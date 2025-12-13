English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Genelia Deshmukh looks angry on Rhea chakraborty: रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांची जोडी प्रेक्षकांना विशेष भावते.

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 13, 2025, 07:15 PM IST
रितेश आणि त्या अभिनेत्रीच्या गप्पा, जिनिलिया भडकली; VIDEO च्या शेवटी अनपेक्षित घडामोड

बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील आपलेसे वाटणारे ‘दादा–वहिनी’ म्हणून ओळखले जाणारे अभिनेता रितेश देशमुख आणि त्याची पत्नी जिनिलिया डिसूझा हे प्रेक्षकांचे अत्यंत लाडके सेलिब्रिटी कपल मानले जाते. त्यांच्या सहज, प्रेमळ आणि मजेशीर केमिस्ट्रीमुळे ही जोडी नेहमीच चर्चेत असते. कार्यक्रम असो, पुरस्कार सोहळा असो किंवा खासगी पार्टी — रितेश आणि जिनिलिया बहुतांश वेळा एकत्रच दिसतात आणि चाहत्यांना ‘कपल गोल्स’ देताना पाहायला मिळतात.

मात्र काही वेळा रितेश इतर अभिनेत्रींसोबत संवाद साधताना जिनिलिया थोडीशी पजेसिव्ह होत असल्याचंही पाहायला मिळालं आहे. यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री प्रीती झिंटा यांचा एक फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्या व्हिडिओमध्ये रितेश आणि प्रीती यांच्यातील संवादादरम्यान जिनिलिया नाराज झाल्याचं स्पष्टपणे दिसत होतं, ज्याची त्या काळात बरीच चर्चा झाली होती.vआता पुन्हा एकदा असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ नुकत्याच पार पडलेल्या एका बॉलिवूड इव्हेंटमधील असल्याचं सांगितलं जात आहे. पार्टी संपल्यानंतर बाहेर जात असताना रितेश आणि जिनिलियाला अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती भेटते. यावेळी रितेश आणि रिया यांच्यात काही वेळ गप्पा रंगतात.

व्हिडिओमध्ये दिसतं की, बोलत असताना रिया रितेशला सांगते की तिच्याकडे कार नाही. त्यावर रितेश अगदी सहजपणे तिला, 'मी तुला ड्रॉप करू का?' असं विचारतो. या संभाषणादरम्यान जिनिलिया शांतपणे बाजूला उभी असल्याचं दिसतं. मात्र तिच्या चेहऱ्यावरचा भाव पाहता ती अस्वस्थ झाल्याचं स्पष्टपणे जाणवतं. रितेश आणि रिया यांच्यातील संवादात जिनिलिया एकाही क्षणी सहभागी होत नाही. गप्पा संपल्यानंतर रितेश आणि रिया एकमेकांना निरोप देतात. ‘बाय’ करताना रिया रितेशच्या गालाला हात लावताना दिसते. हा क्षण पाहून जिनिलियाचा चेहरा अधिकच उतरल्याचं व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसतं. त्यानंतर रिया जिनिलियालाही ‘बाय’ करते, मात्र जिनिलिया तिच्याकडे कोणताही प्रतिसाद देत नाही. हा संपूर्ण व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, नेटकरी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत. काही जण जिनिलियाच्या प्रतिक्रियेला नैसर्गिक मानत आहेत, तर काही जण या घटनेला अनावश्यक महत्त्व दिलं जात असल्याचं म्हणत आहेत. मात्र या व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा रितेश–जिनिलिया या लोकप्रिय जोडीची चर्चा रंगली आहे.

FAQ

रितेश देशमुख आणि रिया चक्रवर्ती यांचा व्हिडिओ का व्हायरल होत आहे?
एका बॉलिवूड इव्हेंटनंतर रितेश आणि रिया यांच्यात झालेल्या गप्पा आणि त्यावेळी जिनिलियाच्या चेहऱ्यावर दिसलेली नाराजी यामुळे हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

व्हिडिओमध्ये नेमकं काय घडलेलं दिसतं?
व्हिडिओमध्ये रिया चक्रवर्ती रितेशला तिच्याकडे कार नसल्याचं सांगते, त्यावर रितेश तिला  'मी तुला ड्रॉप करू का?' असं विचारतो. या संवादादरम्यान जिनिलिया शांत राहते, मात्र तिच्या चेहऱ्यावर अस्वस्थता स्पष्ट दिसते.

या व्हिडिओवर सोशल मीडियावर लोकांची प्रतिक्रिया काय आहे?
काही नेटकरी जिनिलियाची प्रतिक्रिया नैसर्गिक असल्याचं म्हणत आहेत, तर काही जण या घटनेला अनावश्यक महत्त्व दिलं जात असल्याचं मत व्यक्त करत आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
riteish deshmukhmarathi actortrending news. bollywood news

