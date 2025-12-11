21 वर्ष मोठ्या अजयसोबत रोमान्स, ‘दे दे प्यार दे’वर ट्रोलिंग; रकुल प्रीतचा खुलासा

अभिनेता अजय देवगण आणि रकुल प्रीत सिंह यांचा 'दे दे प्यार दे 2' चित्रपट नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. सिनेमात आर. माधवन रकुल प्रीतच्या वडिलांच्या भूमिकेत आहे, तर रकुल प्रीतने अजय देवगणसोबत रोमँटिक सीन साकारले आहेत. पहिला भाग तुफान हिट ठरल्यामुळे प्रेक्षकांची अपेक्षा या नवीन भागाकडे होती आणि सिनेमाने ती पूर्ण केली. चित्रपटाने प्रेक्षकांना हसवलं आणि मनोरंजनाची उत्तम डोस दिली आहे.
रकुल प्रीत सिंहने ‘आज तक’ला दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या भूमिकेबाबत आणि अजय देवगणसोबतच्या रोमान्सबाबत मोकळेपणाने बोलले. तिने सांगितले, “सिनेमाला प्रेक्षकांकडून खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. लोकांचं प्रेम आणि उत्साह मिळाल्याने मला खूप आनंद झाला. माझी भूमिका ही खूप खास होती कारण अभिनेत्रींना अशा प्रकारच्या रोल्स फार कमी वेळा मिळतात. मला आशा आहे की यापुढेही मला अशा चांगल्या भूमिका मिळतील.”
21 वर्ष मोठ्या अजय देवगणसोबत रोमान्स करणं सहज नाही, यावर रकुल प्रीत म्हणाली, 'मी खऱ्या आयुष्यात असे अनेक कपल्स पाहिले आहेत ज्यांच्यामध्ये वयाचा अंतर मोठा आहे. सिनेमात हा कंटेंट घेऊन काम करणं कठीण असतं, कारण लोक सहजतेने स्वीकारतात हे दाखवणं आमच्यासाठी महत्त्वाचं होतं. मनोरंजन म्हणून सिनेमाकडे पाहणं गरजेचं आहे; समाजाचा आरसा म्हणून नाही. काही सिनेमे परिणामकारक असतात, तर काही फक्त मनोरंजनासाठी असतात.'
रकुल प्रीतने अभिनयाबाबत सांगितले, 'अभिनय हे प्रोफेशनल आणि विचित्र वाटणारे काम आहे. अॅक्शन आणि कट दरम्यान तुम्ही वेगळ्या भूमिकेत असता. शूटिंगच्या आधी आम्ही हसत असतो, गोंधळ असतो, पण जसा कॅमेरा ऑन होतो, एकदम स्विच येतो. अजय सर नेहमीच माझ्यासाठी सीनिअर राहतील. त्यांचे काम पाहूनच मी मोठी झाली आहे. ते सुपरस्टार आहेत आणि माझ्या मनात त्यांच्यासाठी कायम आदर राहतो.'
रकुल प्रीतने या रोमान्सबाबत सांगितले की, सिनेमातील दृश्य फक्त कथानकासाठी आहे. 'लोक काही गोष्टी प्रत्यक्ष आयुष्यात घडतात का हे विचारतात, पण हा फक्त मनोरंजनासाठी आहे. अॅक्शन सीन पाहिल्यावर तुम्ही लगेच रस्त्यावर बंदुका चालवत नाहीत. अभिनय हे प्रोफेशनल काम आहे आणि त्यामध्ये वेगळे भाव आणि स्विच असतो.' ‘दे दे प्यार दे 2’ चित्रपटाने प्रेक्षकांना हसवले, भावनिक आणि रोमँटिक अनुभव दिला आहे. रकुल प्रीतने तिच्या भूमिकेबाबत आणि अजय देवगणसोबतच्या कामाच्या अनुभवाबाबत दिलेला खुलासा चित्रपटाच्या मागील मेहनत आणि सेटवरील व्यावसायिकतेवर प्रकाश टाकतो. प्रेक्षकांसाठी हा खुलासा मनोरंजन आणि अभिनयाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे.
FAQ
रकुल प्रीत सिंहने अजय देवगणसोबत रोमान्सवर काय प्रतिक्रिया दिली?
रकुल प्रीतने सांगितले की, सिनेमातील रोमान्स फक्त मनोरंजनासाठी आहे आणि वास्तविक जीवनाशी तुलना केली जाऊ नये. तिने म्हटले की, अशा सीन शूट करताना प्रोफेशनल दृष्टीकोन ठेवणे महत्त्वाचे असते.
रकुल प्रीतच्या अभिनयाचा अनुभव कसा होता?
तिने सांगितले की, शूटिंगच्या आधी सेटवर गोंधळ आणि हसू असते, पण कॅमेरा ऑन होताच स्विच येतो आणि ती पूर्णपणे भूमिकेत जाते. अजय देवगण तिच्यासाठी सीनिअर आहेत आणि त्यांच्याकडून तिने बऱ्याच गोष्टी शिकल्या आहेत.
‘दे दे प्यार दे 2’ सिनेमाला प्रेक्षकांकडून काय प्रतिसाद मिळाला?
सिनेमाला प्रेक्षकांकडून भरपूर प्रेम आणि चांगला प्रतिसाद मिळाला. रकुल प्रीतच्या भूमिकेची विशेष प्रशंसा झाली आणि चित्रपटाने प्रेक्षकांना हसवून आनंद दिला.