वयाच्या 33व्या वर्षी रिया चक्रवर्तीने एग्ज फ्रिज केले; लग्न आणि मातृत्वाविषयी स्पष्ट भूमिका मांडली

Rhea Chakraborty Freezes her eggs at the age of 33 : वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत राहिलेली रिया चक्रवर्ती आता आयुष्यात पुढे जात कामावर फोकस करत आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 9, 2025, 02:01 PM IST
बॉलिवूड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती गेल्या काही वर्षांपासून तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत राहिली. अनेक चढ-उतार अनुभवत रियाने स्वतःला सावरत करिअरमध्ये पुन्हा नव्या जोमाने पाऊल ठेवले आहे. सध्या ती प्रोफेशनल आयुष्यावर लक्ष केंद्रित करत असून, स्वतःचा ब्रँड आणि नव्याने सुरू केलेला ‘चॅप्टर २’ हा पॉडकास्ट यामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आहे.

‘चॅप्टर २’मध्ये मनमोकळ्या गप्पा

रियाच्या पॉडकास्टमध्ये आतापर्यंत अनेक नामांकित सेलिब्रिटी सहभागी झाले आहेत. अलीकडेच अभिनेत्री हुमा कुरेशी पाहुणी म्हणून आली असताना दोघींमध्ये आयुष्य, करिअर आणि स्त्रियांवर समाजाकडून येणाऱ्या दबावांविषयी सविस्तर चर्चा झाली. याच संवादादरम्यान रियाने तिच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा निर्णय सर्वांसमोर मांडला.

रिया एग फ्रीझिंग करत आहे; डॉक्टरांचा सल्लाही घेतला

रिया म्हणाली, 'महिलांच्या आयुष्यात 30च्या पुढे काही मोठे निर्णय घ्यावे लागतात लग्न, मूल… कारण बायोलॉजिकल क्लॉक चालू असते./ तिने पुढे उघड केले, 'माझे वय 33 आहे आणि मी एग फ्रीझिंग करण्याचा विचार करत आहे. अलीकडेच मी स्त्रीरोगतज्ज्ञाकडेही गेले होते. शरीर एक सांगतं आणि मन दुसरंच हे खूप विचित्र आहे.' या निर्णयाबद्दल बोलताना ती पुढे म्हणाली, 'मन म्हणतं, तू आधीच एका ‘मुलाची’ काळजी घेत आहेस तुझा ब्रँड, तुझा व्यवसाय. त्याचंही पोषण करायचं आहे. त्यामुळे आयुष्याचे निर्णय घेताना खूप विचार करावा लागतो.'

लग्नाबद्दल रियाची स्पष्ट भूमिका

लग्नाबद्दल बोलताना रियाने पुन्हा एकदा तिचा ठाम विश्वास व्यक्त केला. पूर्वी ‘ह्युमन्स ऑफ बॉम्बे’ला दिलेल्या मुलाखतीत तिने सांगितले होते की, 'लग्नाचं ठरलेलं वय नसतं. उशिरा लग्न करण्यास मला काहीच हरकत नाही. समाजाचा महिलांवर असलेला लग्न आणि मूल जन्माला घालण्याचा दबाव चुकीचा आहे.' सामाजिक अपेक्षा, करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्य यामध्ये योग्य समतोल साधण्याची गरज असल्याचे रियाचे मत आहे. या विचारांमुळे अनेक तरुण महिलांना तिच्या बोलण्यात रिलेट करता येत आहे.

स्क्रीनपासून ब्रँडकडे प्रवास

रियाने सध्या सिनेमांपासून थोडा ब्रेक घेतला असून, तिचा भर स्वतःच्या व्यवसायावर आणि पॉडकास्टवर आहे. तिचा भाऊ तिच्यासोबत ब्रँडचे व्यवस्थापन पाहतो. रियाच्या पॉडकास्टला आत्तापर्यंत प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसत आहे. पॉडकास्टमध्ये येणारे सेलिब्रिटी त्यांच्या वैयक्तिक अनुभवांबद्दल, संघर्षांबद्दल आणि प्रवासाबद्दल खुलून बोलतात, आणि रिया त्यांच्याशी सहज संवाद साधताना दिसते.

