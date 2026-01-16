'सूर्या खूप मेसेज करायचा' वक्तव्यावरुन अभिनेत्रीविरोधात 100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा; कोणी दाखल केली तक्रार?

काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री खुशी मुखर्जी हिने भारताचा स्टार क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादव यांच्याविषयी केलेले खळबळजनक विधान आता न्यायालयीन वादात रूपांतरित झाले आहे. अभिनेत्रीने दावा केला होता की, सूर्यकुमार तिला अनेकदा मेसेज पाठवायचा, ज्यामुळे तिच्या आणि क्रिकेटपटूच्या नातेसंबंधांबाबत वाद निर्माण झाला.
या विधानामुळे क्रिकेट आणि बॉलिवूड विश्वात जोरदार चर्चा सुरू झाली होती, अनेक चाहत्यांच्या भुवया उंचावल्या. या प्रकरणाचे तज्ज्ञ तसेच सामाजिक माध्यमांवरही मोठ्या प्रमाणावर भाष्य झाले. याप्रकरणी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर फैजान अन्सारी यांनी अभिनेत्री खुशी मुखर्जीविरुद्ध 13 जानेवारी 2026 रोजी 100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. अन्सारी म्हणतात की, मुखर्जीने केलेले आरोप खोटे आहेत आणि त्यांचा उद्देश सूर्यकुमार यादवच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणे हा होता.
अन्सारी मुंबईतून गाझीपूरला गेला आणि त्याठिकाणच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्याने म्हटले की, अभिनेत्रीने केलेले आरोप बदनामीकारक असून, त्याचा थेट परिणाम राष्ट्रीय स्तरावरील क्रिकेटपटूच्या प्रतिष्ठेवर झाला आहे.
अन्सारी म्हणाले, 'मुखर्जीने जाणीवपूर्वक सूर्यकुमारच्या विरोधात विधान केले. या प्रकाराची योग्य ती कारवाई होणे आवश्यक आहे. मी माझ्या लेखी तक्रारीत कठोर कारवाईची मागणी केली आहे आणि त्यांना किमान सात वर्षांची शिक्षा व्हावी असे मी अपेक्षीत करतो.' त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, त्यांनी या प्रकरणाचा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केला आहे, ज्यामुळे लोकांना सत्य माहिती समजावी आणि प्रकरणाची खरी पार्श्वभूमी लोकांपर्यंत पोहोचावी.
माध्यमांशी बोलताना अन्सारी म्हणाले 'आम्हाला खुशी मुखर्जीविरुद्ध तात्काळ FIR दाखल करायची आहे. देशाचे गौरव असणाऱ्या क्रिकेटपटूवर आरोप करणाऱ्यासोबत असेच व्हायला हवे. माझ्या इन्स्टाग्रामवर 20 लाखांहून अधिक लोक फॉलो करतात आणि कोट्यवधी लोक माझे व्हिडिओ पाहतात. हा मुद्दा जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणे ही माझी जबाबदारी आहे. मला फक्त न्याय हवा आहे.' अन्सारी यांनी असेही स्पष्ट केले की, न्याय मिळेपर्यंत ते गाझीपूरमध्येच राहणार आहेत.
अन्सारी यांनी सांगितले की, त्यांनी यापूर्वीही पूनम पांडेविरुद्ध 100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला होता आणि त्यांच्या कायदेशीर टीमची ताकद प्रकरणात स्पष्ट आहे. तसेच अन्सारी म्हणाले की, जर अभिनेत्रीने केलेले आरोप सिद्ध केले तर त्यांनी कोणतीही कारवाई मान्य करण्यास तयार आहेत. त्यांनी सर्वांना आवाहन केले की, सूर्यकुमारच्या समर्थनार्थ उभे राहावे.
खुशी मुखर्जी यांनी सुरुवातीला असा दावा केला की, सूर्यकुमार तिला सतत मेसेज पाठवायचा. या विधानामुळे वाद निर्माण झाला, आणि तिने दिलेल्या प्रतिक्रियेत स्पष्ट केले की: सूर्यकुमारसोबत कोणतेही रोमँटिक रिलेशनशिप नव्हते. तिच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ काढला गेला, ज्यामुळे गैरसमज निर्माण झाला. तिचे इंस्टाग्राम खाते हॅक झाले होते. सूर्यकुमारसोबत ती केवळ मित्र म्हणून संवाद साधत होती आणि आता त्यांचा संपर्क नाही.
या प्रकरणामुळे क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादवच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. फैजान अन्सारी यांनी तात्काळ कायदेशीर पावले उचलली असून, न्याय मिळेपर्यंत तो प्रकरणाचे निरिक्षण गाझीपूरहून करत राहणार आहे. सोशल मीडिया आणि न्यूज पोर्टल्सवरही हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे.