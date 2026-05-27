EXCLUSIVE : आयफा अवॉर्डमधली जिनिलियाच्या'त्या' व्हिडीओवर पहिल्यांदा बोलले रितेश, नेमकं तेव्हा काय घडलं?

EXCLUSIVE : रितेश देशमुख आणि जिनिलिया यांचं नातं कायमच चर्चेत राहिलं आहे. बॉलिवूडमधील एक गोड कपल म्हणून या दोघांकडे पाहिलं जातं. या दोघांचा एक आयफामधील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यावर पहिल्यांदाच रितेश देशमुखने भाष्य केलं आहे.
रितेश देशमुख आणि जिनिलिया डिसुझा-देशमुख हे बॉलिवूडमधील असं कपल जे कायमच चर्चेत असतात. या दोघांचे अनेक रिल्स आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. रितेश आणि जिनिलिया यांचा आयफा अवॉर्डमधील एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला होता. यावेळी अशी चर्चा होती की, परक्या स्त्रीशी बोलताना पत्नीचे हाव भाव.. रितेश देशमुख अभिनेत्री प्रिती झिंटाशी बोलत असताना जिनिलियाच्या चेहऱ्यावरील बदललेले भाव. या जुन्या व्हिडीओवर रितेश देशमुख यांनी झी २४ तासच्या कार्यक्रमात त्याचा खुलासा केला आहे.
झी २४ तासच्या 'महाराष्ट्र गौरव' या पुरस्कार सोहळ्यात रितेश देशमुख यांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. या सोहळ्यात 'लाव रे तो व्हिडीओ' असा एक सेगमेंट होता. यामध्ये रितेश देशमुख यांना त्यांचे काही वेगवेगळे व्हिडीओ दाखवण्यात आलं. आणि त्यांची प्रतिक्रिया त्यामध्ये विचारण्यात आली. यामध्ये रितेश देशमुख यांनी जिनिलिया यांच्या त्या रिऍक्शनवर पहिल्यांदा भाष्य केलं आहे.
रितेश देशमुख म्हणाले की, हा आयफा अवॉर्डमधील व्हिडीओ आहे. यामध्ये प्रिती झिंटा आणि मी बऱ्याच वर्षांनी भेटलो. आता त्या परदेशात राहतात म्हणून आमचं बोलणं सुरु होता. या कार्यक्रमात जिनिलिया देखील होत्या. जिनिलिया यांनी उंच टाचांच्या सँडल घातल्यामुळे त्यांचे पाय दुखत होते. आधीच त्यांनी मला पाय दुखत असल्यामुळे लवकर निघू असं म्हणाले होते. पण मीच प्रिती यांच्यासोबत बोलत राहिलो आणि उशीर झाला. तेव्हा पाय दुखत असल्यामुळे जिनिलिया यांची ही रिऍक्शन असल्याचं रितेश देशमुख यांनी सांगितलं.
रितेश देशमुख यांच्या राजा शिवाजी या सिनेमाने १०० कोटींचा गल्ला पार केला आहे. राजा शिवाजी हा सिनेमा हिंदी आणि मराठी भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. या सिनेमाने मराठी सिनेसृष्टीत इतिहास रचला आहे. सैराट सिनेमाने वर्ल्ड वाईल्ड १०० कोटींचा आकडा पार केला होता.