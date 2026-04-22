  • Exclusive : रितेश देशमुखने सांगितली विलासराव देशमुखांच्या एसटी प्रवासाची आठवण, ओरिजनल फोटो झी २४ तासकडे

Exclusive : रितेश देशमुखने सांगितली विलासराव देशमुखांच्या एसटी प्रवासाची आठवण, ओरिजनल फोटो झी २४ तासकडे

Riteish And Genelia Deshmukh MSRTC Brand Ambassadors : राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडडरपदी अभिनेता रितेश देशमुख आणि पत्नी जिनिलिया देशमुख यांची नियुक्त झाली आहे. यावेळी रितेश देशमुख यांनी विलासराव देशमुख यांची एक आठवण शेअर केली. त्यावेळचा विलासराव देशमुखांचा फोटो फक्त झी 24 तासकडे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 22, 2026, 05:17 PM IST
Exclusive : रितेश देशमुखने सांगितली विलासराव देशमुखांच्या एसटी प्रवासाची आठवण, ओरिजनल फोटो झी २४ तासकडे

अभिनेते रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख यांची पुढील पाच वर्षांसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) आणि परिवहन खात्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘रस्ता सुरक्षा अभियाना 'च्या जनजागृती उपक्रमाला बळकटी ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.या कार्यक्रमाला स्वतः रितेश देशमुख, जिनिलिया देशमुख आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक देखील उपस्थित होते. यावेळी रितेश देशमुखने विलासराव देशमुख यांची एक आठवणही शेअर केली आहे. रितेश देशमुख यांनी शेअर केलेल्या आठवणीतला 'तो' फोटो झी 24 तासकडे आहे. 

रितेशने यावेळी सांगितलं की, माझी आणि जिनिलियाची एसटीच्या ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडरपदी नियुक्ती केल्याबद्दल आभार मानले असून एक खास आठवण शेअर केली आहे. रितेश म्हणाला की, मी लहानपणी वडिलांसोबत एसटीनेच प्रवास केला आहे. माझ्या वडिलांचा सर्वाधिक प्रवास हा एसटीनेच झाला आहे. परिवहन खातंही त्यांनी सांभाळलं आहे. एसटी लहानपणी माझ्या आयुष्याचा भाग होती. त्यामुळे मी आता ब्रॅण्ड अॅम्बेसिडर झालोय त्यामुळे मला अतिशय आनंद झालं आहे. 

विलासराव देशमुख यांचा ओरिजनल फोटो फक्त झी 24 तासकडे 

खिडकीजवळ बसल्यामुळे छान वारा लागतो अन् झोपंही 

रितेशने सांगितलं की, वडील विलासराव देशमुख हे लातूर पुणे परिसरात एसटीनेच प्रवास करायचे. प्रवास करतानाचा अनुभव जसा की, कसे दोरी ओढायचे, पैसे द्यायचे हे ते नेमही सांगत असतं. असाच एसटीतून प्रवास आम्हीही त्यांच्यासोबत केला. बाबळगावमध्ये त्यांचा अजूनही एक फोटो आहे. ज्यामध्ये ते एसटीच्या खिडकीजवळ बसले आहेत आणि बाहेरुन त्यांचा फोटो काढला आहे. तो फोटो आमच्या संपूर्ण कुटुंबाता अगदी जवळचा फोटो आहे. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख म्हणायचे की, खिडकीजवळ बसलो की वारा येऊन मस्त झोप लागते. खिडकीजवळची सिट त्यांची अगदी आवडती जागा होती.  

रितेश देशमुखचा आगामी सिनेमा रितेश देशमुखचा "राजा शिवाजी' हा आगामी सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या सिनेमाबाबत उत्सुकता वाढली असून ट्रेलर लाँच झाला आहे. 1 मे रोजी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

