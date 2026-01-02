‘सैराट’चा Kissing सीन करताना घाबरली होती रिंकू !

मराठी सिनेसृष्टीतला इतिहास रचणारा सिनेमा ‘सैराट’ आज 10 वर्षांचा झाला आहे. हा सिनेमा केवळ 100 कोटींपेक्षा जास्त कमाई करणारा पहिला मराठी चित्रपट ठरला, तर त्याच्या स्टोरी, गाणी आणि क्लायमॅक्स सीनमुळे प्रेक्षकांच्या मनात अजूनही त्याची क्रेझ कायम आहे. ‘सैराट’ म्हटलं की लोक आतापर्यंतही उत्साहाने त्याला पाहतात आणि आर्ची परशाची जोडी आजही तितकीच लोकप्रिय आहे.
सिनेमातील आर्ची परशा, म्हणजे रिंकू राजगुरू आणि आकाश ठोसर, ही जोडी पहिल्यांदाच या सिनेमामुळे पडद्यावर झळकली आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला वेड लावले. या जोडीच्या अभिनयाने मराठी सिनेसृष्टीत नवा इतिहास रचला. बॉलिवूडनेही या सिनेमाला लक्षात घेतले आणि ‘धडक’ नावाने याचे हिंदी रिमेक तयार केले.
सिनेमातील झिंगाट हे गाणं आजही प्रेक्षकांच्या ओठावर आहे, तर क्लायमॅक्समधील किसिंग सीनने सिनेमाला अजूनही आठवणीत ठेवले आहे. या सीनसाठी अभिनेत्री रिंकू राजगुरूने पहिल्यांदाच खुलासा केला. आरपारला दिलेल्या मुलाखतीत तिने सांगितले की, या सीनच्या शूटिंगसाठी ती फक्त सातवीत होती, आणि तिला काय घडणार आहे, स्क्रीनवर काय दिसणार आहे याची कल्पनाच नव्हती.
रिंकूने सांगितले, 'मी सीन ऐकल्यानंतर खूप घाबरले होते. पण नागराज दादांनी सांगितले की दिसत तसं करत नाही, फक्त सहजपणे करा. शूट करताना आम्ही हसत होतो, आणि तो सीन कॅमेऱ्यावर वेगळा दिसत होता. त्यामुळे भीती अजिबात वाटली नाही.”
तिने पुढे सांगितले, “सगळ्या कलाकारांसोबत चार महिने एकत्र राहलो होतो, त्यामुळे कम्फर्ट आलं. सैराटच्या आधी सर्व कलाकारांसाठी वर्कशॉप घेतली गेली होती, ज्यामुळे आम्ही सहजतेने सीन शूट करू शकलो.'
2016 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘सैराट’ने केवळ स्टोरीच नव्हे, तर सिनेमातील गाणीही हिट केली. सिनेमाने 110 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आणि मराठी सिनेसृष्टीत एक नवीन मानक निर्माण केला. मागील 10 वर्षांत अद्याप कोणताही सिनेमा ‘सैराट’चा रेकॉर्ड मोडू शकलेला नाही. सिनेमातील आर्ची परशाची जोडी, झिंगाट गाणं, आणि क्लायमॅक्स सीन आजही प्रेक्षकांच्या आठवणीत ताजी आहेत. रिंकू राजगुरू आणि आकाश ठोसर यांच्या अभिनयामुळे हा सिनेमा फक्त मनोरंजनपुरता मर्यादित न राहता मराठी सिनेसृष्टीचा एक स्मरणीय इतिहास बनला आहे.
या 10 वर्षांच्या प्रवासात, ‘सैराट’ने मराठी सिनेसृष्टीला नव्या उंचीवर नेले, तर युवा कलाकारांना नवनवीन प्रेरणा दिली. आजही ‘सैराट’ पाहताना प्रेक्षक त्या काळातल्या भावनांमध्ये हरवतात, आणि आर्ची परशाची जोडी त्यांच्या हृदयात कायम जीवंत आहे.