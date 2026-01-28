English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अजित पवारांबाबतच्या धक्कादायक बातम्यांनंतर रितेश देशमुखचं भावनिक ट्वीट

Ajit Pawar Death: रितेश देशमुखने सोशल मीडियावरून भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 28, 2026, 12:34 PM IST
आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी अत्यंत धक्कादायक ठरल्याचे चित्र आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबाबत समोर आलेल्या धक्कादायक वृत्तांमुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. राजकीय क्षेत्रासह सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातूनही चिंता आणि दुःख व्यक्त केले जात असून, सोशल मीडियावर भावना व्यक्त करणाऱ्या पोस्ट्सचा ओघ सुरू आहे.

अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रभावी, धडाडीचे आणि स्पष्टवक्ते नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात. जनसामान्यांच्या प्रश्नांवर थेट भूमिका मांडणारे लोकनेते म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यामुळेच त्यांच्याबाबतच्या या बातम्यांमुळे राज्यभरात भावनिक प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.

दरम्यान, अभिनेता रितेश देशमुख यांनी ट्वीट करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. रितेश देशमुख यांनी आपले वडील, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि अजित पवार यांचा एक जुना फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या फोटोसोबत त्यांनी भावनिक शब्दांत प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

रितेश देशमुख यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये लिहिले आहे,
'अजितदादांबाबतची अपघाती बातमी ऐकून मला प्रचंड धक्का बसला असून माझे मन सुन्न झाले आहे. महाराष्ट्राचे अत्यंत धडाडीचे नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख होती. कामात कोणतीही तडजोड न करणारे नेते म्हणून ते ओळखले जात होते. आपल्या सहकाऱ्यांकडून सर्वोत्तम काम करून घेण्यासाठी ते नेहमीच त्यांना प्रोत्साहित करत असत.'

पुढे आपल्या भावना व्यक्त करताना रितेश देशमुख म्हणतात,
'स्पष्टवक्तेपणा आणि अफाट बुद्धीचातुर्य ही त्यांची मोठी वैशिष्ट्ये होती. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांच्याविषयी विशेष आपुलकी होती. त्यांच्या अकाली जाण्याने राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाल्याची भावना आहे. मला अनेकदा त्यांच्याशी संवाद साधण्याचे भाग्य लाभले. त्यांनी माझ्यावर दाखवलेले प्रेम आणि आपुलकी कायम स्मरणात राहील.'

ट्वीटच्या शेवटी त्यांनी पवार कुटुंबीय, त्यांचे आप्तेष्ट आणि लाखो समर्थकांच्या दुःखात सहभागी असल्याचे सांगत भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

दरम्यान, कलाविश्वातील अनेक कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक तसेच राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. अजित पवारांबाबतच्या या वृत्तांमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात शोकसदृश वातावरण निर्माण झाले असून, सर्वांचे लक्ष अधिकृत माहितीकडे लागले आहे.

प्रशासनाकडून यासंदर्भात पुढील अधिकृत माहिती लवकरच जाहीर केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

