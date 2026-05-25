Raja Shivaji Box Office : रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी' सिनेमाने रचला इतिहास, 100 कोटींची कमाई करणारा पहिला मराठी सिनेमा

Raja Shivaji : रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी' सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचला आहे. 'राजा शिवाजी' या सिनेमाने मराठी सिनेसृष्टीचं नाव गौरवाने उंचावल आहे.
1 मे रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'राजा शिवाजी' या सिनेमाने तब्बल 25 दिवस बॉक्स ऑफिसवर आपली पकड मजबूत केली आहे. सिनेमा प्रदर्शित झाल्यापासून वेगवेगळे रेकॉर्ड रचत असून आता 100 कोटी च्या क्लबमध्ये सिनेमाने एन्ट्री केली आहे. मराठी सिनेसृष्टीसाठी ही गौरवाची बातमी आहे. रितेश देशमुख दिग्दर्शित या सिनेमाने गेल्या 24 दिवसांत कुठे आणि कसा इतिहास रचला आहे, याबद्दल सांगितलं आहे.
कोइमोईनुसार, चित्रपटाने पहिल्या आठवड्यात ₹57.7 कोटी, दुसऱ्या आठवड्यात ₹27 कोटी, तिसऱ्या आठवड्यात ₹13.25 कोटी कमावले. 22 व्या दिवशी ₹70 लाख, 23 व्या दिवशी ₹1.35 कोटी आणि 24 व्या दिवशी ₹1.4 कोटी कमावले. चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन ₹101.4 कोटी आहे. महत्त्वाचं म्हणजे 'राजा शिवाजी' ₹75 कोटींच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. चित्रपटाचे निव्वळ कलेक्शन ₹101.4 कोटी आणि एकूण कलेक्शन ₹119.65 कोटी आहे.
चित्रपटाने जगभरात ₹124.55 कोटी कमावले आहेत. चित्रपट सध्या सकारात्मक स्थितीत व्यवहार करत आहे. सिनेमा 75 कोटी रुपयांत तयार करण्यात आला असून सिनेमाने जवळपास 120 कोटी कमाई केली आहे.
अभिनेता रितेश देशमुखने अवघ्या 3 शब्दात पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यामध्ये रितेशने तीन शब्दांचा वापर केला आहे. आभार-कृतज्ञ-ऋणी अशा तीन शब्दांत रितेशने खास पोस्ट शेअर केली आहे.
राजा शिवाजी - 101.4 कोटी
सैराट - 90 कोटी
बाईपण भारी देवा - 76.28 कोटी
वेद - 61.2 कोटी
नटसम्राट - 42 कोटी
पावनखिंड - 37.72 कोटी
लय भारी - 37 कोटी
कट्यार काळजात घुसली - 35 कोटी
ठाकरे - 31.6 कोटी
टाईमपास - 30 कोटी
यासह 100 कोटी क्लबमध्ये प्रवेश करणारा राजा शिवाजी हा पहिला मराठी चित्रपट ठरला आहे. यापूर्वी सैराट हा सर्वाधिक कमाई करणारा मराठी चित्रपट होता, ज्याने 90 कोटींची कमाई केली होती. या चित्रपटात रितेश देशमुख छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत मुख्य भूमिकेत आहे. या चित्रपटात जेनेलिया देशमुख, अभिषेक बच्चन आणि विद्या बालन यांच्याही भूमिका आहेत. सलमान खानचीही या चित्रपटात एक छोटी भूमिका आहे, जी खूप गाजली. दरम्यान, रितेश देशमुखचा मुलगा, राहिल देशमुख, या चित्रपटातून पदार्पण करत आहे. तो 10 वर्षांचा आहे.