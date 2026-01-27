ऋषी कपूर यांचं अखेरचं स्वप्न! मृत्यूच्या तीन महिने आधी पाहिलेलं स्वप्न सहा वर्षांनंतर पंतप्रधान मोदींनी केलं साकार

देशभरात 26 जानेवारी 2026 रोजी भारताचा 77 वा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात आणि राष्ट्रभक्तीच्या वातावरणात साजरा करण्यात आला. राजधानी दिल्लीतल्या कर्तव्य पथावर (पूर्वीचा राजपथ) आयोजित करण्यात आलेल्या मुख्य सोहळ्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो नागरिक, मान्यवर, तसेच परदेशी पाहुणे उपस्थित होते. लष्कराची शिस्तबद्ध परेड, विविध राज्यांचे सांस्कृतिक चित्ररथ, संरक्षण दलांचे सामर्थ्य आणि भारताची सांस्कृतिक विविधता यांचे भव्य दर्शन यावेळी घडले.
यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमधील एक विशेष आकर्षण ठरला माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचा ‘भारत गाथा’ या संकल्पनेवर आधारित चित्ररथ. सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांच्या सर्जनशील सहकार्याने साकार करण्यात आलेल्या या चित्ररथामध्ये भारतीय चित्रपटसृष्टीचा शंभर वर्षांहून अधिक काळाचा प्रवास प्रभावी पद्धतीने मांडण्यात आला होता. मूकपटांच्या काळापासून ते आधुनिक डिजिटल आणि जागतिक स्तरावर पोहोचलेल्या भारतीय सिनेमापर्यंतचा प्रवास या चित्ररथातून उलगडण्यात आला.
भारतीय सिनेमासाठी राष्ट्रीय पातळीवर मिळालेला हा सन्मान ऐतिहासिक मानला जात असून, या निमित्ताने सहा वर्षांपूर्वी दिवंगत झालेले ज्येष्ठ अभिनेते ऋषी कपूर यांचे एक स्वप्न अखेर पूर्ण झाल्याची भावना चित्रपटसृष्टीत आणि त्यांच्या चाहत्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, 26 जानेवारी 2020 रोजी त्यांच्या निधनाच्या अवघ्या तीन महिने आधी ऋषी कपूर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (तेव्हाचे ट्विटर) वर केंद्र सरकारकडे एक भावनिक आणि कळकळीची विनंती केली होती. भारतीय चित्रपट उद्योगाला प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये स्वतंत्र आणि सन्माननीय स्थान मिळावे, अशी त्यांची इच्छा होती.
'मी भारत सरकारला विनंती करतो की भारतीय चित्रपट उद्योगाला समर्पित एक भव्य चित्ररथ प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये सादर करावा. जगातील सर्वात मोठ्या चित्रपट उद्योगातील कलाकारांनी परेड आणि मार्चपास्टचा भाग असावा. जगाने भारताचे सामर्थ्य पाहावे. आपल्याला भारतीय असल्याचा अभिमान आहे. जय हिंद!” असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले होते.
मात्र, त्यावेळी त्यांच्या या मागणीवर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अनेकांनी या सूचनेला पाठिंबा दिला असला, तरी मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली होती. 'देशासाठी बलिदान देणारे सैनिक हेच खरे नायक आहेत', 'रील हिरोंची तुलना खऱ्या हिरोंशी होऊ शकत नाही', 'बॉलिवूड संस्कृती समाजाच्या मूल्यांना बाधा पोहोचवत आहे' अशा शब्दांत काही नेटकऱ्यांनी ऋषी कपूर यांना लक्ष्य केले होते.
तथापि, सहा वर्षांनंतर 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने मोदी सरकारने भारतीय सिनेमाला समर्पित ‘भारत गाथा’ हा चित्ररथ सादर केला. त्यामुळे ऋषी कपूर यांनी व्यक्त केलेली भावना आणि त्यांचे स्वप्न अखेर साकार झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. सोशल मीडियावर अनेक चाहत्यांनी “ऋषी कपूर यांना खरी श्रद्धांजली” आणि “उशिरा का होईना, पण योग्य निर्णय” अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
भारतीय चित्रपटसृष्टीचा विचार केला, तर भारत हा जगातील सर्वात मोठा चित्रपट उत्पादक देश मानला जातो. दरवर्षी देशात सरासरी 1500 हून अधिक चित्रपटांची निर्मिती होते. हिंदी चित्रपटांसोबतच तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड, मराठी, बंगाली आणि इतर प्रादेशिक भाषांमधील चित्रपट मोठ्या प्रमाणावर तयार होतात. चित्रपट निर्मितीच्या बाबतीत भारताने अमेरिका आणि चीनलाही मागे टाकले आहे.
आज भारतीय सिनेमा केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित न राहता, भारताची संस्कृती, परंपरा आणि मूल्ये जगभर पोहोचवण्याचे प्रभावी माध्यम ठरत आहे. रशिया, चीन, जपान, मध्य आशिया तसेच अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक देशांमध्ये भारतीय चित्रपटांना मोठा प्रेक्षकवर्ग लाभला आहे. याच जागतिक प्रभावाची दखल घेत ‘भारत गाथा’ चित्ररथाच्या माध्यमातून भारतीय सिनेमाचा सन्मान करण्यात आल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.