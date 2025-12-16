English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'उद्याच्या तेजस्वी पहाटेसाठी...'; रितेशच्या बहूचर्चित 'राजा शिवाजी' सिनेमाचे शूटिंग संपले, ही बॉलिवूडची अभिनेत्री मुख्य भूमिकेत?

Riteish Deshmukh Raja Shivaji: अभिनेता रितेश देशमुखचा राजा शिवाजी चित्रपटाचे शूटिंग नुकतेच संपले आहे. तशी पोस्ट अभिनेत्याने केली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 16, 2025, 10:02 PM IST
Riteish Deshmukh Raja Shivaji: अभिनेता रितेश देशमुखचा बहूचर्चित व बहूप्रतीक्षित राजा शिवाजी सिनेमाची रिलीज डेट अखेर समोर आली आहे. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून रितेश देशमुख या सिनेमाच्या शुटिंगमध्ये व्यस्त होता. या सिनेमात बॉलिवूडचे अनेक कलाकारदेखील झळकणार आहेत. 16 डिसेंबर रोजी रितेशने सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून सिनेमाच्या रिलीजची तारिख जाहीर केली आहे. तसंच, स्टारकास्टबाबतही माहिती दिली आहे. 

रितेश देशमुखने एक पोस्ट केली आहे. यात काही फोटोदेखील पाहायला मिळताहेत. एखा फोटोत रितेश छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेषात दिसतोय तर मावळतीला जाणारा सूर्य असा हा फोटो आहे. तर दुसऱ्या फोटोत राजा शिवाजी चित्रपटाचे पोस्टर आहे. शिवाजी महाराज, भगवा आणि ढाल दिसत आहेत.त्याचबरोबर रितेशने एक पोस्ट देखील लिहली आहे. 

रितेशने लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय की, ‘क्षणभर थांबलेला सूर्य..
मावळतीचा मावळ..पण क्षणभरासाठीच…उद्याच्या तेजस्वी पहाटे साठी”

100 दिवसांची मेहनत, निष्ठा, समर्पण आणि अपार जिद्द यावर अखेर पडदा पडला. असंख्य आठवणी, असंख्य अनुभव, आणि मनात कायम राहणारे क्षण. महापराक्रमी राजाधिराज छत्रपती शिवाजी महाराजांना सिनेमारूपी अभिवादन घेऊन लवकरच येत आहोत, असं त्यानं म्हटलं आहे. तसंच, पोस्टमध्ये त्याने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारिख देखील सांगितली आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रितेशचा राजा शिवाजी हा चित्रपट नव्या वर्षात म्हणजे 1 मे 2026 (महाराष्ट्र दिनी) रोजी प्रदर्षित होत आहे. हा सिनेमा एकूण 6 भाषांमध्ये प्रदर्शित होत असून मराठी, हिंदी, तामिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळममध्ये रिलीज होणार आहे. तसंच, या चित्रपटाला अजय- अतुल यांनी संगीत दिले आहे. 

राजा शिवाजी चित्रपटात हे कलाकार असणार

रितेश देशमुखच्या राजा शिवाजी चित्रपटात अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, अमोल गुप्ते, जिनीलिया हे कालाकार दिसणार आहेत. तसंच, इन्स्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये  रितेशने आणखी एका बॉलिवूड अभिनेत्रीला टॅग केले आहे. या अभिनेत्रीचे नाव आहे विद्या बालन. त्यामुळं या सिनेमात अभिनेत्री विद्या बालनदेखील झळकणार का? असा सवाल चाहते करत आहेत. विद्या बालनला या चित्रपटात पाहणे चाहत्यांसाठी पर्वणी ठरणार आहे. 

