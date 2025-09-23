English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बॉलिवूडमध्ये चमकला रोहिणी हट्टंगडींचा मुलगा; अनेक चित्रपटांमध्ये केलंय दमदार अभिनय

प्रख्यात अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी यांचं नाव म्हणजे मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतला मानाचा ठसा. त्यांनी रंगभूमी, चित्रपट आणि मालिकांमध्ये आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. पण तुम्हाला माहीत आहे का, रोहिणी हट्टंगडींचा मुलगाही अभिनयाच्या क्षेत्रात सक्रिय असून त्याने बॉलिवूडमध्ये आपली खास ओळख निर्माण केली आहे?  

Intern | Updated: Sep 23, 2025, 06:36 PM IST
बॉलिवूडमध्ये चमकला रोहिणी हट्टंगडींचा मुलगा; अनेक चित्रपटांमध्ये केलंय दमदार अभिनय

मराठी आणि हिंदी मनोरंजनसृष्टीत ज्येष्ठ अभिनेत्री म्हणून आपली खास ओळख निर्माण करणाऱ्या रोहिणी हट्टंगडी या आजही आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना मोहवतात. त्यांच्या कारकिर्दीतील प्रत्येक भूमिका वेगळी आणि संस्मरणीय ठरली आहे. मात्र फार कमी लोकांना माहीत असेल की रोहिणी हट्टंगडींचा मुलगाही अभिनय क्षेत्रात सक्रिय आहे. त्यांचा लेक असीम हट्टंगडी हा बॉलिवूडसह वेबसीरिज आणि रंगभूमीवर काम करून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनय क्षेत्रातली सुरुवात

असीम हट्टंगडी यांनी आपल्या अभिनयाची सुरुवात कॉपी या चित्रपटातून केली. या पहिल्याच चित्रपटातून त्यांनी आपल्या अभिनय कौशल्याची झलक दाखवली. त्यानंतर त्यांनी अग्ली, माय फ्रेंड पिंटो, गोविंदा नाम मेरा, रश्मी रॉकेट, बॅरोट हाऊस यांसारख्या गाजलेल्या आणि चर्चेत राहिलेल्या चित्रपटांत महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या.

 वेबसीरिजमधील चमकदार कामगिरी

चित्रपटांबरोबरच असीम यांनी वेबसीरिजमध्येही उत्तम कामगिरी केली आहे. स्कूप या सिरीजमध्ये त्यांच्या अभिनयाचं विशेष कौतुक झालं. तसेच काजोलच्या मुख्य भूमिकेत असलेल्या द ट्रायल या वेबसीरिजमध्येही त्यांनी प्रभावी भूमिका केली. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या कामामुळे त्यांची लोकप्रियता आणखी वाढली.

 

 रंगभूमीवरील सक्रीयता

फक्त चित्रपट आणि वेबसीरिजच नव्हे तर रंगभूमीवरदेखील असीम हट्टंगडी सातत्याने काम करत आहेत. हिंदी नाटकांमधून ते प्रेक्षकांसमोर येतात आणि रंगभूमीवरील परंपरा पुढे नेत आहेत. त्यांचा अभिनयातील समतोल दृष्टिकोन आणि वेगवेगळ्या माध्यमांमधून प्रेक्षकांशी जोडण्याची क्षमता त्यांना खास बनवते.

 आई-वडिलांचा वारसा

असीम हट्टंगडींचे वडील दिवंगत जयदेव हट्टंगडी हे दिग्दर्शक म्हणून प्रसिद्ध होते. तर आई रोहिणी हट्टंगडी या आजही अभिनय क्षेत्रात सक्रीय आहेत. आई–वडिलांचा समृद्ध वारसा असीम यांनी मनापासून स्वीकारला असून, स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर ते आपली स्वतंत्र ओळख प्रस्थापित करत आहेत.

 सोशल मीडियावरील उपस्थिती

असीम हट्टंगडी सोशल मीडियावरही सक्रिय आहेत. ते आई रोहिणी हट्टंगडी यांच्यासोबतचे फोटो आणि कुटुंबीयांसोबतच्या आठवणी शेअर करताना दिसतात. त्यामुळे चाहत्यांशी त्यांचा थेट संवाद सुरू असतो.  एकंदरीत, असीम हट्टंगडी हे आई–बाबांच्या मार्गदर्शनासोबत स्वतःच्या मेहनत, कौशल्य आणि समर्पणातून अभिनयाच्या क्षेत्रात नवे शिखर गाठत आहेत. रोहिणी हट्टंगडींचा अभिनय वारसा ते यशस्वीपणे पुढे नेत असून, पुढील काळात त्यांच्याकडून आणखी दर्जेदार कामगिरीची प्रेक्षकांना अपेक्षा आहे.

FAQ

असीम हट्टंगडी कोण आहेत?

असीम हट्टंगडी हे ज्येष्ठ अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी आणि दिग्दर्शक जयदेव हट्टंगडी यांचे पुत्र असून ते हिंदी, मराठी चित्रपट, वेबसीरिज आणि रंगभूमीमध्ये अभिनय करतात.

असीम हट्टंगडी यांनी कोणकोणत्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे?

असीम यांनी कॉपी, अग्ली, माय फ्रेंड पिंटो, गोविंदा नाम मेरा, रश्मी रॉकेट आणि बॅरोट हाऊस यांसारख्या चित्रपटांत काम केले आहे.

असीम हट्टंगडी वेबसीरिजमध्येही झळकले आहेत का?

होय, त्यांनी स्कूप आणि काजोलच्या द ट्रायल या लोकप्रिय वेबसीरिजमध्येही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत.

About the Author
Tags:
Actor Rohini Hattangaderohini hattangade sontrending news#entertainment news

इतर बातम्या

H1B व्हिसाला छुपा पर्याय O-1 आणि L1 व्हिसा! शुल्क किती? IT...

विश्व