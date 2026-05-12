/डेंजर अपघात! कार ट्रकखाली घुसली; 31 वर्षीय अभिनेत्याचा ऑन द स्पॉट मृत्यू; मित्रानेही गमावला जीव

Road Accident News 31 Year Old Actor Died On The Spot: या अभिनेत्यासोबत कारमध्ये असलेल्या त्याच्या जवळच्या मित्राचाही जागीच मृत्यू झाला.
Road Accident News 31 Year Old Actor Died On The Spot: तेलुगु मनोरंजनसृष्टी म्हणजेच टॉलीवूडमधील आघाडीच्या आणि नव्या दमाच्या अभिनेत्यांपैकी एक असलेल्या के. भरत कांत (K. Bharat Kanth / Bharat Kant) याचे आकस्मिक निधन झालं आहे. हैदराबादमधील आउटर रिंग रोडवर झालेल्या भीषण कार अपघातामध्ये भरत यांचा दुर्देवी मृत्यू झाला. रविवारी, 10 मे रोजी भरत यांचा अपघात झाला. भरत हे केवळ 31 वर्षांचे होते. एवढ्या तरुण वयात हरहुन्नरी अभिनेता गमावल्याने टॉलीवूडच्या चाहत्यांंवर शोककाळ पसरली आहे.
भरत कांत यांच्यासोबत त्यांच्या मित्राचाही या अपघातात मृत्यू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भरत कांत आणि त्यांचे 31 वर्षीय मित्र, सिनेमॅटोग्राफर जी. साई त्रिलोक नेल्लोरहून हैदराबादकडे येत असतानाच हा अपघात झाला. हे दोघे ज्या कारने प्रवास करत होते ती कार कंटेनर लॉरीला धडकली. अपघात इतका भीषण होता की दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघात झाला तेव्हा अभिनेता भरत कांत हेच ड्रायव्हिंग सीटवर होते. हैदराबादमधील आउटर रिंग रोडवरुन जात असतानाच अचानक भरत कांत यांचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि गाडी कंटेनर लॉरीला जाऊन धडकली. भरत कांत यांची कार अगदी या कंटेरन लॉरीखाली घुसल्याचं अपघातानंतरच्या दृष्यांमध्ये दिसत होतं. ही धडक एवढी जोरात होती की या कंटनेर लॉरीची मागील बाजूची चाकं निखळून पडली. भरत कांत आणि साई त्रिलोक प्रवास करत असलेली कारही या अपघातात चक्काचूर झाली आहे. दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला.
पोलिसांना अपघाताची माहिती मिळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करुन घेतली असून या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
तेलुगु चित्रपटसृष्टीमधील अभिनेता, डान्सर आणि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर म्हणून भरत कांत यांना ओळखले जायचे. भरत कांत हे सोशल मीडियावरही लोकप्रिय होऊ लागले होते. त्यांनी इन्टाग्रामवर 40 हजार तर युट्यूबवर 30 हजार फॉलोअर्सचा टप्पा गाठला होता. 'तिनात' आणि 'गरमम' सारख्या चित्रपटांमध्येही भरत कांत यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांवर छाप सोडली होती.