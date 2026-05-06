Raja Shivaji: 'कोणीही पैसे घेतले नाहीत...' रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी' सिनेमाच्या कलाकारांबद्दल खुलासा

Riteish Deshmukh on Raja Shivaji Movie Cast Fee: अभिनेता रितेश देशमुख याच आणि त्याच्या सिनेमाचं सगळीकडेच सध्या कौतुक होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भव्य ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि कामगिरीवर असलेला मराठी चित्रपट राजा शिवाजी सध्या सिनेमागृहांमध्ये जोरदार चर्चेत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित हा चित्रपट केवळ एक बायोपिक नसून, त्यांच्या विचारसरणी, शौर्य आणि दूरदृष्टीचा सन्मान करणारा एक सिनेमॅटिक प्रयत्न मानला जात आहे. प्रेक्षकांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहता, या चित्रपटाने मराठी सिनेमाला एक नवी उंची दिल्याची चर्चा सुरू आहे.
या चित्रपटाबद्दल बोलताना रितेश देशमुखने अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी उलगडल्या. त्याने सांगितले की राजा शिवाजी ही कल्पना त्याच्या मनात अनेक वर्षांपासून होती, मात्र त्याला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्याने सुमारे साडेतीन वर्षे अथक मेहनत घेतली. या काळात त्याने शिवाजी महाराजांवर लिहिलेली विविध पुस्तके, ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि संशोधन साहित्याचा अभ्यास केला. “इतिहास खूप मोठा आणि गुंतागुंतीचा आहे. एका चित्रपटात सगळं सांगणं शक्य नाही, पण आम्ही शक्य तितक्या प्रामाणिकपणे आणि जबाबदारीने ही कथा मांडण्याचा प्रयत्न केला,” असे त्याने सांगितले.
या चित्रपटातील सर्वात वेगळी आणि लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे त्यातील कलाकारांचा दृष्टिकोन. रितेश यांच्या मते, या चित्रपटात काम करणाऱ्या सर्व कलाकारांनी कोणतेही मानधन घेतले नाही. हा निर्णय त्यांनी स्वेच्छेने घेतला आणि तो केवळ छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरील आदरातून घेतला गेला. विशेष म्हणजे सलमान खान आणि संजय दत्त यांसारख्या मोठ्या नावांनीही कोणतीही फी न घेता या प्रकल्पात सहभाग नोंदवला. या गोष्टीमुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणि आदर अधिक वाढला आहे.
चित्रपटाची स्टारकास्ट ही त्याची आणखी एक मोठी ताकद आहे. विद्या बालन, फरदीन खान, अभिषेक बच्चन, बोमन इराणी, भाग्यश्री, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, जेनेलिया देशमुख, जीतेंद्र जोशी आणि अमोल गुप्ते यांसारखे दिग्गज कलाकार या चित्रपटात एकत्र दिसत आहेत. मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांचा असा संगम क्वचितच पाहायला मिळतो.
विशेष म्हणजे, रितेश देशमुख यांनी या चित्रपटात केवळ प्रमुख भूमिका साकारली नाही, तर दिग्दर्शनाची धुरा देखील स्वतः सांभाळली आहे. त्यामुळे हा चित्रपट त्यांच्या करिअरमधील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. त्यांनी भव्य सेट्स, उत्कृष्ट वेशभूषा आणि तांत्रिक बाबींमध्येही विशेष लक्ष दिले आहे, ज्यामुळे चित्रपटाला ऐतिहासिक भव्यता प्राप्त झाली आहे.
एकूणच, राजा शिवाजी हा चित्रपट केवळ मनोरंजनासाठी नसून इतिहासाशी जोडणारा आणि प्रेरणा देणारा अनुभव ठरत आहे. प्रेक्षकांच्या वाढत्या प्रतिसादामुळे आणि कलाकारांच्या समर्पणामुळे हा चित्रपट पुढील काळातही चर्चेचा विषय राहण्याची शक्यता आहे.