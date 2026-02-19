'माझ्या अकाउंटमध्ये किती पैसे आहेत, हे...'; रिंकू राजगुरूचं विधान ऐकून चाहत्यांनी केलं ट्रॉल

मराठी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीची अभिनेत्री रिंकू राजगुरू सध्या तिच्या आगामी चित्रपट **'पुन्हा साडे माडे तीन'**मुळे चर्चेत आहे. तिच्या या सिनेमाच्या प्रमोशनदरम्यान, ती विविध मीडियाशी संवाद साधताना अनेक गोष्टींवर भाष्य करत आहे. पण एका मुलाखतीत दिलेल्या पैशांबद्दलच्या वक्तव्यामुळे ती सोशल मीडियावर ट्रोल होऊ लागली आहे. रिंकूला तिच्या खासगी आयुष्याच्या बाबतीत ट्रोल केलं जात असतानाच, तिने केलेल्या या खुलास्यानंतर ती अधिक चर्चेत आली आहे.
पैशांबद्दल रिंकूने काय म्हटलं?
रिंकूला राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तिच्या आर्थिक बाबींबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले. 'सैराट' चित्रपटाने मिळवलेले पैशे तुम्ही कशासाठी वापरले? असा प्रश्न विचारल्यावर रिंकूने उत्तर दिलं, "मी दहावीची पुस्तकं विकत घेतली." या उत्तराने सुरुवातीला मजेशीर वातावरण तयार केलं, परंतु पुढे तिला विचारण्यात आलं की, "पैशांबद्दल काय केलंस?" तेव्हा रिंकूने सांगितलं की, "काहीच नाही. मी पैसे कधीच माझ्याजवळ ठेवत नाही. मला एवढं माहित असतं, एवढे-एवढे ठरलेत. मी ते पैसे बाबा किंवा पूजाकडे देत असते. जसे पैसे लागतील तसे मी मागून घेते. माझं अकाउंट बाबा आणि पूजाकडे असतं. मला नाही माहित माझ्या अकाउंटमध्ये किती पैसे आहेत."
रिंकू पुढे म्हणाली, "माझ्याकडे गुगल पे नव्हतं, ह्यांनी सुरू करून दिलं. मी पूजाला किंवा बाबांना सांगायचं, मला पैसे जवळ ठेवायला आवडत नाही. सगळं पप्पा आणि पूजाकडे असतं. आपल्याला लहानाचं मोठं करताना त्यांनी केलेला विचार, जेव्हा मला खरंचं वाटेल तेव्हा मी घेईन माझ्या हातात सगळं. मला एवढं माहितीये, ते माझ्या पैशातला एकही पैसा घेत नाही." रिंकूचे हे वक्तव्य काही नेटकऱ्यांना योग्य ठरलं, तर काहींनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या.
नेटकऱ्यांनी ट्रोल केली
रिंकूच्या या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर तुफान प्रतिक्रिया उमठल्या आहेत. विशेषतः नेटकऱ्यांनी तिला जोरदार ट्रोल केलं. काही लोकांनी तिला "काय पण फेकते," "पैसे नाही आवडत, मग सिनेमा फुकट करते का?" अशा टिपण्ण्या दिल्या. एका युजरने तिला "बोलण खूपच सुधारलं.. नाकात बोलण जरा जास्तच शिकली आणि हो खोटं बोलायला पण शिकली," असं वादग्रस्त कमेंट केलं. दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने रिंकूला "लेडी सचिन पिळगावकर" म्हणून ओळखलं. त्यासोबतच "काय बी बोलते, काय बी सांगते ... काय बी फेकते," अशा कमेंट्सनाही सामोरे जावं लागलं.
अशा प्रकारच्या ट्रोलिंगमुळे रिंकूला आणखी चर्चेचा विषय बनावं लागला. अनेकांनी तिला ‘खोटं बोलत आहे’ असं म्हणून तिच्यावर टीका केली. काही लोक तिच्या या वक्तव्यावर विश्वास ठेवण्यास तयार नव्हते, तर काही लोकांनी तिला आधार दिला आणि तिच्या खर्या भावनांचा आदर केला.
सचिन पिळगांवकर यांच्याशी तुलना आणि ट्रोलिंग
नेटकऱ्यांनी रिंकूची तुलना प्रसिद्ध अभिनेता सचिन पिळगांवकर यांच्याशी केली. सचिन पिळगांवकर यांना त्यांच्या साधेपणामुळे ओळखलं जातं, आणि रिंकूच्या वक्तव्यानंतर काही लोकांनी तिला त्या प्रकारेच ट्रोल केलं. एका युजरने लिहिलं, "लेडी सचिन पिळगावकर," या शब्दांनी त्यातल्या त्यात रिंकूवर ठिकठिकाणी टीका केली.
वैयक्तिक आयुष्य आणि त्यावर आधारित चर्चांमध्ये वाढ
रिंकू राजगुरूचा हा खुलासा तिच्या चाहत्यांसाठी नवा आहे. पैशांचे व्यवस्थापन, त्या व्यवस्थेमध्ये तिचा दृष्टिकोन, आणि तिचं घरचं आर्थिक संरचना यावरून तिचं व्यक्तिमत्व पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. तिच्या व्यक्तिगत जीवनाबद्दल बोलल्यावर, तिच्या चाहता वर्गामध्ये वाद निर्माण झाला आहे. त्यात काही लोक तिला आणि तिच्या कुटुंबाला आदर देत आहेत, तर काही लोक तिला तिच्या पैशांबद्दलचे जास्त तपशील सांगण्याचा विरोध करत आहेत.
पारदर्शिता आणि कलाकारांचा दृष्टिकोन
रिंकूच्या या वक्तव्यानंतर अनेक लोकांनी तिला सांगितलं की, कलाकार म्हणून आपल्याला त्यांच्या आर्थिक बाबीवर जास्त स्पष्टतेने बोलावं. जरी ती पैशांविषयी साधेपणाने बोलत असली तरी, तिच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर होणारा खुलासा कधीही विवादात्मक ठरू शकतो. कलाकारांच्या आयुष्यावर सतत लक्ष असणारा मीडिया आणि समाज, त्यातही पैशांबद्दलची चर्चा त्यांच्या नावाच्या वापरामुळे अधिक संवेदनशील ठरू शकते.
अशा ट्रोलिंगला कसं सामोरं जावं?
रिंकूच्या या ट्रोलिंगला अनेक नेटकऱ्यांनी टीका केली, पण एकाच वेळी तिच्या सहकाऱ्यांनी आणि चाहत्यांनी तिच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला आहे. काही लोकांनी असंही म्हटलं आहे की, कलाकारांचा व्यक्तिगत आयुष्याबद्दल त्यांना स्वतंत्रपणे बोलण्याचा अधिकार असावा, आणि त्यावर टीका करणे योग्य नाही. ट्रोलिंग कधीही सकारात्मक बदलाचा भाग असू शकत नाही, आणि या गोष्टीचा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे.