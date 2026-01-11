'माझ्या मैत्रिणी नसत्या तर....', 5 वर्षांनी सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूबाबत बोलली रिया चक्रवर्ती

Rhea Chakraborty : 2020 हे वर्ष बॉलिवूड अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीसाठी खूपच कठीण होतं. यादरम्यान तिचं वैयक्तिक आणि व्यवसायिक आयुष्य हे पूर्णतः बिघडलं. त्या घटनेला ती आजही विसरू शकलेली नाही. नुकतंच रिया चक्रवर्तीने एक पॉडकास्टमध्ये याविषयी सांगितलं. तिने स्पष्ट केले की तो तिच्या आयुष्यातील सर्वात काळा काळ होता. सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूनंतर परिस्थिती इतकी बिकट झाली की तिला दररोज स्वतःला सांभाळावं लागलं होतं.
पॉडकास्टमध्ये रिया म्हणाली की 2020 तिच्यासाठी फक्त एक वर्ष नाही तर एक लांब परीक्षा होती. त्यावेळी तिला वाटलं होतं की ती कधीही त्या वेदनेतून बाहेर पडू शकणार नाही. पण हळूहळू तिने स्वतःला धीट केलं. रियाने सांगितलं की तिला त्या कठीण काळात तिच्या मैत्रिणींनी खूप साथ दिला, तिच्या मैत्रिणी तिच्यासाठी ढाल बनून उभ्या राहिल्या. त्या तिच्या सोबत पॉडकास्टमध्ये सुद्धा दिसून आल्या.
रिया या पॉडकास्टमध्ये म्हणाली की, या मैत्रिणी माझ्या सोबत तेव्हा नसत्या तर ती आज इथे पोहोचू शकली नसती. पॉडकास्ट दरम्यान रियाने तिच्या गर्ल गॅंगचा उल्लेख केला. रिया म्हणाली की, तिचे वडील नेहमी ही गोष्ट बोलतात की जर या मुली आमच्या आयुष्यात नसत्या तर आमचं पूर्ण कुटुंब हे कोसळलं असतं. रियाच्या म्हणण्यानुसार, तिचे वडील गंमतीने म्हणतात की घरात मंदिराऐवजी या मित्रांचे फोटो असले पाहिजेत कारण त्यांनी कठीण काळात संपूर्ण कुटुंबाची काळजी घेतली.
सुशांत सिंह राजपूतचं निधन हे तिच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा धक्का होता असं रिया म्हणाली. 4 जून, 2020 रोजी अभिनेता सुशांतच्या मृत्यूने देशभरात खळबळ उडाली. त्यानंतर त्याची कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हिच्यावर अनेक आरोप लावण्यात आले आणि तिची कोणतीही गोष्ट ऐकून न घेतला तिच्यावर मीडिया ट्रायल चालवण्यात आले. यामुळे रियाच्या मेंटल हेल्दवर परिणाम झाला. या आरोपानंतर रियाला ड्रग्सच्या केसमध्ये अटक सुद्धा करण्यात आली होती. तिचा भावुक शोविक याला सुद्धा तुरुंगात जावं लागलं होतं. रियाने सांगितलं की त्यांना जवळपास 1 महिन्यापर्यंत तुरुंगात रहावं लागलं, जो त्यांच्यासाठी एक भयानक अनुभव होता. कालांतराने सत्य बाहेर आलं आणि 2025 मध्ये तिला या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले. रिया म्हणाली की हा निकाल तिच्यासाठी एका नवीन आयुष्याची सुरुवात झाल्यासारखा आहे.