Rinku Rajguru : रिंकूने लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत अखेर लग्नाबाबतचे विचार उघड केले, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

रिंकू राजगुरूने शेवटी सांगितले, 'हाच तो मुलगा आहे' जाणून घ्या तिने तिच्या लग्न आणि जोडीदाराबाबत काय खुलासा केला

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय आणि दमदार अभिनेत्री रिंकू राजगुरू तिच्या अभिनयासाठी ओळखली जाते. तिने आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात ‘सैराट’ या ब्लॉकबस्टर चित्रपटातून केली आणि त्या नंतर तिने अनेक चित्रपटांमध्ये प्रेक्षकांचा मन जिंकले. सिनेमाबरोबरच तिचे वैयक्तिक जीवन देखील चाहत्यांसाठी नेहमीच चर्चेचा विषय राहते. विशेषतः तिच्या लग्नाबाबत चाहत्यांची उत्सुकता नेहमीच उच्च असते.

लग्नाबाबत रिंकूचा खुलासा

नुकतेच लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत रिंकूने अखेर आपल्या लग्नाच्या चर्चांवर मौन तोडले. तिने स्पष्ट केले की, सध्या तिने अजून जोडीदार शोधलेला नाही. रिंकूने सांगितले, 'मी अजून माझा जोडीदार म्हणून कोणी शोधला नाही आहे किंवा मला अजून कोणी तसा मिळाला नाही की ज्याच्याशी मी लग्न करावे.' तिने पुढे सांगितले, 'आई-बाबा शोधतील, त्यांना कोणी आवडला आणि तो मुलगा मलासुद्धा आवडला तर मी लग्न करेन. मला जर कोणी मुलगा आवडला तर मी आई-बाबांना सांगणार की हाच तो मुलगा आहे. आणि जर तोपर्यंत मला तसा कोणी सापडला नाही तर आई-बाबा शोधतील त्या मुलाशी मी लग्न करणार.'

रिंकूने आपल्या व्यक्तिमत्त्वाबाबतही खुलासा केला

'मी अजिबात फिल्मी नाही. मी खूप भावनिक, अतिविचारी मुलगी आहे. जशा सगळ्या बायका, मुली असतात तशीच मी आहे.'

रिंकूचा अभिनय करिअर

रिंकू राजगुरू नेहमीच तिच्या अभिनयासाठी चर्चेत राहते. तिने ‘झिम्मा २’, ‘झुंड’, ‘कागर’ अशा अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले असून प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवला आहे. नुकत्याच तिने सुबोध भावे आणि प्रार्थना बेहरे यांच्यासोबत ‘बेटर हाफची लव्हस्टोरी’ या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. तिचा अभिनय नेहमीच सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळवतो आणि तिच्या भूमिकांसाठी ती ओळखली जाते.

चाहत्यांची उत्सुकता

रिंकूच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत चाहत्यांची उत्सुकता खूप मोठी आहे. तिच्या लग्नाबाबत होणाऱ्या चर्चांवरही चाहत्यांनी लक्ष ठेवलं आहे. रिंकूच्या खुलास्यानंतर चाहत्यांना तिच्या जोडीदाराबाबत काही प्रमाणात स्पष्टता मिळाली आहे. रिंकूने आपले विचार व्यक्त करताना सांगितले की, ती आपले आयुष्य आणि निर्णय स्वतः घेण्यास प्राधान्य देते, पण आई-बाबांच्या मताचा आदर ठेवते. रिंकू राजगुरू ही अभिनय आणि तिच्या व्यक्तिमत्त्वासाठी ओळखली जाणारी अभिनेत्री आहे. तिच्या अभिनयामुळे ती नेहमीच चर्चेत राहते, तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतच्या खुलास्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता कायम राहते. ‘बेटर हाफची लव्हस्टोरी’सह तिचा अभिनय सतत प्रेक्षकांना प्रभावित करत राहतो, तर तिच्या वैयक्तिक जीवनाविषयी केलेला खुलासा चाहत्यांसाठी उत्सुकतेचा विषय ठरला आहे.

