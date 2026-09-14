/वडील माझ्यासमोर आईला मारहाण करायचे तरी मी त्यांना कधी थांबवलं नाही कारण...; अभिनेत्रीचा हादरवणारा खुलासा

छोट्या पडद्यावर प्रचंड गाजलेल्या 'कुमकुम भाग्य' मालिकेतील 'आलिया मेहरा' या भूमिकेसाठी ओळखली जाणारी टीव्ही अभिनेत्री रेहना पंडितने काही धक्कादायक खुलासे केले आहेत. आपल्या बालपणीच्या आठवणी सांगताना तिने तिच्या कुटुंबातील कलहाबद्दल भाष्य केलंय. लहानपणी तिचे वडील तिच्या आईला मारहाण करायचे, अशी आठवण तिने एका पॉडकास्टमध्ये सांगितली. सिद्धार्थ कन्ननच्या पॉडकास्टवर बोलताना रेहनाने कबूल केले की तिने आणि तिच्या बहिणीने वडिलांकडून आई झालेली मारहाण पाहिली आहे.
आईला वडील मारत असताना त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न तू केला का? असं मुलाखतीदरम्यान रेहनाला विचारण्यात आलं तेव्हा तिने, "नाही, मी सोफ्याखाली लपून राहायचे. माझी बहीणच मध्ये येऊन बचाव करायची. मी नेहमीच लपून राहणाऱ्या स्वभावाची राहिले," असं म्हटलं आहे. आपली बाजू मांडताना रेहानाने, "मला भांडणे, नकारात्मकता, वादविवाद किंवा संघर्ष आवडत नाहीत. मला शांतता आवडते; मला शांत राहायलाच आवडते. मला वाटते की तुम्ही जितके शांत असता, तितक्या चांगल्या गोष्टी तुमच्याकडे आकर्षित होतात. माझ्या आजूबाजूला चांगल्या गोष्टी घडणं मला आवडतं. मला चांगल्या गोष्टींचा सहवास आवडतो," असं म्हटलं.
रेहना पंडितला प्रियांका पंडित म्हणूनही ओळखले जाते. तिने 'मनमोहिनी' मालिकेतील 'मोहिनी' आणि 'इश्कबाज' मालिकेतील 'स्वेतलाना' या भूमिक साकारल्या असून या माध्यमातून ती घराघरात ओळखीचा चेहरा झाली आहे.
वडिलांकडून आईला होणारी मारहाण पाहण्याचा अनुभव अत्यंत वेदनादायी होता असंही रेहाना म्हणाली. "तो अनुभव खूप वेदनादायी होता. लहानपणापासूनच मी माझ्या स्वतःच्या विश्वात म्हणजेच विचारांमध्ये रमायचे. मी फक्त चित्रपट आणि 'चित्रहार' पाहायचे आणि स्वतःच्याच विचारांत मग्न असायचे. मला बाहेरच्या जगाशी किंवा घरात काय चालले आहे याची पर्वा नसायची. माझ्याकडे एक छोटी तीन चाकी सायकल होती, ती घेऊन मी फिरायचे. मी स्वत:च्याच जगात रमताना डोंगराळ भागात ती सायकल चालवत असल्याची कल्पना करायचे," असं रेहाना म्हणाली.
रेहानाने पुढे, "आई खेळायला जाण्यापूर्वी मुलांसाठी तयार करून देते तसा माझ्याकडे पाण्याची एक छोटी बाटली आणि डबा असायचा. पण मी इतर मुलांसोबत खेळत नसे, कारण त्यांना घरात काय चालले आहे हे माहित असायचे. त्यामुळे, त्यांना माझ्या घराबद्दल काही कळावे किंवा त्यांनी मला काही विचारावे, असे मला वाटत नसे म्हणूनच मी त्यांच्यासोबत खेळणं टाळायचे," असं म्हणाली.
"याच कारणामुळे मी एकटीच बाहेर जायचे आणि माझ्याभोवती एक छोटेसे सुरक्षित विश्व मुद्दाम निर्माण करायचे. जिथे मी 'मी' आहे, मला जे बनायचे आहे ती मी आहे आणि मी एक छोटी 'सिंड्रेला' आहे. थोडक्यात, मी नेहमीच माझ्या स्वतःच्या कल्पनेच्या विश्वात रमायचे," असेही अभिनेत्रीने स्पष्ट केले.