फक्त 2 तासांच्या रिहर्सलनंतर केलेला रिंकूचा डान्स विडिओ चर्चेत

महाराष्ट्रातील तरुणांच्या मनावर गेली अनेक वर्षे अधिराज्य गाजवणारी आर्ची म्हणजेच अभिनेत्री रिंकू राजगुरू पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चेत आली आहे. ‘सैराट’मधील दमदार भूमिकेपासून ते आजच्या ग्लॅमरस, आत्मविश्वासपूर्ण आणि बहुगुणी व्यक्तिमत्त्वापर्यंत रिंकूने मोठा प्रवास केला आहे. अभिनयासोबतच आता नृत्यकौशल्यातही ती झळकू लागली असून, तिचे नवे व्हिडिओज नेटिझन्सना अक्षरशः भुरळ घालत आहेत.
‘सैराट’च्या जबरदस्त यशानंतर रिंकू प्रेक्षकांच्या मनात कायमची घर करून बसली. ग्रामीण मुलगी आर्चीपासून ते आजच्या स्टायलिश अभिनेत्रीपर्यंतचा बदल केवळ देखाव्यातच नाही तर तिच्या आत्मविश्वासात आणि प्रतिभेतही दिसून येतो. अभिनयातील विविधता, भाषेवरची पकड, आणि आता नृत्यकलेतील तिचे प्रयोग हे सगळं तिच्या करिअरच्या पुढच्या टप्प्याचं संकेत देत आहे. काही दिवसांपूर्वी ‘सैराट’मधील गाण्यावर केलेल्या तिच्या डान्स परफॉर्मन्सने चाहत्यांना सुखद धक्का दिला होता. त्यानंतरचा रिंकूचा आणखी एक डान्स व्हिडिओ आता जोरदार व्हायरल होत आहे.
या वेळी रिंकूने ‘निगाहें मिलाने को जी चाहता है…’ या रोमँटिक गाण्यावर नृत्य सादर केले आहे. तिच्या हलक्याफुलक्या, अभिव्यक्तीनं तरल आणि नजरेतून बोलणाऱ्या स्टाईलने चाहत्यांना भारावून टाकलं आहे. हा व्हिडिओ वेगाने पसरण्यामागचं एक कारण म्हणजे तिची आतापर्यंत कधीच न पाहिलेली नृत्यात्मक बाजू— जी प्रेक्षकांसाठी आश्चर्यकारक ठरली आहे.
या व्हिडिओमध्ये रिंकू सोबत दिसतो प्रसिद्ध लावणी किंग आणि कोरिओग्राफर आशिष पाटील. मराठी लावणीला आधुनिक ट्विस्ट देणारा आणि अनेक कलाकारांना प्रशिक्षण देणारा आशिष, रिंकूसाठी देखील प्रोफेशनल गाईड ठरला आहे. आश्चर्य म्हणजे रिंकूने हा संपूर्ण डान्स फक्त दोन तासांत शिकला! दोन तासांच्या रिहर्सलनंतर लगेचच शूट सुरू करण्यात आले आणि अल्पावधीतच तयार झालेल्या या व्हिडिओने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
हा डान्स व्हिडिओ शेअर करताना रिंकूने लिहिलं 'बस गया है कोई इस दिल में कहें या ना कहें… माझी अनपेक्षित बाजू शेअर करतेय. फक्त 2 तासांची रिहसल आणि इतकं सुंदर शूट केल्याबद्दल आशिष खूप थँक्यू.' तिच्या मेहनतीचं कौतुक करत आशिषनेही प्रत्युत्तर दिलं 'थँक्यू रिंकू तुझ्या डेडिकेशनसाठी आणि पेशन्ससाठी. God bless you.' मराठी फिल्म इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्री अमृता खानविलकरनेही “क्या बात है” असं म्हणत हार्ट इमोजीसह रिंकूचं कौतुक केलं. चाहत्यांनीही कमेंट बॉक्समध्ये रिंकूच्या नृत्यकौशल्याला दाद देत कौतुकाचा वर्षाव केला आहे.
रिंकू राजगुरूच्या आगामी प्रोजेक्ट्सकडे पाहिल्यास, तिचा महत्त्वाकांक्षी सिनेमा ‘आशा’ येत्या 19 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाने आधीच अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये आपली छाप पाडली आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या भूमिकेसाठी रिंकूला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे, ज्यामुळे हा तिच्या करिअरमधील अत्यंत विशेष टप्पा मानला जातो.
रिंकूचा संपूर्ण प्रवास नव्या पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे. ग्रामीण पार्श्वभूमीतून आलेली ही तरुण अभिनेत्री आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचत आहे, हे तिच्या मेहनतीचं आणि सातत्याचं प्रतीक आहे. अभिनय, डान्स आणि आता ग्लोबल सिनेमातील नवीन वाटचाल रिंकू भविष्यात आणखी मोठ्या प्रोजेक्ट्समध्ये झळकणार, यात शंका नाही.
