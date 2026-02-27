रश्मिका मंदाना-विजयच्या लग्नावर विचारताच ऋषभ शेट्टीने काय केलं? पाहा व्हायरल झालेली प्रतिक्रिया

Rashmika Vijay Wedding: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय जोडी विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांनी 26 फेब्रुवारी रोजी उदयपूर येथे कुटुंबियांच्या उपस्थितीत विवाह केला. हा समारंभ अत्यंत खासगी ठेवण्यात आला होता. लग्नानंतर पुन्हा एकदा रश्मिकाच्या पूर्वीच्या साखरपुड्याची चर्चा रंगली आहे. तिचा एक्स मंगेतर रक्षित शेट्टी आणि त्याचा मित्र प्रमोद शेट्टी, ऋषभ शेट्टी यांची प्रतिक्रिया काय असेल, याबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता होती. एका कार्यक्रमात त्यांना रश्मिका विषयी विचारला असता निराळंच उत्तर मिळालं. त्यामुळे चर्चेला आणखी उधाण आले आहे.
विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांचा विवाह 26 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10:10 वाजता पार पडला. सकाळी 8 वाजल्यापासून विधींना सुरुवात झाली होती. लग्नाआधी मित्रांसाठी खास कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. 23 फेब्रुवारीला मित्रांसोबत खास खेळ आणि गेट-टुगेदर झाले, त्यानंतर संगीत सोहळा रंगला. 24 फेब्रुवारीला हळद आणि मेहंदी समारंभ पार पडले. या लग्नाला थारुन भास्कर, राहुल रविंद्रन, ईशा रेब्बा, आशिका रंगनाथ, कल्याणी प्रियदर्शन आणि श्राव्या वर्मा यांसारखे जवळचे मित्र उपस्थित होते.
2017 मध्ये रश्मिका मंदाना यांनी रक्षित शेट्टीसोबत साखरपुडा केला होता. त्यावेळी त्या 21 वर्षांच्या होत्या. मात्र 2018 मध्ये दोघांनी परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर काही मुलाखतींमध्ये रश्मिकाने रक्षितच्या प्रॉडक्शन हाऊसबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. त्यावरून ऋषभ शेट्टी यांनीही अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली होती.
अलीकडे रक्षित शेट्टीचे मित्र प्रमोद शेट्टी यांनाही लग्नाबद्दल विचारले असता त्यांनी "मला अद्याप रश्मिकाच्या लग्नाचे आमंत्रण मिळालेले नाही. जर मला मिळाले तर मी जाईन. पण, आम्हाला माहित आहे की ती आम्हाला आमंत्रित करणार नाही, म्हणून त्यात काही नवीन नाही. रक्षित शेट्टीबद्दल सांगायचे तर, तो चॉकलेट खात बसणारा लहान मुलगा नाही, म्हणून तिच्या लग्नामुळे त्याला काही अपराधीपणा वाटणार नाही."
हे ही वाचा: प्रसिद्ध अभिनेत्याने दोन मुलींच्या आईशी केलं दुसरं लग्न; इस्लाम स्वीकारला अन्...
रश्मिकाच्या पहिल्या कन्नड चित्रपट ‘किरिक पार्टी’चे दिग्दर्शक आणि अभिनेते ऋषभ शेट्टी सध्या त्यांच्या आगामी ‘जय हनुमान’ चित्रपटामुळे चर्चेत आहेत. एका धार्मिक कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांना रश्मिकाच्या लग्नाबाबत विचारण्यात आले. "सर, रश्मिका मंदान्ना लग्न करत आहे. तुम्हाला आमंत्रण मिळाले का?" ऋषभ फक्त हसला, "धन्यवाद" म्हणाला आणि निघून गेला. त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे सोशल मीडियावर विविध तर्क लावले जात आहेत.
दरम्यान, विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना यांच्या लग्नाचे फोटो इंटरनेटवर व्हायरल झाले असून चाहते नवदाम्पत्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत.