्टद्वारे स्पष्ट केले की, ती आता आनंदी आणि नव्या नात्यात समाधानी आहे. तिच्या चाहत्यांनीही तिला प्रचंड प्रेम आणि शुभेच्छा दिल्या आहेत. अभिनेत्रीने हळू हळू आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत उघडपणे बोलणे सुरू केले असून, तिच्या चाहत्यांना तिच्या आयुष्यातील नवीन क्षण पाहायला मिळत आहेत.

यामुळे सोशल मीडियावर रेवतीच्या चाहत्यांमध्ये तिच्या नवीन नात्याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक चाहते तिच्या फोटोवर लाईक आणि कमेंट करत तिच्या आनंदात सहभागी होत आहेत. रेवतीने या पोस्टद्वारे तिच्या चाहत्यांना सांगितले की, तिच्या आयुष्यातील हे नवीन पर्व तिच्यासाठी खूप खास आहे आणि ती तिच्या नव्या नात्यात समाधानी आहे.

अशा प्रकारे, रेवती लेलेने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत खुलासा करून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि आनंद निर्माण केला आहे. तिच्या चाहत्यांसाठी हा वेळ खूप खास असल्याचे दिसत आहे.

