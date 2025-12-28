English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'सैराट'मधील इंटिमेट सीनवर रिंकू राजगुरूचा तब्बल 9 वर्षानंतर खुलासा; 'आम्ही एकमेकांना...'

मराठी चित्रपटसृष्टीत इतिहास घडवणारा ‘सैराट’चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या मनात राज करतो. या चित्रपटातील एका इंटिमेट सीनबाबत अभिनेत्री रिंकू राजगुरूने आता अवघ्या 9 वर्षांनंतर स्पष्ट आणि प्रामाणिक खुलासा केला आहे.

Updated: Dec 28, 2025, 04:22 PM IST
Sairat Movie: 2016 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या नागराज मंजुळे दिग्दर्शित ‘सैराट’ या चित्रपटाने केवळ बॉक्स ऑफिसवरच नाही, तर समाजमनावरही खोल ठसा उमटवला. ग्रामीण पार्श्वभूमीतील प्रेमकहाणी, जातीभेदावर केलेलं परखड भाष्य आणि थरकाप उडवणारा शेवट यामुळे ‘सैराट’ हा चित्रपट एक सामाजिक घटना दाखवणारा चित्रपट ठरला. रिंकू राजगुरू (आर्ची) आणि आकाश ठोसर (परश्या) या नवोदित कलाकारांनी साकारलेल्या भूमिका प्रेक्षकांच्या काळजात घर करून गेल्या.

या चित्रपटात फारसे इंटिमेट सीन नसले तरी एक किसिंग सीन प्रचंड चर्चेत राहिला. याच सीनबाबत नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत रिंकू राजगुरूने मनमोकळेपणाने भाष्य केलं. “तो सीन करताना भीती वाटली नव्हती का?” असा थेट प्रश्न तिला विचारण्यात आला होता. यावर रिंकूने दिलेलं उत्तर अनेकांसाठी आश्चर्यकारक ठरलं.

रिंकू म्हणाली की, सीन ऐकताना सुरुवातीला ती नक्कीच घाबरली होती. मात्र दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांनी तिला विश्वास दिला की, पडद्यावर जे दिसतं ते प्रत्यक्षात तसंच घडत नसतं. “हा सीन कॅमेरा अँगल आणि मूव्हमेंटचा खेळ आहे,” असं त्यांनी समजावून सांगितलं. प्रत्यक्ष शूटिंगदरम्यान आम्ही सीन करताना हसत होतो आणि फालतू गप्पाही मारत होतो, फक्त कॅमेरा त्या अँगलने धरला होता की कोणी किस करत आहे हे भासवण्यासाठी, असं तिने स्पष्ट केलं.

तिने पुढे सांगितलं की, त्या सीनमध्ये प्रत्यक्ष काहीच घडलं नव्हतं. फक्त डोकं वळवणं, कॅमेऱ्याची योग्य हालचाल आणि एडिटिंग यामुळे तो सीन प्रभावी वाटला. शिवाय, संपूर्ण टीम जवळपास चार महिने एकत्र राहत होती, त्यामुळे कलाकारांमध्ये चांगला कम्फर्ट निर्माण झाला होता. त्यामुळे कोणताही ताण किंवा भीती वाटली नाही, असं रिंकूने नमूद केलं.

‘सैराट’ला नऊ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त हा चित्रपट पुन्हा एकदा थिएटरमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला. आर्ची-परश्याची प्रेमकहाणी नव्या पिढीनेही पुन्हा मोठ्या पडद्यावर अनुभवली. या चित्रपटासाठी रिंकू राजगुरूला राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं, तर या चित्रपटातील अजय–अतुल यांचं संगीत आजही तितकंच लोकप्रिय आहे.

‘सैराट’मधील तो चर्चेतला सीन जितका पडद्यावर प्रभावी होता, तितकाच तो पडद्यामागे साधा आणि व्यावसायिक पद्धतीने साकारला गेला होता. रिंकूचा हा खुलासा अभिनयामागील वास्तव अधोरेखित करणारा ठरतो. हा किस्सा सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

