Raja Shivaji Trailer : स्वराज्यासाठी लागतो विद्रोह... रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी' सिनेमाचा धमाकेदार ट्रेलर प्रदर्शित, अंगावर शहारा आल्याशिवाय राहणार नाही

Raja Shivaji Trailer Released : 'राजा शिवाजी' सिनेमाचं ट्रेलर प्रदर्शित झालं आहे. राजा शिवाजी सिनेमातून रितेशच्या लेकाचं सिनेसृष्टीत पदार्पण झालं आहे. पाहा अंगावर येणारा हा ट्रेलर. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 20, 2026, 04:50 PM IST
Riteish Deshmukh Raja Shivaji Trailer Out : रितेश देशमुख दिग्दर्शित अन् अभिनीत 'राजा शिवाजी' या सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. सिनेमाची घोषणा झाल्यापासून या सिनेमाबद्दल उत्सुकता वाढली होती. अखेर प्रतिक्षा संपली आहे. अगदी अंगावर शहारा निर्माण करणारा हा ट्रेलर असेल तर सिनेमा कसा असेल? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्वराज्यावर हा सिनेमा असून तो 1 मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या सिनेमाच्या माध्यमातून रितेश देशमुखच्या छोट्या मुलाने सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं आहे. 

सिनेमा कधी होणार प्रदर्शित? 

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित 'राजा शिवाजी' या ऐतिहासिक चित्रपटाचा ट्रेलर २० एप्रिल रोजी प्रदर्शित झाला आहे. या मोठ्या बजेटच्या चित्रपटाचे निर्माते सोमवारी मुंबईत एका भव्य शुभारंभ सोहळ्याचे आयोजन करत आहेत, जिथे संपूर्ण कलाकार आणि तंत्रज्ञ उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने याच वृत्तात म्हटले आहे की, हा एक भव्य सोहळा असेल, जिथे संपूर्ण टीम ट्रेलर प्रदर्शित करण्यासाठी एकत्र येईल.

रितेश देशमुखच्या मुलाचे पदार्पण

वृत्तानुसार, रितेश देशमुखचा मुलगा अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करण्यास सज्ज झाला आहे. 'राजा शिवाजी'मध्ये रितेश देशमुखचा मुलगा तरुण शिवाजींची भूमिका साकारत आहे. 'राजा शिवाजी'चे दिग्दर्शन स्वतः रितेश देशमुखने केले आहे. जिओ स्टुडिओची उपकंपनी असलेल्या मुंबई फिल्म कंपनीच्या बॅनरखाली ज्योती देशपांडे आणि जेनेलिया देशमुख यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. रितेश देशमुखचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट 1 मे 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

