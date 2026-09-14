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वडील माझ्यासमोर आईला मारहाण करायचे तरी मी त्यांना कधी थांबवलं नाही कारण...; अभिनेत्रीचा हादरवणारा खुलासा

एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना या अभिनेत्रीने हा अनुभव शेअर केला असून त्यावेळी ती नेमकं काय करायची हे सुद्धा  सांगितलं आहे. तिने नेमकं काय म्हटलंय पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 14, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:40 AM IST
वडील माझ्यासमोर आईला मारहाण करायचे तरी मी त्यांना कधी थांबवलं नाही कारण...; अभिनेत्रीचा हादरवणारा खुलासा
Image Credit: पॉडकास्टमध्ये बोलताना केला खुलासा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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