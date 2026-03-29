  • मैत्रीत फूट? ऋषभ शेट्टीने रुक्मिणी वसंतला इंस्टाग्रामवर अनफॉलो केल्याने रंगल्या चर्चा

मैत्रीत फूट? ऋषभ शेट्टीने रुक्मिणी वसंतला इंस्टाग्रामवर अनफॉलो केल्याने रंगल्या चर्चा

ऋषभ शेट्टी–रुक्मिणी वसंत यांच्यातील मतभेदांचं खरं कारण काय?

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 29, 2026, 08:43 AM IST
मैत्रीत फूट? ऋषभ शेट्टीने रुक्मिणी वसंतला इंस्टाग्रामवर अनफॉलो केल्याने रंगल्या चर्चा

कांतारा: अ लिजेंड चॅप्टर 1 या चित्रपटाने प्रदर्शित झाल्यानंतर केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात प्रचंड यश मिळवत बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. प्रेक्षकांनी या चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद दिला होता. ऋषभ शेट्टी यांनी साकारलेली भूमिका आणि त्यांचं दिग्दर्शन विशेष गाजलं, तर रुक्मिणी वसंत हिने साकारलेली ‘राणी कनकवती’ ही भूमिका देखील प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली. चित्रपटाच्या यशानंतर या दोघांमधील चांगल्या मैत्रीची चर्चा सर्वत्र रंगली होती.

मात्र, आता या मैत्रीबाबत वेगळ्याच चर्चांना उधाण आलं आहे. सोशल मीडियावर बारकाईने लक्ष ठेवणाऱ्या चाहत्यांच्या निदर्शनास एक गोष्ट आली आणि त्यानंतर चर्चांना सुरुवात झाली. ऋषभ शेट्टी यांनी त्यांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवरून रुक्मिणी वसंत हिला अनफॉलो केलं आहे.

इतकंच नव्हे, तर त्यांनी आपले जवळचे मित्र आणि अभिनेता-दिग्दर्शक राज बी. शेट्टी यांनाही अनफॉलो केल्याचं दिसून आलं आहे. या दोन्ही घडामोडींमुळे चाहत्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं असून, त्यांच्या नात्यात काहीतरी बिनसलं असावं का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ऋषभ शेट्टी यांनी Hombale Films या प्रसिद्ध प्रॉडक्शन हाऊसलाही अनफॉलो केलं आहे. ‘कांतारा’सारखा मोठा चित्रपट देणाऱ्या या संस्थेशी त्यांचा जवळचा संबंध होता. मात्र, विशेष म्हणजे या संस्थेचे प्रमुख विजय किरागंदूर यांना त्यांनी अनफॉलो केलेलं नाही. त्यामुळे या कृतीमागे नेमकं कारण काय असावं, याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

दरम्यान, कांतारा: चॅप्टर 1 मध्ये रुक्मिणी वसंत हिने ‘राणी कनकवती’ ही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली होती. चित्रपटाच्या यशानंतर दोघांमधील समन्वय आणि मैत्रीची चर्चा जोरात होती. अनेक कार्यक्रमांमध्ये आणि मुलाखतींमध्येही त्यांच्या केमिस्ट्रीचं कौतुक करण्यात आलं होतं. त्यामुळे आता अचानक घडलेल्या या अनफॉलो प्रकरणामुळे चाहत्यांना धक्का बसला आहे.

सध्या या संपूर्ण प्रकरणामागचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. ऋषभ शेट्टी किंवा रुक्मिणी वसंत यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वैयक्तिक मतभेद, व्यावसायिक कारणं किंवा इतर काही मुद्द्यांमुळे हा दुरावा निर्माण झाला असावा, अशा विविध शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत.

वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झाल्यास, ऋषभ शेट्टी ‘कांतारा’च्या प्रीक्वेलनंतर आता Jai Hanuman या बहुप्रतिक्षित चित्रपटात झळकणार आहे. या चित्रपटाबद्दल चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.

दुसरीकडे, रुक्मिणी वसंत हीही आपल्या आगामी प्रोजेक्ट्समुळे चर्चेत आहे. ती प्रभास सोबत Spirit आणि यश सोबत Toxic या मोठ्या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे. त्यामुळे तिच्या करिअरकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

एकूणच, सोशल मीडियावरील या अनफॉलो प्रकरणामुळे चित्रपटसृष्टीत आणि चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण आलं असून, आता या चर्चांवर पडदा कधी आणि कसा पडतो, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

