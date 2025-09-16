'सिद्धार्थ माझ्या भावा...', जिवलग मित्राच्या निधनानंतर रितेश देशमुख भावूक, 'फोन करावा असं वाटत होतं, इतक्यात...'

Riteish Deshmukh Emotional Post for Siddharth Shinde: सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचं सोमवारी रात्री निधन झालं. अवघ्या 49 व्या वर्षी ह्रदयविकाराच्या झटक्यामुळे त्यांची प्राणज्योत मालवली. सिद्धार्थ शिंदे हे अभिनेता रितेश देशमुखचे चांगले मित्र होते. दोघे वर्गमित्र होते अशी माहिती स्वत: रितेश देशमुखने सोशल मीडियावरुन पोस्ट शेअर करत दिली आहे. आपल्या मित्राच्या निधनानंतर रितेश देशमुख भावूक झाला असून पोस्ट शेअऱ केली आहे. विशेष म्हणजे रितेश देशमुखच्या आगामी 'राजा शिवाजी' चित्रपटात त्यांनी छोटी भूमिका साकारली होती.
"हे तुम्हा सर्वांसोबत मी फार जड अंतकरणाने शेअर करत आहे. सिद्धार्थ शिंदे, माझा खास वर्गमित्र, सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ विधिज्ञ, खूप दयाळू, नम्र, नेहमीच उबदार हास्य आणि अढळ पाठिंबा देणारा होता," असं रितेशने सांगितलं आहे.
My heart is heavy as I share this. Siddharth Shinde, my dear school classmate and a senior Supreme Court advocate , was a soul so kind, so humble, always there with a warm smile and unwavering support.
Six years ago, when he heard I was making a film on our beloved Chhatrapati… pic.twitter.com/wfJRbmtsJh
"सहा वर्षांपूर्वी, जेव्हा त्याला मी आपल्या प्रिय छत्रपती शिवाजी महाराजांवर चित्रपट बनवत आहे समजलं तेव्हा त्याने मला फार उत्साहात फोन केला होता. “रितेश, कृपया मला 'राजा शिवाजी'चा भाग होऊ दे, जरी पडद्यावर छोटा सीन असला तरी.” शिवरायांबद्दलचे त्याचे प्रेम हेच होते," असं रितेशने सांगितलं आहे.
"काही महिन्यांपूर्वी, आम्ही संजय दत्त सरांसोबत दोन सुंदर दिवस एकत्र शूटिंगमध्ये घालवले. त्याच्या उपस्थितीने सेटवर एक वेगळीच ऊर्जा निर्माण होत होती. आज त्याचा सीन एडिट करत असताना, त्याने किती सुंदर काम केलं आहे हे पाहत हसत असताना, हा आनंद त्याच्यासोबत शेअर करण्यासाठी फोन करावा असं मला वाटलं. मग धक्कादायक बातमी आली, की तो आता आपल्यात नाही. आपण एकत्र हा चित्रपट पाहत आहोत, हसत आहोत, आठवणी काढत आहोत याची कल्पना करतानाही माझं मन भरुन येत आहे. नियतीने काही वेगळंच ठरवलेलं असतं," अशी खंत त्याने व्यक्त केली आहे.
"सिद्धार्थ, माझ्या भावा तू एक दुर्मिळ व्यक्ती होतास. तुझ्या कुटुंब आणि प्रियजनांप्रती माझी मनापासून सहानुभूती. शांती लाभो, प्रिय मित्रा - तू आमच्या हृदयात कायमचा जिवंत राहशील," असं त्याने पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.
FAQ
1) सिद्धार्थ शिंदे हे कोण होते?
सिद्धार्थ शिंदे हे सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील होते. ते महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींची बारकाईने जाण आणि संविधानाविषयी सखोल ज्ञान असलेले विधिज्ञ म्हणून ओळखले जायचे. न्यायालयीन निर्णय आणि क्लिष्ट कायदेशीर बाबी सोप्या भाषेत सर्वसामान्यांना समजावून सांगण्यात त्यांचा हातखंडा होता. ते माजी केंद्रीय कृषिमंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांचे नातू होते.
2) सिद्धार्थ शिंदे यांचे निधन कधी आणि कसे झाले?
सिद्धार्थ शिंदे यांचे निधन १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात झाले. ते वयाच्या ४८व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने (कार्डियाक अरेस्ट) निधन पावले. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात काम करताना त्यांना चक्कर आली, ज्यामुळे त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
3) सिद्धार्थ शिंदे यांचे मूळ स्थान आणि कुटुंब कसे होते?
सिद्धार्थ शिंदे हे मूळचे महाराष्ट्रातील नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूरचे रहिवासी होते. त्यांचे कुटुंब अनेक वर्षांपासून पुण्यात स्थायिक आहे. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगा आणि मुलगी असा परिवार आहे. ते माजी केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांचे नातू होते.