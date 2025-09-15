मुंबई-लातूर नव्हे, तर ‘या’ गावात घेतलं रितेश देशमुखनं शिक्षण ; रितेश देशमुखचा व्हिडिओ व्हायरल

मराठीसह बॉलीवूडमध्ये आपली ‘लय भारी’ ओळख निर्माण करणारा लोकप्रिय अभिनेता रितेश देशमुख पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अभिनय, विनोद आणि निवेदनशैलीतून प्रेक्षकांची मने जिंकणाऱ्या रितेशने अलीकडेच सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. लातूरच्या बाभळगावमध्ये वाढलेला रितेश, जरी सध्या कामानिमित्त मुंबईत राहत असला तरी त्याचं शालेय शिक्षण मात्र पाचगणीत झालं आहे. तब्बल ४० वर्षांनी त्याने आपल्या शाळेला भेट दिली आणि त्या क्षणांची झलक चाहत्यांसोबत शेअर केली. व्हिडीओ शेअर करताना रितेशने लिहिलं 'मी माझ्या शाळेच्या मैदानात 40 वर्षांनंतर गेलो…'. रितेशने भेट दिलेली ही शाळा म्हणजे संजीवन विद्यालय, पाचगणी. याठिकाणी असलेल्या शरद पंडित स्टेडियमवर तो पुन्हा पोहोचला होता. या पोस्टमुळे अनेकांना रितेशच्या शालेय जीवनाबद्दलची माहिती मिळाली. शालेय शिक्षणानंतर रितेशने मुंबईतील रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरमधून आर्किटेक्चरची पदवी घेतली. त्यानंतर परदेशात जवळपास एक वर्ष आर्किटेक्ट म्हणून कामही केलं. परंतु, नियतीने त्याला अभिनयाच्या क्षेत्रात आणलं आणि आज तो मराठी तसेच हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीचा कलाकार म्हणून ओळखला जातो. दरम्यान, रितेश सध्या त्याच्या ड्रीम प्रोजेक्ट ‘राजा शिवाजी’ या ऐतिहासिक चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यग्र आहे. हा भव्यदिव्य सिनेमा 1 मे 2026 रोजी मराठीसह पाच भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, भाग्यश्री, फरदीन खान यांच्यासह पत्नी जिनिलीया देशमुखही या चित्रपटात झळकणार आहे.
FAQ
रितेश देशमुखचं शालेय शिक्षण कुठे झालं?
रितेश देशमुखचं शालेय शिक्षण पाचगणी येथील संजीवन विद्यालयात झालं.
रितेशने 40 वर्षांनंतर कोणत्या जागेला भेट दिली?
त्याने पाचगणीतील संजीवन विद्यालयाच्या शरद पंडित स्टेडियमला भेट दिली आणि त्याचा व्हिडीओ शेअर केला.
सध्या रितेश देशमुख कोणत्या चित्रपटात व्यग्र आहे?
रितेश त्याच्या ड्रीम प्रोजेक्ट ‘राजा शिवाजी’ या ऐतिहासिक चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त असून हा चित्रपट १ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.