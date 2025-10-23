English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बुडून मृत्यू झालेल्या ज्युनिअर आर्टिस्टच्या कुटुंबासाठी रितेश देशमुखने दिली लाखोंची मदत

Riteish Deshmukh Helps the family of junior artist : 'रितेश देशमुखने ज्युनियर आर्टिस्टच्या कुटुंबाला दिली मदत; बुडून मृत्यू झालेल्या कलाकारासाठी पाठिंबा'

Updated: Oct 23, 2025, 04:05 PM IST
बुडून मृत्यू झालेल्या ज्युनिअर आर्टिस्टच्या कुटुंबासाठी रितेश देशमुखने दिली लाखोंची मदत

सातारा शहराजवळील संगम माहुली येथे काही दिवसांपूर्वी सुरु असलेल्या ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाच्या शुटिंगदरम्यान एक दुर्दैवी घटना घडली होती. शुटिंग संपल्यानंतर, सायंकाळी कृष्णा नदीत अंघोळीसाठी गेलेल्या ज्युनियर आर्टिस्ट आणि डान्सर सौरभ शर्मा याचा बुडून मृत्यू झाला. या घटनेने चित्रपटसृष्टी आणि स्थानिक समुदायात मोठा हादरवून दिला.

शुटिंगच्या दिवशी काय घडलं?

साताऱ्यातील संगम माहुली परिसरात दोन महिन्यांपूर्वी ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटातील एका गाण्याचे शूटिंग सुरु होते. या सीनमध्ये हळदीचा वापर असल्याने सर्व कलाकारांवर आणि कपड्यांवर हळद लागली होती. हळद लागल्यामुळे सौरभ शर्मा आपल्या सहकाऱ्यांसह नदीवर अंघोळीसाठी गेला. तेव्हा तो कृष्णा नदीत बुडून गेला, आणि दोन दिवसांच्या प्रयत्नांनंतर त्याचा मृतदेह सापडला. सौरभ शर्मा जोधपूरचा रहिवासी असून, मुंबईत चित्रपट इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्यासाठी आला होता. तो ज्युनियर आर्टिस्ट आणि डान्सर म्हणून काम करत होता.

रितेश देशमुखची तत्काळ कारवाई

सौरभच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर, ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि अभिनेता रितेश देशमुख, निर्माती जेनेलिया देशमुख, आणि नृत्यदिग्दर्शक रेमो डिसुझा यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रितेशने जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना मृतदेह शोध मोहीम वेगवान करण्याची विनंती केली, ज्यामुळे शोध कार्य अधिक परिणामकारक पद्धतीने चालले.

आर्थिक मदतीचा शब्द पाळला

सौरभच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्याचा रितेश देशमुखने दिलेला शब्द आता पूर्ण झाला आहे. इन्शुरन्स कंपनीने १५ लाखांचा क्लेम मंजूर केल्यानंतर, रितेश देशमुख यांनी ही रक्कम सौरभच्या आईच्या खात्यावर ट्रान्सफर केली. या कृतीमुळे रितेश देशमुख चित्रपटसृष्टीतील माणुसकी आणि सहानुभूतीचे प्रतीक म्हणून चर्चेत आले आहेत. चाहत्यांकडून आणि इंडस्ट्रीमधून त्यांना भरभरून प्रशंसा मिळाली आहे.

इंडस्ट्रीतून पाठिंबा

सौरभच्या कुटुंबाला केलेल्या मदतीबद्दल ‘फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज’चे जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे यांनी देखील रितेश देशमुखचे आभार मानले. अशा घटनांमुळे सहकार आणि मानवी मूल्ये यांचा उल्लेख करणे गरजेचे ठरते, असे त्यांनी सांगितले. सौरभ शर्माच्या दुर्दैवी मृत्यूने चित्रपटसृष्टी आणि चाहत्यांना हादरवले, परंतु रितेश देशमुखची तत्काळ मदत आणि त्यांच्या वचनपालनाने, कुटुंबाला आर्थिक आणि मानसिक आधार मिळाला. ही घटना केवळ सिनेमॅटिक जगतातील tragedy नसून, मानवी सहानुभूती आणि जबाबदारीचे एक उदाहरण ठरली आहे.

FAQ
सौरभ शर्मा यांच्याबाबत काय झाले होते?

सौरभ शर्मा, जो ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटात ज्युनियर आर्टिस्ट आणि डान्सर म्हणून काम करत होता, संगम माहुली येथील कृष्णा नदीत अंघोळीसाठी गेला असताना बुडून मृत्यू झाला. दोन दिवसांच्या शोध मोहिमेनंतर त्याचा मृतदेह सापडला.

रितेश देशमुखने त्यांच्या कुटुंबाला कशी मदत केली?

सौरभच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर, रितेश देशमुखने त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्याचा शब्द दिला. इन्शुरन्स कंपनीने 15 लाखांचा क्लेम मंजूर केल्यानंतर, रितेशने ही रक्कम सौरभच्या आईच्या खात्यात ट्रान्सफर केली.

इंडस्ट्रीत या कृतीला काय प्रतिक्रिया मिळाली?

सौरभच्या कुटुंबाला केलेल्या मदतीबद्दल फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइजचे जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे यांनी रितेश देशमुखचे आभार मानले. चाहत्यांकडूनही त्यांची मानवी मूल्ये आणि सहानुभूती यासाठी प्रशंसा होत आहे.

 

