रिंकू राजगुरुचा खुलासा 'स्मिता ताईंसारखी होणं मोठी गोष्ट, पण महिलांचा संघर्ष मात्र अजूनही तसाच!'

'स्मिता ताईंनाही अशीच धडपड होती… आज माझीही आहे' रिंकूची प्रतिक्रिया  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 8, 2025, 07:34 PM IST
‘सैराट’मधील आर्चीच्या भूमिकेतून थेट राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचलेली रिंकू राजगुरु आता अधिक परिपक्व अभिनयाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. बालवयात प्रसिद्धीच्या झोतात आलेली रिंकू गेल्या काही वर्षांपासून विविध सामाजिक विषयांवर भाष्य करणाऱ्या भूमिकांमध्ये दिसते आहे. त्या भूमिकांतून तिच्या अभिनयातील खोली आणि संवेदनशीलता अधोरेखित झाली आहे. यामुळेच अनेक चाहत्यांनी तिच्या चेहऱ्यात आणि अभिनयशैलीत दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटील यांची झलक असल्याचं सांगितलं. आता या वारंवार होणाऱ्या तुलनेवर रिंकूने पहिल्यांदाच विस्तृत प्रतिक्रिया दिली आहे.

स्मिता पाटीलसोबत होणाऱ्या तुलनेवर रिंकूची प्रतिक्रिया

रिंकू म्हणाली, 'लोक माझे फोटो बघून म्हणतात की स्मिता पाटील यांची आठवण येते… ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. तुलना होणं हीच एक सन्मानाची बाब आहे.' मात्र याचवेळी ती मनात दडलेलं वास्तवही मोकळेपणाने मांडते 'स्मिताताईंच्या काळात त्यांनी समाजातील महिलांच्या समस्यांवर बोलणारे सिनेमे केले. पन्नास वर्षं उलटली, तरी आजही मलाही अशाच भूमिकांमधून लोकांना सांगावं लागतं की ‘बदलाची गरज आहे’. म्हणजे कितीही काळ गेला तरी बाईचा संघर्ष तसाच आहे… ही गोष्ट खटकणारी आहे.'

'मी त्यांच्या जवळपासही नाही… पण त्या प्रकारचं काम मला मिळतंय'

रिंकू पुढे म्हणते, 'मी अजून स्मिता पाटील यांच्या लेव्हलपर्यंत पोहोचलेले नाही. पण त्यांच्या धाटणीचे सिनेमे मला मिळत आहेत, यात मला समाधान आहे. अशा भूमिकांमधून महिलांची बाजू मांडता येते, त्यांच्या वेदना, त्यांचा आवाज दाखवता येतो.' तिने स्मिता पाटील यांच्याबद्दल स्वतःचा अभ्यासही सांगितला 'मी त्यांचे बरेच सिनेमे पाहिले आहेत. ‘स्मिता अँड मी’ हे पुस्तक वाचताना माझे आणि त्यांचे विचार किती जुळतात हे जाणवलं. त्या माझ्या कामासाठी प्रेरणा आहेत.'

महिलांवरील भूमिका करण्यामागचे रिंकूचे कारण

रिंकूने स्पष्टपणे सांगितले 'माझा उद्देश प्रसिद्धी नाही, तर काहीतरी सांगणाऱ्या, काहीतरी विचार करायला लावणाऱ्या भूमिका करणे आहे. एखादी मुलगी किंवा स्त्री माझा सिनेमा पाहून विचार करेल, बदल करण्याची हिंमत मिळेल… एवढंसं झालं तरी माझं काम सार्थक.'

आजची अभिनेत्री, आजचा संघर्ष

रिंकूने एका वाक्यात आजच्या वास्तवावर बोट ठेवलं 'स्मिताताईंपासून आजपर्यंत परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. बाईचा संघर्ष थांबलेला नाही… आणि कदाचित म्हणूनच अशा भूमिका आजही आवश्यक आहेत.'

FAQ

रिंकू राजगुरुची स्मिता पाटील यांच्याशी तुलना का केली जाते?
रिंकूच्या अभिनयातील सहजता, चेहरेपट्टीतील साधेपणा आणि सामाजिक विषय हाताळणाऱ्या भूमिकांमुळे अनेकांना तिच्यात स्मिता पाटील यांची छटा दिसते.

या तुलनेवर रिंकूची प्रतिक्रिया काय आहे?
रिंकू म्हणते की तुलना होणं हे तिच्यासाठी सन्मानाची बाब आहे. पण त्याचवेळी तिला वाईटही वाटतं की स्मिता पाटील यांच्या काळात जशा समस्या होत्या, तशाच विषयांवर आजही सिनेमे करून महिलांचा संघर्ष दाखवावा लागतो.

रिंकू स्मिता पाटील यांचे सिनेमे अभ्यासते का?
होय. रिंकूने त्यांच्या अनेक चित्रपटांचा अभ्यास केला आहे आणि ‘स्मिता अॅंड मी’ हे पुस्तकही वाचलं आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या विचारांशी तिचे विचार बरेचसे जुळतात.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

