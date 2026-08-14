वडिलांच्या आठवणीत रितेश देशमुख भावुक; म्हणाला, ‘तुम्हाला जाऊन 14 वर्षे झाली, माझा वनवास....'; डोळे पाणावणारी पोस्ट Viral

Riteish Deshmukh on Vilasrao Deshmukh Post: महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अभिनेता रितेश देशमुख भावुक झाला आहे. वडिलांसोबतचा एक जुना फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत रितेशने आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्याच्या या पोस्टने चाहत्यांसह अनेकांना भावूक केलं आहे. 14 ऑगस्ट हा विलासराव देशमुख यांचा स्मृतिदिन. त्यांच्या निधनाला आज 14 वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्त रितेशने वडिलांसोबतचा एक खास क्षण कॅमेऱ्यात कैद झालेला फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केला.
या फोटोसोबत रितेशने लिहिलेल्या काही शब्दांनी चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. “तुम्हाला जाऊन आज 14 वर्षे झाली. माझा वनवास काही संपला नाही,” असं रितेशने म्हटलं आहे. अवघ्या काही शब्दांतून त्याने वडिलांच्या जाण्यानंतरही मनात कायम असलेली त्यांची उणीव व्यक्त केली. रितेशची ही पोस्ट पाहून अनेक चाहत्यांनी कमेंट्सच्या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
रितेशच्या या पोस्टवर त्याची पत्नी आणि अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख हिनेही प्रतिक्रिया दिली आहे. तिने तुटलेल्या हृदयाची इमोजी शेअर करत रितेशच्या भावनांना साथ दिली. याशिवाय मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक कलाकारांनीही रितेशच्या पोस्टवर कमेंट करत विलासराव देशमुख यांना आदरांजली वाहिली. चाहत्यांनीही जुन्या आठवणींना उजाळा देत दिवंगत नेत्याला श्रद्धांजली अर्पण केली.
एका चाहत्याने कमेंट करत “महाराष्ट्रात असा नेता पुन्हा होणे शक्य नाही”, अशी भावना व्यक्त केली. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने “लातूर म्हणजे साहेब अन् साहेब म्हणजे लातूर” असं लिहिलं.
विलासराव देशमुख हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचं नाव होतं. त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून दोन वेळा जबाबदारी सांभाळली. दीर्घकाळ राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात काम केल्यानंतर 14 ऑगस्ट 2012 रोजी वयाच्या 67व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर शोक व्यक्त करण्यात आला होता. आजही त्यांच्या कार्याची आणि नेतृत्वाची आठवण अनेकांच्या मनात कायम आहे.
रितेश देशमुखच्या या भावनिक पोस्टमुळे वडील आणि मुलामधील नात्याची हळवी बाजू पुन्हा एकदा समोर आली आहे.