शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचं पोस्टर रिलीज, प्रदर्शनाची तारीख जाहीर

Riteish Deshmukh Raja Shivaji Movie : महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती मोठ्या उत्साहात राज्यभर साजरी करण्यात येतेय. शिवनेरी सह राज्यातील अनेक गडकिल्ल्यांवर शिवजन्माला उत्सव साजरा करण्यात आला. अशातच मनोरंजन विश्वातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. बॉलिवूडमधील मराठमोळा अभिनेता आणि दिग्दर्शक रितेश देशमुख याचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाचं पोस्टर रिलीज करण्यात आलं असून त्यावर चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख सुद्धा सांगण्यात आली आहे.