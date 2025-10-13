English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मराठी मनोरंजनसृष्टीतील अभिनेते विद्याधर जोशी यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत अभिनेता रितेश देशमुखच्या दिलदार स्वभावाचा एक भावनिक किस्सा उघड केला आहे.

Intern | Updated: Oct 13, 2025, 07:31 PM IST
ऑनस्क्रीन ‘सासऱ्या’साठी रितेश देशमुखची धावपळ! आजारी असलेल्या विद्याधर जोशीला भेटण्यासाठी स्वतः हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले आणि केलं काही खास…

मराठी मनोरंजनसृष्टीतील वरिष्ठ अभिनेते विद्याधर जोशी यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत अभिनेता रितेश देशमुखच्या दिलदार आणि संवेदनशील स्वभावाचा एक अत्यंत भावनिक किस्सा उघड केला आहे. ‘वेड’ चित्रपटात रितेशच्या सासऱ्याची भूमिका साकारलेले विद्याधर जोशी हे फुफ्फुसाच्या गंभीर आजारामुळे रिलायन्स रुग्णालयाच्या इंटेंसिव्ह केअर युनिटमध्ये दाखल झाले होते. विद्याधर जोशी यांनी अमोल परचुरेंच्या ‘कॅचअप’ शोमध्ये सांगितले की, 'मी रुग्णालयात अ‍ॅडमिट असल्याची बातमी रितेशला कशी मिळाली हे मला माहीत नाही. पण त्याने स्वतः डॉक्टरांना फोन केला. इतकंच नव्हे तर तो स्वतः डॉक्टरांना भेटायला आला आणि स्पष्टपणे सांगितले, 'हा माझ्याकरता अत्यंत महत्त्वाचा माणूस आहे. त्याच्याकरता जे काही हवं ते करा, सगळी काळजी घ्या त्याची'.'

रितेशच्या या आपुलकीमुळे विद्याधर जोशी यांचे मन भरून आले आणि त्यांनी म्हटले, 'हॅट्स ऑफ टू हिम.. हॅट्स ऑफ!' यावरही थांबले नाही. आयसीयूमध्ये रुग्णांना मोबाईल किंवा कोणतीही बाह्य वस्तू घेऊन जाण्याची परवानगी नसली तरी, रितेशने खास परवानगी घेऊन हॉस्पिटल प्रशासनाला विनंती केली आणि विद्याधर जोशी यांना आतमध्ये ‘वेड’ सिनेमा दाखवला. या कृतीने रितेशच्या माणुसकीचे दर्शन अक्षरशः घडले. विद्याधर जोशी यांनी या अनुभवावर प्रतिक्रिया देत म्हटले, 'ना मला इतकं आश्चर्य वाटतं की, इतका चांगुलपणा तो स्वतः येतो, मला सिनेमा दाखवण्याची तसदी घेतो, एवढे कष्ट घेतो तो. हॅट्स ऑफ टू हिम.. हॅट्स ऑफ!' अभिनयासोबतच रितेश देशमुख खऱ्या आयुष्यातही किती संवेदनशील आणि माणुसकीने भरलेला आहे, याचा अनुभव या घटनेमुळे प्रेक्षकांना पुन्हा लक्षात आला आहे.

FAQ

विद्याधर जोशी रुग्णालयात का दाखल झाले होते?

विद्याधर जोशी हे ‘वेड’ चित्रपटात रितेश देशमुखच्या सासऱ्याची भूमिका साकारताना फुफ्फुसाच्या गंभीर आजारामुळे रिलायन्स रुग्णालयाच्या इंटेंसिव्ह केअर युनिटमध्ये दाखल झाले होते.

रितेश देशमुखने विद्याधर जोशींसाठी काय खास केले?

रितेशने डॉक्टरांना फोन करून आणि स्वतः भेट देऊन विद्याधर जोशींसाठी विशेष काळजी घेतली. त्याचबरोबर हॉस्पिटल प्रशासनाकडे परवानगी घेऊन आयसीयूमध्ये त्यांना ‘वेड’ चित्रपट दाखवला, जेणेकरून त्यांचा अनुभव आनंददायी व्हावा.

विद्याधर जोशींनी रितेशच्या कृतीबद्दल काय प्रतिक्रिया दिली?

विद्याधर जोशी रितेशच्या माणुसकीने भारावून गेले आणि म्हणाले, 'ना मला इतकं आश्चर्य वाटतं की, इतका चांगुलपणा तो स्वतः येतो, मला सिनेमा दाखवण्याची तसदी घेतो, एवढे कष्ट घेतो तो. हॅट्स ऑफ टू हिम.. हॅट्स ऑफ!'

