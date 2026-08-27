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सोज्वळ अभिनेत्रीच्या Bold Scene मुळे संतापले चाहते! Toxic रिलीज होताच Video Viral; यात नेमकं आहे तरी काय?

सोशल मीडियावर यशचा टॉक्सिक चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून चर्चा असून या अभिनेत्रीच्या सीनवरुन अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नेमकं हे प्रकरण काय पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 27, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:38 AM IST
सोज्वळ अभिनेत्रीच्या Bold Scene मुळे संतापले चाहते! Toxic रिलीज होताच Video Viral; यात नेमकं आहे तरी काय?
Image Credit: सोशल मीडियावर या सीनची जोरदार चर्चा (फोटो प्रातिनिधिक)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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