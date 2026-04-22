Exclusive : रितेश देशमुखने सांगितली विलासराव देशमुखांच्या एसटी प्रवासाची आठवण, ओरिजनल फोटो झी २४ तासकडे

अभिनेते रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख यांची पुढील पाच वर्षांसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) आणि परिवहन खात्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘रस्ता सुरक्षा अभियाना 'च्या जनजागृती उपक्रमाला बळकटी ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.या कार्यक्रमाला स्वतः रितेश देशमुख, जिनिलिया देशमुख आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक देखील उपस्थित होते. यावेळी रितेश देशमुखने विलासराव देशमुख यांची एक आठवणही शेअर केली आहे. रितेश देशमुख यांनी शेअर केलेल्या आठवणीतला 'तो' फोटो झी 24 तासकडे आहे.
रितेशने यावेळी सांगितलं की, माझी आणि जिनिलियाची एसटीच्या ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडरपदी नियुक्ती केल्याबद्दल आभार मानले असून एक खास आठवण शेअर केली आहे. रितेश म्हणाला की, मी लहानपणी वडिलांसोबत एसटीनेच प्रवास केला आहे. माझ्या वडिलांचा सर्वाधिक प्रवास हा एसटीनेच झाला आहे. परिवहन खातंही त्यांनी सांभाळलं आहे. एसटी लहानपणी माझ्या आयुष्याचा भाग होती. त्यामुळे मी आता ब्रॅण्ड अॅम्बेसिडर झालोय त्यामुळे मला अतिशय आनंद झालं आहे.
रितेशने सांगितलं की, वडील विलासराव देशमुख हे लातूर पुणे परिसरात एसटीनेच प्रवास करायचे. प्रवास करतानाचा अनुभव जसा की, कसे दोरी ओढायचे, पैसे द्यायचे हे ते नेमही सांगत असतं. असाच एसटीतून प्रवास आम्हीही त्यांच्यासोबत केला. बाबळगावमध्ये त्यांचा अजूनही एक फोटो आहे. ज्यामध्ये ते एसटीच्या खिडकीजवळ बसले आहेत आणि बाहेरुन त्यांचा फोटो काढला आहे. तो फोटो आमच्या संपूर्ण कुटुंबाता अगदी जवळचा फोटो आहे. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख म्हणायचे की, खिडकीजवळ बसलो की वारा येऊन मस्त झोप लागते. खिडकीजवळची सिट त्यांची अगदी आवडती जागा होती.
२२ एप्रिल २०२६ मंत्रालय
एसटी महामंडळाच्या जनजागृती उपक्रमासाठी रितेश-जेनेलिया देशमुख ब्रँड ॲम्बेसेडर
