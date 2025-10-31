मराठी अभिनेत्रीला रोहित आर्याचा धक्कादायक मेसेज! 'अपहरणाचा सीन आहे...' म्हणत दिलं विचित्र निमंत्रण

पवईतील आरए स्टुडिओमध्ये घडलेली कालची (३० ऑक्टोबर) घटना संपूर्ण मुंबईलाच नव्हे तर संपूर्ण मनोरंजन क्षेत्राला हादरवून गेली. रोहित आर्या या व्यक्तीने काही लहान मुलांना ओलीस ठेवत स्टुडिओमध्येच गोंधळ घातला. या घटनेचे थेट व्हिडिओ त्याने सोशल मीडियावर शेअर केले आणि त्यातून आपल्या मागण्या मांडल्या. पोलिसांनी तात्काळ प्रतिसाद देत शौर्य आणि समयसूचकतेने कारवाई केली. अखेर चकमकीत रोहित आर्य ठार झाला. परंतु या घटनेनंतर त्याच्याबाबत अनेक धक्कादायक माहिती उघड होत आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात मराठी अभिनेत्री रुचिता जाधव हिने केलेला खुलासा विशेष चर्चेत आला आहे. तिच्या मते, रोहित आर्यने तिच्याशी महिनाभरापूर्वीच संपर्क साधला होता. त्याने स्वतःला फिल्म प्रोजेक्टवर काम करणारा दिग्दर्शक सांगत तिच्याशी संवाद साधला होता. रुचिताने याचे व्हॉट्सअॅप स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत, ज्यातून संपूर्ण संवाद उघड झाला आहे.
या स्क्रीनशॉट्सनुसार, 4 ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्यने रुचिताला प्रथम मेसेज पाठवला. त्यात तो म्हणतो, 'एक नवीन फिल्म प्रोजेक्ट आहे, त्याबद्दल चर्चा करायची आहे.' त्यावर रुचिताने उत्सुकता दाखवली आणि प्रोजेक्टचा विषय विचारला. त्यावर रोहितने उत्तर दिलं, 'हा अपहरणाशी संबंधित सीन असलेला सिनेमा आहे, काही मुलांना ओलीस ठेवण्याचा प्रसंग दाखवायचा आहे.' यानंतर दोघांमध्ये आणखी काही मेसेजची देवाणघेवाण झाली. 28 ऑक्टोबर रोजी भेटायचं ठरलं आणि त्यासाठी पवईतील आरए स्टुडिओचे लोकेशन रोहितने रुचिताला पाठवलं. मात्र, त्या दिवशी तिच्या घरी एक आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्याने ती भेट रद्द करावी लागली. आणि काही दिवसांतच त्याच ठिकाणी म्हणजे आरए स्टुडिओमध्ये घडली ती दहशतीची घटना. रुचिता जाधवने आपल्या सोशल मीडियावर लिहिलं, 'मला अजूनही विश्वास बसत नाहीये. मी त्या घटनेच्या किती जवळ होते, हे विचार करताना अंगावर काटा येतो.
जर त्या दिवशी मी स्टुडिओत गेले असते, तर काय झालं असतं कोण जाणे! मी हे सर्व शेअर करत आहे कारण प्रत्येकाने आपली सुरक्षितता सर्वांत प्राधान्याने घ्यायला हवी. कोणत्याही कामासाठी अनोळखी व्यक्तींना भेटताना काळजी घ्या. तुमचं लोकेशन नेहमी आपल्या कुटुंबीयांना किंवा मित्रांना सांगा.'
रुचिताच्या या पोस्टनंतर अनेक चाहत्यांनी आणि कलाकारांनी तिच्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली असून, सर्वांनीच तिच्या सतर्कतेचं कौतुक केलं आहे. पोलिस तपासात असंही उघड झालं आहे की रोहित आर्या मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक लोकांशी संपर्कात होता. काही कलाकारांनी त्याच्याशी थोडक्यात संवाद साधल्याचं मान्य केलं आहे. इतकंच नाही तर गिरीश ओक, ऊर्मिला कोठारे यांसारखे वरिष्ठ कलाकार अलीकडेच त्या स्टुडिओमध्ये एका वेगळ्या कार्यक्रमासाठी गेले होते. या घटनेनंतर संपूर्ण इंडस्ट्रीमध्ये चर्चा सुरु आहे इतक्या सहजपणे कुणालाही स्टुडिओमध्ये प्रवेश कसा मिळाला?
सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी काय होत्या? आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, सोशल मीडियावरून किंवा फोनवरून मिळणाऱ्या ‘कामाच्या ऑफर्स’ किती विश्वासार्ह आहेत? मनोरंजन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कलाकारांसाठी ही घटना नक्कीच इशारा ठरली आहे. रुचिताच्या शब्दांत सांगायचं तर 'प्रसिद्धी, काम आणि संधी यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे आपलं आयुष्य आणि सुरक्षितता. सतर्क राहा, स्वतःवर आणि आपल्या instinct वर विश्वास ठेवा.' ही कहाणी केवळ एका कलाकाराची नाही, तर संपूर्ण इंडस्ट्रीसाठी जागरूकतेचा धडा ठरली आहे.
FAQ
पवईतील आरए स्टुडिओमध्ये नेमकं काय घडलं?
30 ऑक्टोबर रोजी रोहित आर्या नावाच्या व्यक्तीने काही लहान मुलांना ओलीस ठेवून आरए स्टुडिओमध्ये गोंधळ घातला. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत त्याला ताब्यात घेतलं, मात्र चकमकीत त्याचा मृत्यू झाला.
अभिनेत्री रुचिता जाधवचा या घटनेशी काय संबंध आहे?
रुचिताने खुलासा केला की, रोहित आर्यने तिला महिनाभरापूर्वीच संपर्क साधला होता. त्याने “फिल्म प्रोजेक्ट”च्या नावाखाली तिला भेटायला बोलावलं होतं आणि याचे व्हॉट्सअॅप मेसेजेस तिने शेअर केले आहेत.
रुचिता जाधवने आपल्या पोस्टमधून काय संदेश दिला?
रुचिताने सर्व कलाकारांना आणि चाहत्यांना सावध राहण्याचं आवाहन केलं. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला भेटताना सुरक्षा पाळावी, लोकेशनची माहिती आपल्या जवळच्या व्यक्तींना द्यावी आणि आपल्या instinct वर विश्वास ठेवावा, असा सल्ला तिने दिला..
