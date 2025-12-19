रणवीरने केली 'कांतारा'मधील दैवताची नक्कल! ऋषभ शेट्टी संतापून म्हणाला, ‘दैवतांची अशी नक्कल पाहिली की...'

Ranveer Singh Mimicking Kantara: डिसेंबरच्या सुरुवातीला गोव्यात पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी) अभिनेता रणवीर सिंगने दाक्षिणात्य चित्रपटाचा संदर्भ देत स्टेजवरच दैवतांची नक्कल केल्याने नवीन वादाला तोंड फुटलं. या प्रकारामुळे अनेकांनी संताप व्यक्त केला. असं असतानाच आता या घटनेसंदर्भात 'कांतारा'चा अभिनेता-दिग्दर्शक ऋषभ शेट्टीने पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. चेन्नईमध्ये 'बिहाइंडवुड्स'च्या एका कार्यक्रमात बोलताना ऋषभने दैवतांची नक्कल करणाऱ्या लोकांबद्दल आपले मत व्यक्त केले. तो नेमकं काय म्हणालाय जाणून घेऊयात...
रणवीर 'इफ्फी'मध्ये ऋषभला भेटला आणि 'कांतारा'बद्दल बोलताना त्याने दैवतांची नक्कल केली. हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि त्यामधून नवीन वादाला तोंड फुटलं. खरं तर रणवीर ही नक्कल करत असतानाच ऋषभने त्याला तसे न करण्यास सांगितले. मात्र ऋषभच्या सल्ल्याकडे फारसं लक्ष न देता रणवीरने दोनदा, एकदा ऋषभजवळ आणि पुन्हा स्टेजवर दैवतांची नक्कल केली. विशेष म्हणजे चित्रपटातील चामुंडा देवीच्या सीनबद्दल बोलताना रणवीरने, 'घोस्ट' म्हणजेच भूत असाही उल्लेख केलेला.
Ranveer Singh mocks the exact moment when Mata Chamundi possesses the protagonist in Kantara: Chapter 1
Imagine the level of frustration Bollywood Bhands have for culturally rooted movies
No, Ranveer Singh, people like you should just stay away from projects like Kantara pic.twitter.com/EkzRf8Yz32
— Tushar ॐ♫₹ (@Tushar_KN) November 30, 2025
रणवीरचे नाव न घेता, ऋषभने घडलेल्या प्रकारावर आपलं मत व्यक्त केलं. 'कांतारा'सारखा चित्रपट बनवताना नेहमीच एक धोका असतो. तो म्हणजे, संस्कृती आणि परंपरा केवळ पॉप कल्चरपुरती मर्यादित राहू शकते, असं ऋषभ म्हणाला. एक चित्रपट निर्माता म्हणून, ऋषभने 'कांतारा'संदर्भातील सर्व चित्रिकरण अगदी सन्मानपूर्वक केले जाईल याची खात्री करुन घेतच काम केलं. यासाठी त्याने ग्रमीण भागातील अनेक मान्यवर आणि ज्येष्ठ व्यक्तींशी चर्चा केलेली.
तथापि, असा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर लोक त्याची नक्कल करू लागतात, हे खेदजनक असल्याचं मत ऋषभने व्यक्त केलं. “अशा गोष्टी पाहिल्या की मी अस्वस्थ होतो. चित्रपटाचा बराचसा भाग जरी सिनेमा आणि अभिनयाचा असला तरी, दैवतांचा घटक संवेदनशील आणि पवित्र आहे. मी जिथे कुठे जातो, तिथे लोकांना विनंती करतो की त्यांनी रंगमंचावर त्याचे सादरीकरण करू नये किंवा त्याची चेष्टा करू नये. तो आमच्यासाठी भावनिकदृष्ट्या फार संवेदनशील विषय आहे, याची त्यांना जाणीव असायला हवी,” असं ऋषभ म्हणाला.
चित्रपटाच्या टीमने जिथे जिथे शक्य आहे तिथे अशी नक्कल न करण्याची विनंती करूनही, जेव्हा दैवतांची 'नक्कल किंवा चेष्टा' केली जाते, तेव्हा आपल्याला वाईट वाटते, असे ऋषभने स्पष्टपणे सांगितले.
हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी दैवतांची चेष्टा केल्याबद्दल रणवीरवर टीका केली. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल जाला तेव्हा त्याने इंस्टाग्रामवरुन आपली बाजू मांडली. त्याने सोशल मीडियावरुन जारी केलेल्या निवेदनात, “माझा उद्देश चित्रपटातील ऋषभच्या अविश्वसनीय अभिनयाला अधोरेखित करण्याचा होता. एक अभिनेता म्हणून, मला माहित आहे की त्याने ज्या प्रकारे तो विशिष्ट सीन केला, तसा करण्यासाठी किती मेहनत लागली असेल, ज्याबद्दल मला त्याचे खूप कौतुक आहे. मी नेहमीच आपल्या देशातील प्रत्येक संस्कृती, परंपरा आणि मान्यतांचा मनापासून आदर केला आहे. जर मी कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील, तर मी मनापासून माफी मागतो,” असं रणवीरने म्हटलं होतं.
ऋषभने दिग्दर्शित केलेले आणि प्रमूख भूमिका साकारलेले कांताराचे दोन्ही भाग म्हणजेच, 'कांतारा' (२०२२) आणि 'कांतारा: चॅप्टर 1' (2025) हे 'केजीएफ: चॅप्टर 2' नंतर सर्वाधिक कमाई करणारे कन्नड चित्रपट ठरले. या चित्रपटाचा तिसरा भागही येणार असल्याची चर्चा आहे.