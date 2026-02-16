English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रोहित शेट्टी फायरिंग प्रकरणात मोठी कारवाई, हरियाणातून 4 आरोपींना अटक; 'या' गँगसाठी करत होते काम

Rohit Shetty Shooting case : रोहित शेट्टी यांच्या घरावर 31 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या फायरिंगमध्ये चार आरोपी अटकेत आहेत. मुख्य शूटर दीपक, जो हरि बॉक्सर्स आणि आरजू बिश्नोईच्या संपर्कात होता, त्याने हा हल्ला केला. या प्रकरणात 11 जणांची अटक झाली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 16, 2026, 02:42 PM IST
रोहित शेट्टी फायरिंग प्रकरणात मोठी कारवाई, हरियाणातून 4 आरोपींना अटक; 'या' गँगसाठी करत होते काम

मुंबईच्या जुहू भागातील रोहित शेट्टी यांच्या घरावर 31 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या फायरिंगच्या प्रकरणात, मुंबई क्राइम ब्रांच आणि हरियाणाच्या झज्जर जिल्ह्यातील बहादुरगढ स्पेशल टास्क फोर्स (STF) यांच्यातील संयुक्त कारवाईने महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहे. या कारवाईत, हरियाणातील बहादुरगढ येथून ४ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये दीपक, ऋतिक यादव, सनी आणि सोनू यांचा समावेश आहे. हे आरोपी उत्तर प्रदेशमधील रहिवासी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मुख्य शूटर आणि त्याचे कनेक्शन

या चार आरोपींमध्ये दीपक हा मुख्य शूटर होता. त्याने रोहित शेट्टी यांच्या घरावर गोळीबार केला. दीपक ही व्यक्ती, हरि बॉक्सर्स आणि आरजू बिश्नोईसारख्या प्रमुख गुन्हेगारांच्या संपर्कात होती. दीपकनेच ही घटना घडवून आणली होती, आणि त्याच्या सहकार्यांनी घराबाहेर रेकी केली. याबरोबरच, ऋतिक यादव या आरोपीने दीपक आणि त्याच्या साथीदारांना लपवून ठेवण्यासाठी मदत केली होती.

पोलिसांची कार्यवाही आणि गुन्ह्याची गंभीरता

या प्रकरणी, बीएनएसच्या धारा 109, एमपीएच्या 37(1), 37(2) आणि 3, तसेच 25 आर्म्स अ‍ॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी, मुंबई पोलिसांनी आसाराम फसाले या आरोपीला अटक केली होती. फसाले गेल्या चार वर्षांपासून गैरेज मॅकेनिक म्हणून काम करत होता आणि तो लॉरेंस गँगशी संबंधित होता. त्याने या गँगच्या मास्टरमाइंड शुभम लोंकरच्या आदेशावरून हत्यारे पुरवठा केली होती.

यापुढील तपास चालू असून, 11 जणांची अटक होऊनही तपास अजून सुरू आहे. पोलिसांना या प्रकरणात अधिक माहिती मिळवायची आहे, आणि ते गुन्हेगारांचा समावेश असलेल्या इतर नेटवर्कसह संबंधित असल्याचा संशय व्यक्त करीत आहेत.

फायरिंग प्रकरणाचे विस्तृत कनेक्शन

31 जानेवारीला झालेल्या फायरिंगच्या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर, मुंबई पोलिसांनी तपास सुरू केला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, फायरिंगच्या वेळेस, हल्लेखोरांनी रोहित शेट्टी यांच्या 9 मजली इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर जवळपास 5 राउंड गोल्या फायर केल्या. एक गोळी इमारतीतील जिमच्या काचेवर जाऊन ठोकली.

याच दरम्यान, इंडिया टुडे या वृत्तवाहिनीने एक स्क्रीनशॉट शेअर केला, ज्यामध्ये लॉरेंस गँगने या फायरिंग हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती. शुभम लोंकर आणि आरजू बिश्नोई यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये, "लॉरेंस बिश्नोई गँग" च्या जणांनी या हल्ल्याचे उल्लेख केले. पोस्टमध्ये त्यांनी चेतावणी दिली की, पुढील वेळेस हल्ला अधिक गंभीर असू शकतो. तसेच, त्यांनी इतर व्यक्तींना कडक संदेश दिला की, त्यांच्या मार्गात दखल घेणाऱ्यांना 'बेडरूममध्ये' गोळी लागेल, आणि आगामी काळात बॉलीवूडसाठी आणखी काही धमक्यांची शक्यता आहे.

रणवीर सिंहला मिळाल्या धमक्या

या दरम्यान, 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी, बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंहला वॉट्सअ‍ॅपवर एक व्हॉइस नोटद्वारे धमकी दिली गेली. त्यात आरोपीने रणवीर सिंहकडून मोठ्या प्रमाणात फिरौती मागितली होती. त्यानंतर, मुंबई पोलिसांनी रणवीर सिंहच्या बांद्रा येथील घराबाहेर सुरक्षा वाढवली.

या धमकीचा ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर वायरल झाला आणि पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. लॉरेंस गँगच्या सदस्याने ही धमकी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

रोहित शेट्टी आणि रणवीर सिंहच्या सुरक्षा तंत्राची कडकावलेली पाहणी

बॉलिवूडमध्ये धमकीच्या या घटनेनंतर, मुंबई पोलिसांनी रणवीर सिंह आणि रोहित शेट्टी यांच्या सुरक्षेला महत्त्व देत, त्यांचे घर आणि ऑफिस परिसरातील सुरक्षा कडक केली आहे. सोशल मीडिया आणि विविध स्रोतांवरून ही धमकी सध्या अधिक पसरली आहे, आणि त्याबाबत पोलिसांची गुप्त तपासणी सुरू आहे.

पोलिस तपासाची दिशा आणि अधिक धमक्या

पोलिस अधिक तपास करत आहेत की, देशभरातील इतर सशस्त्र गँग्जनाही याच प्रकारच्या धमक्या दिल्या असतील. विविध स्रोतांनुसार, देशभरात विविध ठिकाणी अशा धमक्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. यापुढील तपासात पोलिस त्या गँग्स आणि त्यांच्या कनेक्शनसाठी सर्वतोपरी पद्धतीने काम करत आहेत.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

