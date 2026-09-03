/पॉक्सो प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या अभिनेत्याची सुटका कधी होणार? आढळली बनावट कागदपत्रे, वकिलांचा मोठा दावा

Rohit Chandel Case : टेलिव्हिजनवर अनेक मालिकांमध्ये काम केलेला अभिनेता रोहित चंडेल हा पॅाक्सो कायद्याच्या प्रकरणामध्ये मागील दोन महिन्यापासून पोलिस कोठडीत आहे. या अभिनेत्यावर गंभीर आरोप लावल्यात आले आहे, आता या प्रकरणाला नवे वळण आले आहे. दरम्यान, अभिनेत्याच्या कायदेशीर टीमने या प्रकरणाच्या आरोपपत्रात आणि वैद्यकीय कागदपत्रांमध्ये गंभीर विसंगती असल्याचा दावा केला आहे. अभिनेत्याच्या वकिलांनी सांगितले की, अभिनेता रोहित चंडेल याच्या कागदपत्रांमधील काही चुकांमुळे अभिनेत्याच्या जामीन प्रक्रियेवर तसेच त्याच्या करिअर आणि उपजीविकेवर परिणाम होत असल्याचे सांगितले.
रोहित चंडेल यांला 10 जुलै 2026 रोजी पॉक्सो कायद्याच्या संदर्भात अटक करण्यात आली होती या प्रकरणाची सुनावणी 4 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे. या प्रकरणाच्या संदर्भात आता अनेक कागदपत्रांमध्ये अनेक कथित विसंगती समोर आल्या आहेत. या प्रकरणामध्ये अभिनेत्याच्या करिअरबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, या आरोपपत्रामध्ये त्याचा व्यवसाय व्यावसायिक म्हणून नमूद केला आहे, तर रोहित व्यवसायाने अभिनेता आहे असे सांगण्यात आले. कागदपत्रांमध्ये रोहित चंडेलचा धर्म हा मुस्लिम म्हणून देखील नोंदवण्यात आला होता, तर जेव्हा अभिनेत्याला अटक करण्यात आली होती तेव्हा अभिनेत्याने स्वतःची ओळख "हिंदू राजपूत" म्हणून दिली होती.
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कागदपत्रामधील वेगळी माहिती आणि अभिनेत्याने दिलेल्या माहितीमध्ये अनेक वेगवेगळे वक्तव्य आहे. प्रकरणामधील धक्कादायक बाब म्हणजेच रोहितच्या वैवाहिक संबंधित आहे, अभिनेत्याच्या वैद्यकिय नोंदीमध्ये तो विवाहित असल्याचे सांगण्यात आले आहे पण रोहित चंडेल याने स्वत: सांगितले की तो अविवाहित आहे. अभिनेत्याने सांगितले आहे की तो स्वत: राहतो आणि त्याचे लग्न झालेले नाही, त्याच्या बहिणीचे लग्न झाले आहे आणि त्याच्या आई वडिलांसोबत त्याचा भाऊ राहतो असे सांगितले आहे. अभिनेता रोहित चंडेल यांच्या वकिलांनी कागदपत्रांमध्ये असलेल्या चुंकांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
अभिनेत्याच्या वकिलांनी असा दावा केला आहे की, प्रकरणाच्या सुनावणीला उशीर होत असल्यामुळे रोहित चंडेल याच्या करिअरचे मोठे नुकसान होत असल्याचे वकिलांनी सांगितले आहे. वकिलांच्या मते अभिनेत्याच्या कामाच्या संधी आणि त्याच्या उपजिविकेवर परिणाम होत असलेल्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला आहे असे सांगण्यात आले आहे.