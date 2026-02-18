English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • हास्यजत्रेच्या कलाकारांना अचानक रोहित शर्मा भेटला! मराठी भाषेबद्दल त्याचं मत ऐकून म्हणाल, हाच खरा मुंबईचा राजा

हास्यजत्रेच्या कलाकारांना अचानक रोहित शर्मा भेटला! मराठी भाषेबद्दल त्याचं मत ऐकून म्हणाल, 'हाच खरा मुंबईचा राजा'

मराठी नाटकाच्या टीमसोबत रोहित शर्माची खास भेट; प्रसाद खडिकरने सांगितला मजेशीर किस्सा  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 18, 2026, 08:44 AM IST
हास्यजत्रेच्या कलाकारांना अचानक रोहित शर्मा भेटला! मराठी भाषेबद्दल त्याचं मत ऐकून म्हणाल, 'हाच खरा मुंबईचा राजा'

भारतीय क्रिकेटपटू रोहित शर्मा हा चाहत्यांचा अत्यंत आवडता स्टार आहे. ‘हिटमॅन’ म्हणून ओळखला जाणारा रोहित, आपल्या धडाकेबाज आणि रेकॉर्ड-ब्रेक कामगिरीमुळे क्रिकेटप्रेमींच्या मनावर घर करून गेला आहे. सामान्य प्रेक्षकांव्यतिरिक्त मनोरंजनविश्वातील अनेक कलाकार देखील त्याचे चाहते आहेत, त्यामुळे रोहितशी एखादी भेट घ्यायला मिळणे अनेकांसाठी स्वप्नासमान आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अलीकडेच मराठी रंगभूमीवर कार्यरत कलाकारांच्या एका गटाने रोहित शर्माला भेट दिली, आणि ही भेट खास अशी ठरली की रोहितने उपस्थित कलाकारांशी मराठीत संवाद साधला. भेटीचा फोटो रोहितने सोशल मीडियावर शेअर केला असून, चाहत्यांनी त्या फोटोवर भरभरून कौतुक केले आहे.

मराठी रंगभूमीतील कलाकारांची भेट

ही भेट नाटक थेट तुमच्या घरातून च्या टीमसोबत झाली. या नाटकात नम्रता संभेराव, प्रसाद खांडेकर, भाग्यश्री मिलिंद, ओंकार राऊत, भक्ती देसाई, आणि प्रथमेश शिवलकर यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. प्रसाद खांडेकरने पोस्ट शेअर करत सांगितले की, 'मुंबईत राहायचं म्हणजे मराठी बोलता आलंच पाहिजे,' असे रोहितने नम्रता संभेरावशी बोलताना म्हटले. या संवादाने उपस्थित कलाकारांचे आणि चाहत्यांचे मन जिंकले. फोटोवर नेटिझन्सने भरभरून कौतुक व्यक्त केले असून, रोहितच्या मराठीतल्या संवादाचीही प्रशंसा केली आहे.

नाटकाची संपूर्ण माहिती

नाटक ‘थेट तुमच्या घरातून’ मध्यमवर्गीय कुटुंबावर आधारित आहे. दीपक आणि संध्या हे जोडपे, आणि त्यांची मुलं राहुल व श्रुती यांच्या दैनंदिन जीवनातील अनुभव, संघर्ष आणि हास्य-कथानक प्रेक्षकांना दाखवले जाते. नाटकाचे लेखन आणि दिग्दर्शन प्रसाद खांडेकर यांनी केले आहे. प्रेक्षकांचा प्रतिसाद अत्यंत उत्स्फूर्त असून शोज हाऊसफुल चालू आहेत. नाटकाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे कुटुंबातील साधे जीवन आणि त्यातील भावनिक घटक प्रेक्षकांपर्यंत सहज पोहोचवणे. दीपक आणि संध्या यांच्या भूमिकेत दीपक कदम व संध्या कदम यांनी आपल्या नैसर्गिक अभिनयातून पात्रांना जीवन दिले आहे. राहुल आणि श्रुती यांच्या भूमिकेत युवा कलाकारांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.

रोहितच्या भेटीचा प्रभाव

या भेटीने मराठी रंगभूमी आणि क्रिकेट चाहत्यांमध्ये एक अद्भुत नाते निर्माण केले आहे. रोहित शर्मा हा खेळाडू केवळ मैदानातच नाही तर आपल्या विनम्र आणि माणुसकीपूर्ण वर्तनामुळेही चाहत्यांच्या मनावर घर करून गेला आहे. मराठी कलाकारांसोबत त्याचा संवाद आणि फोटोंवरचा हसरा चेहरा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

चाहत्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

सोशल मीडियावर या भेटीच्या फोटोवर चाहत्यांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. अनेकांनी रोहितच्या मराठी संवादाची प्रशंसा केली, तर काहींनी नाटकाच्या टीमच्या कामगिरीची कौतुकाची बोंब टाकली. या भेटीमुळे मराठी रंगभूमीवर एक उत्साही वातावरण निर्माण झाले आहे, जे कलाकार आणि चाहत्यांनाही भावले आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
rohit sharmacricketIndian CricketMarathi TheatreThyet Tumchya Gharatun

इतर बातम्या

हास्यजत्रेच्या कलाकारांना अचानक रोहित शर्मा भेटला! मराठी भा...

मनोरंजन