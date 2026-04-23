  • महाराजांनी हल्ल्याआधी अफझलला वाघनखं दाखवलेली? इतिहासाशी छेडछाड का? रितेशने म्हणाला, तुमच्या या...

महाराजांनी हल्ल्याआधी अफझलला वाघनखं दाखवलेली? इतिहासाशी छेडछाड का? रितेशने म्हणाला, 'तुमच्या या...'

Riteish Deshmukh On Raja Shivaji Film: रितेश देशमुखच्याच कंपनीची निर्मिती असलेला 'राजे शिवाजी' चित्रपट प्रदर्शनापूर्वीच वादात सापडला असून या वादावर रितेशने पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. तो नेमकं काय म्हणालाय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 23, 2026, 09:41 AM IST
महाराजांनी हल्ल्याआधी अफझलला वाघनखं दाखवलेली? इतिहासाशी छेडछाड का? रितेशने म्हणाला, 'तुमच्या या...'
रितेशने पहिल्यांदाचं दिलं उत्तर (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Riteish Deshmukh On Raja Shivaji Film: अभिनेता रितेश देशमुख लिखित, दिग्दर्शित केलेला 'राजे शिवाजी' चित्रपट 1 मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. या चित्रपटाची निर्मिती करणारा रितेशच चित्रपटामंध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत दिसणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला. या ट्रेलरवर संमिश्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या जात आहेत. ट्रेलरमधील सर्वाधिक चर्चेत असलेला सीन ठरणार आहे तो संजय दत्तने भूमिका साकारलेला अफझल खानच्या वधाचा प्रसंग! या ट्रेलरमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज अफजल खानचा वध करण्याआधी त्याला वाघनखं दाखवतात असं दृष्यं दाखवण्यात आल्याचा दावा करत अनेकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. असं काहीही झालं नव्हतं या चित्रपटातील कथानक म्हणजे इतिहासाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न आहे अशा अर्थाची टीका होताना दिसत आहे. या टीकेला आता स्वत: रितेशनेच उत्तर दिलं आहे.

महाराजांनी अफझल खानला वाघनखं दाखवली होती का?

'राजे शिवाजी' चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्येच अनेक इतिहासिक संदर्भ चुकल्याचा दाखला एका ट्विटर युझरने दिला असून त्याने ट्रेलरमधील काही स्क्रीनशॉट शेअर केले आहेत. "छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वाघनखं अफझल खानला दाखवली होती का?" असा सवाल या टीकाकाराने विचारला आहे. "अफजलने महाराजांवर हल्ला केल्यानंतर त्यांनी वाघनखं काढली होती. रितेश देशमुख महाराष्ट्राच्या देदीप्यमान इतिहासात फेरफार का करतोय?" असं थेट रितेशला टॅग करत या टीकाकाराने सोशल मीडियावरुन विचारलं आहे.

रितेश महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला आणि इतिहासाला का दुखावतोय?

अन्य एका पोस्टमध्ये असेच स्क्रीनशॉट शेअर करत, "रितेश देशमुखच्या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज अफजल खानावर हल्ला करण्यापूर्वी त्याला उघडपणे वाघनखं दाखवताना दिसत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वाघनखं लपवली होती आणि अफजलने हल्ला केल्यानंतरच त्यांनी ती वापऱ्याला ऐतिहासिक संदर्भ आहे," असं म्हटलं आहे. "रितेश देशमुख छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये फेरफार करुन त्याला अपमान का करत आहे? तो महाराष्ट्राच्या आणि महाराजांच्या इतिहासाला, स्वाभिमानाला आणि वासश्याला का धक्का लावतोय?" असा सवालही विचारण्यात आला आहे.

रितेश देशमुख या टीकेवर काय म्हणाला?

ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर रितेशने या पोस्टला उत्तर दिलं आहे. टीकेची ही पोस्ट रिशेअर करताना त्यावर रितेशने प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. "तुम्ही एक मे रोजी हा चित्रपट पाहा. तुमच्या या प्रश्नाचं उत्तर चित्रपटामध्ये आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबाबरोबर आणि मित्रांसोबत या चित्रपटाचा आनंद घ्या अशी अपेक्षा आहे. जय शिवाजी!" असा रिप्लाय रितेशने दिला आहे. 

दमदार स्टारकास्ट

या चित्रपटामध्ये अजय देगवणबरोबरच संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बमन इराणी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जेनेलिया देशमुख अशी तगडी स्टारकास्ट आहे. 1 मे रोजी हा चित्रपट मराठी, हिंदीबरोबरच तेलगु भाषेमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटासाठी मागील सात ते आठ वर्षांपासून रितेश आणि जेनिलिया तयारी करत होते. त्यामुळे या चित्रपटाला कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

Baramati By Election: सुनेत्रा पवार 3 वर्षच आमदार; 2029 मधी...

महाराष्ट्र बातम्या