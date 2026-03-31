Raja Shivaji Teaser : स्वराज्याची लढाई जिंकणार मराठे... रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी' सिनेमाचा टिझर रिलीज

Raja Shivaji : रितेश देशमुखचा राजा शिवाजी सिनेमाचा टिझर रिलीज. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भुमिकेत दिसणार महेश मांजरेकर. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 31, 2026, 08:09 PM IST
Raja Shivaji : अभिनेता रितेश देशमुखचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे, ज्याचा फर्स्ट लूक असलेला मराठी टीझर काही वेळापूर्वी प्रदर्शित झाला होता. 'राजा शिवाजी' या चित्रपटात रितेश देशमुखसोबत संजय दत्त, महेश मांजरेकर, अभिषेक बच्चन, जेनेलिया डिसूझा आणि विद्या बालन यांसारखे कलाकार दिसणार आहेत. 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचा टीझर प्रेक्षकांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यगाथेचे दर्शन घडवणार असल्याची आणि भगवा रंग कसा त्यागाचा रंग बनला, ज्याला पाहून शत्रूंची झोप उडत असे, हे सांगितले जाईल याची हमी देतो. टीझरमध्ये मराठे आणि मुघल यांच्यातील संघर्ष दाखवण्यात आला आहे.

'राजा शिवाजी' हा चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वशासनाच्या स्वप्नाची कथा सादर करेल. रितेश देशमुखने छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटात जेनेलिया डिसूझा, विद्या बालन, संजय दत्त आणि अभिषेक बच्चन यांसारखे कलाकार विविध भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. संजय दत्तने मुघल राजवटीशी संबंधित एका व्यक्तीची भूमिका साकारली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टीझरमध्ये संजय दत्तचे पात्र म्हणते, नावासमोर 'राजा' शब्द जोडल्याने कोणी राजा बनत नाही." पुढे टीझरमध्ये, छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारणारा रितेश देशमुख रणांगणावर दिसतो. तो स्वराज्याचे आपले स्वप्न व्यक्त करतो. या सिनेमाच्या टिझरला सोशल मीडियावर चांगली पसंती मिळत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

