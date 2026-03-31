Raja Shivaji Teaser : स्वराज्याची लढाई जिंकणार मराठे... रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी' सिनेमाचा टिझर रिलीज

Raja Shivaji : अभिनेता रितेश देशमुखचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे, ज्याचा फर्स्ट लूक असलेला मराठी टीझर काही वेळापूर्वी प्रदर्शित झाला होता. 'राजा शिवाजी' या चित्रपटात रितेश देशमुखसोबत संजय दत्त, महेश मांजरेकर, अभिषेक बच्चन, जेनेलिया डिसूझा आणि विद्या बालन यांसारखे कलाकार दिसणार आहेत. 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचा टीझर प्रेक्षकांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यगाथेचे दर्शन घडवणार असल्याची आणि भगवा रंग कसा त्यागाचा रंग बनला, ज्याला पाहून शत्रूंची झोप उडत असे, हे सांगितले जाईल याची हमी देतो. टीझरमध्ये मराठे आणि मुघल यांच्यातील संघर्ष दाखवण्यात आला आहे.
'राजा शिवाजी' हा चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वशासनाच्या स्वप्नाची कथा सादर करेल. रितेश देशमुखने छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटात जेनेलिया डिसूझा, विद्या बालन, संजय दत्त आणि अभिषेक बच्चन यांसारखे कलाकार विविध भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. संजय दत्तने मुघल राजवटीशी संबंधित एका व्यक्तीची भूमिका साकारली आहे.
टीझरमध्ये संजय दत्तचे पात्र म्हणते, नावासमोर 'राजा' शब्द जोडल्याने कोणी राजा बनत नाही." पुढे टीझरमध्ये, छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारणारा रितेश देशमुख रणांगणावर दिसतो. तो स्वराज्याचे आपले स्वप्न व्यक्त करतो. या सिनेमाच्या टिझरला सोशल मीडियावर चांगली पसंती मिळत आहे.