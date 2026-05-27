'सेट उभा करण्यासाठी जागा अन् पैसे दोन्ही नव्हते...' रितेश देशमुखांनी अडचणीच्या वेळी CM ना फोन केला अन्...

Riteish Deshmukh : 'राजा शिवाजी' सिनेमा बनवताना आलेल्या अडचणीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली मदत किती मोलाची होती याबद्दल अभिनेते रितेश देशमुख यांनी सांगितलं.
Ritesish Deshmukh on CM Devendra Fadnavis : रितेश देशमुख यांचा 'राजा शिवाजी' हा सिनेमा पाचव्या आठवड्यातही प्रेक्षकांचं भरभरुन मनोरंजन करत आहेत. जगभरात 120 कोटींहून अधिक कमाई करणारा 'राजा शिवाजी' हा मराठीतील पहिला सिनेमा ठरला आहे. राजा शिवाजी हा सिनेमा रितेश देशमुख यांचं स्वप्न होतं. गेल्या 10 वर्षांपासून ते या सिनेमावर काम करत आहेत. या सिनेमाला पूर्णत्वास आणणे रितेश देशमुख यांच्यासाठी मोठं आवाहन होतं. याबाबत रितेश देशमुख यांनी झी 24 तासच्या 'महाराष्ट्र गौरव' या पुरस्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्र्यांनी रितेश देशमुख यांना कशी मदत केली याबाबत सांगितलं आणि आभार मानले.
राजा शिवाजी सिनेमा तयार करण्यासाठी एक सेट उभा करायचा होता. पण रितेश यांना कुठेच जागा मिळत नव्हती. अथक प्रयत्ना नंतरएक सरकारी जागा उपलब्ध झाली. पण त्या जागेचे दर परवडणारे नव्हते. हिंदी सिनेमांच्या शुटिंग करिता जागेचे जास्त दर आकारत असल्याची माहिती मिळाली होती त्यामुळे रितेश यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना फोन केला. याबद्दल त्यांनी झी 24 तास महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार सोहळ्यात अनुभव सांगितला आहे.
रितेश देशमुख म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित 'राजा शिवाजी' या सिनेमाचं शुटिंग जेव्हा सुरु होतं तेव्हा मला एक सेट उभा करण्यासाठी जागा मिळत नव्हती. मी बरेच प्रयत्न केले. पण कुठेही जागा उपलब्ध होत नव्हती. एका ठिकाणी जागा होती. पण त्या जागेचे दर जास्त होते. यावेळ मी मुख्यमंत्र्यांना फोन केला आणी सांगितलं की, ती सरकारी जागा आहे हिंदी सिनेमाला ज्या दराने ही जागा मिळते ते दर आम्हाला परवडणारे नाहीत. त्यावेळी साहेब म्हणाले की, तुम्ही महाराजांवर आधारीत सिनेमा बनवताय. ती जागा उद्या सकाळी तुम्हाला उपलब्ध असेल, या मदतीसाठी रितेश देशमुख यांनी झी 24 तासच्या कार्यक्रमात आभार मानले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केला खास व्हिडीओ
रितेश देशमुख यांनी झी २४ तासच्या सोहळ्यात सांगितलं की,'राजा शिवाजी' या सिनेमाचं स्वप्न मी गेली 10 वर्षे उराशी बाळगून आहे. 2016 आपल्या महाराजांवर चित्रपट व्हावा अशी चर्चा रवी जाधव यांच्यासोबत झाला अनाऊन्स केला. पण पुढे गेला नाही, त्यानंतर आम्ही हा विषयच सोडला. नंतर आम्ही या सिनेमा हिंदीत देखील विचार करत होते. 2022 नंतर सिनेमाबाबत शेवटचा प्रयत्न करु असा विचार केला. त्यानंतर जे लोकं जोडले गेले त्यामुळे चित्रपट मोठा झाला. रितेश देशमुख म्हणाले ऐतिहासिक सिनेमा बनवताना कोणाला कोणती गोष्ट खटकेल याच्याकडे जास्त लक्ष द्यावं लागतं. असा सिनेमा बनवू ज्याच्यामध्ये लहान मुलं आणि लोकं पाहतील तेव्हा त्यांना इतिहास कळला पाहिजे असा विचार केला होतं, असं देखील रितेश देशमुख म्हणाले.