Marathi News
टीव्ही मालिकेतील आदर्श सुनेने दारूचं व्यसन स्वीकारलं; स्वतः पोस्ट शेअर करत प्रेक्षकांना सांगितलं खरी कहाणी, 'पाच वर्षांपूर्वी मी याला सामोरे गेलो...'

Rubina Dilaik's post For husband: लोकप्रिय अभिनेत्री रुबीना आणि तिचा नवरा अभिनव शुक्ला आता 'पति पत्नी और पंगा' या रिऍलिटी शोमध्ये दिसत आहेत.  

Intern | Updated: Oct 13, 2025, 06:28 PM IST
बॉलिवूड तसेच हिंदी टीव्ही इंडस्ट्रीतील अनेक अभिनेत्रीनी करवा चौथच्या निमित्तानं आपल्या पतींसाठी खास पोस्ट शेअर केल्या आहेत. त्यात टीव्ही अभिनेत्री रुबीना दिलैकची पोस्ट सध्या प्रचंड चर्चेत आहे. या पोस्टमध्ये तिनं तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील काही अनुभव प्रेक्षकांसोबत शेअर केले आहेत, ज्यात वाईट सवयी दूर करण्याची प्रक्रिया आणि त्यातून मिळालेला बदल समाविष्ट आहे. रुबीना दिलैकनं तिच्या पोस्टमध्ये खुलासा केला की, तिला पूर्वी दारूचं व्यसन होतं. मात्र, पाच वर्षांपूर्वी तिनं दारू सोडली. तसेच तिनं स्पष्ट केलं की, तिने कधीही सिगारेट ओढले नाही किंवा कोणत्याही अमली पदार्थांचा वापर केला नाही.

तिच्या पोस्टमध्ये रुबीना लिहिते, 'माझ्यासाठी करवा चौथ केवळ एक परंपरा नाही, तर माझ्या प्रेमावर विश्वास साजरा करण्याचा मार्ग आहे. मी उपवास करून स्वतःला आठवण करून देते की माझ्यात कॉफी पिणं, जास्त खाणं, अतिविचार करणं, गरजेपेक्षा जास्त काम करणं आणि परिणामांवर नियंत्रण ठेवण्याची सवय सोडण्याची क्षमता आहे. आत मी उपवास करते, ध्यान-धारणा करते, प्रार्थना करते, यासाठी की मी माझ्या बेटर हाफसाठी एक चांगली पार्टनर बनू शकू.' रुबीना दिलैकच्या या पोस्टनंतर चाहत्यांनी तिच्या धैर्याचं आणि बदलाचं कौतुक केलं आहे. एका चाहत्याने लिहिलं, 'तू खऱ्या अर्थानं करवा चौथ सेलिब्रेट करतेयस!'

सध्या रुबीना आणि तिचा नवरा अभिनव शुक्ला ‘पति पत्नी और पंगा’ या रिऍलिटी शोमध्ये एकत्र दिसत आहेत. या शोमध्ये जोडप्यांच्या रिऍलिटी चेकसह त्यांच्या नात्याची मजा प्रेक्षकांसमोर येते. रुबीना आणि अभिनवसोबत इतरही अनेक प्रसिद्ध जोडपी या शोमध्ये सहभागी आहेत, ज्यामुळे प्रेक्षकांसाठी हा शो आणखी मनोरंजक ठरतो. रुबीना दिलैकच्या वैयक्तिक खुलास्यानं सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली असून, तिच्या आयुष्यातील बदल आणि सकारात्मक प्रवास प्रेक्षकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

FAQ

रुबीना दिलैकने करवा चौथच्या निमित्तानं काय खास पोस्ट शेअर केली?

रुबीना दिलैकने करवा चौथच्या निमित्तानं तिच्या पती अभिनव शुक्लासोबतचे काही खास क्षण शेअर केले आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील दारूवरील अवलंबित्वाबद्दल खुलासा केला.

रुबीना दिलैकने कोणती वाईट सवय सोडली?

तिला पूर्वी दारूचं व्यसन होतं, पण पाच वर्षांपूर्वी तिनं दारू सोडली. तिने कधीही सिगारेट किंवा इतर कोणत्याही अमली पदार्थांचा वापर केलेला नाही.

रुबीना आणि अभिनव सध्या कुठे दिसत आहेत?

रुबीना दिलैक आणि अभिनव शुक्ला सध्या ‘पति पत्नी और पंगा’ या रिऍलिटी शोमध्ये एकत्र दिसत आहेत, जिथे जोडप्यांच्या रिऍलिटी चेकसह त्यांच्या नात्याची मजा प्रेक्षकांसमोर येते.

actress rubina dilaik

