सोनम कपूर नव्हे अनिल कपूरची दुसरी मुलगी माहितीये ? सिनेसृष्टीपासून दूर, तरीही कोट्यावधींची कमाई

Anil Kapoor Daughter: भारतातील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक असलेली सोनम कपूर तिच्या हटके अभिनयासाठी ओळखली जाते. सोनम ही अनिक कपूरची मुलगी असून दोन्ही बाप लेक उत्त्कृष्ट कलाकार आहेत. पण तुम्हाला माहितीये का? अनिल कपूरची दुसरी लेकदेखील सिनेसृष्टीपासून लांब तरी कोट्यावधी कमावते...

प्रिती वेद | Updated: Mar 5, 2026, 05:55 PM IST
(photo Credit- Social Media)

अनिल कपूर यांच्या कुटुंबातील दोन्ही मुलींची वाट वेगळी असली तरी यश मात्र दोघींनाही मिळाले आहे. मोठी मुलगी ‘सोनम कपूर’ने अभिनय क्षेत्रात नाव कमावले, तर धाकटी मुलगी ‘रिया कपूर’ने अभिनयापेक्षा वेगळा मार्ग निवडला. तरीही ती आज बॉलिवूडमध्ये एक यशस्वी निर्माती आणि व्यावसायिक म्हणून ओळखली जाते. 5 मार्च रोजी ‘रिया कपूर’ आपला 39वा वाढदिवस साजरा करत आहे. अभिनयापासून दूर राहूनही ती कोट्यवधी रुपयांची कमाई कशी करते आणि तिच्या करिअरचा प्रवास कसा घडला, हे जाणून घेणे उत्सुकतेचे ठरते.

‘रिया कपूर’चा जन्म आणि शिक्षण

‘रिया कपूर’चा जन्म 5 मार्च 1987 रोजी मुंबई येथे झाला. ती बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता ‘अनिल कपूर’ यांची धाकटी मुलगी आणि अभिनेत्री ‘सोनम कपूर’ची बहीण आहे. लहानपणापासूनच ती ग्लॅमर जगताच्या वातावरणात वाढली, पण तिने स्वतःसाठी वेगळी दिशा निवडली.

तिने मुंबईतील ‘धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूल’मध्ये शिक्षण घेतले. त्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी ती अमेरिकेत गेली. ‘न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटी’मधून तिने ड्रॅमॅटिक लिटरेचरमध्ये ग्रॅज्युएशन पूर्ण केले. शिक्षणादरम्यानच तिला चित्रपटसृष्टीतील वेगवेगळ्या कामांबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली.

अभिनयाऐवजी निवडला निर्मितीचा मार्ग

ग्रॅज्युएशन पूर्ण झाल्यानंतर ‘रिया कपूर’ने अभिनयात येण्याचा विचार केला नाही. त्याऐवजी तिने चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात करिअर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

2010 मध्ये तिने ‘राजश्री ओझा’सोबत ‘आयशा’ हा चित्रपट प्रोड्यूस केला. या चित्रपटात ‘सोनम कपूर’ मुख्य भूमिकेत होती. त्यानंतर ‘रिया कपूर’ने ‘खूबसूरत’, ‘वीरे दी वेडिंग’, ‘थैंक यू फॉर कॉलिंग’ आणि ‘क्रू’सारख्या चित्रपटांची निर्मिती केली. या चित्रपटांमुळे ती बॉलिवूडमध्ये यशस्वी निर्माती म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

फॅशन क्षेत्रातही यश

चित्रपट निर्मितीबरोबरच ‘रिया कपूर’ने फॅशन क्षेत्रातही आपली ओळख निर्माण केली आहे. तिने बहिण ‘सोनम कपूर’सोबत ‘Rheson’ नावाची क्लोदिंग लाइन सुरू केली. या ब्रँडला तरुणांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला.

फॅशन आणि फिल्म प्रोडक्शन या दोन्ही क्षेत्रांत काम करत असल्यामुळे ‘रिया कपूर’ची कमाईही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

कोट्यवधींची संपत्ती आणि वैयक्तिक आयुष्य

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ‘रिया कपूर’ची एकूण संपत्ती सुमारे 52 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. ती आलिशान जीवनशैलीसाठीही ओळखली जाते आणि सोशल मीडियावरही सक्रिय असते.

वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाले तर ‘रिया कपूर’ने 2021 मध्ये मुंबईत ‘करण बुलानी’सोबत लग्न केले. दोघेही जवळपास 12 वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते. अभिनय न करता देखील स्वतःच्या मेहनतीने वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या ‘रिया कपूर’चा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी मानला जातो.

