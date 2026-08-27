/सोज्वळ अभिनेत्रीच्या Bold Scene मुळे संतापले चाहते! Toxic रिलीज होताच Video Viral; यात नेमकं आहे तरी काय?

अभिनेता यशचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट 'टॉक्सिक: अ फेअरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' बुधवारी (26 ऑगस्ट) चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. गीतू मोहनदास दिग्दर्शित या चित्रपटाने दणक्यात कमाई केली आहे. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी 96 कोटींहून अधिकचा गल्ला जमावला आहे. मात्र हा चित्रपट केवळ त्यातील अॅक्शन आणि अभिनयामुळेच नव्हे, तर इतरही अनेक कारणांमुळे सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतोय. खरं तर प्रदर्शनापूर्वीच ट्रेलरमधील बोल्ड सीन्समुळे चर्चेत असलेल्या या चित्रपटामध्ये 'कांतारा' चित्रपटातील अभिनेत्री रुक्मिणी वसंतवर चित्रित करण्यात आलेला एक सीन पाहून अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
'टॉक्सिक' चित्रपटात रुक्मिणी वसंतने मेलिसाची भूमिका साकारणारली आहे. यश, कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी आणि तारा सुतारिया यांच्यासह अनेक कलाकारांमध्ये रुक्मिणीही आहे. रुक्मिणीचा चर्चेत असलेला सीन पाहून सोशल मीडियावर अनेकांनी चित्रपटाचे लेखन आणि हे दृश्य चित्रपटामध्ये समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 'कांतारा: चॅप्टर 1' मधील कनकवतीच्या दमदार भूमिकेमुळे अलीकडेच प्रसिद्धी मिळवलेल्या या अभिनेत्रीला, 'टॉक्सिक'मधील तिच्या इंटिमेट सीनमुळे आता टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.
चित्रपटातील रुक्मिणीवर चित्रित करण्यात आलेला एक सीन सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्या सीनमध्ये, रुक्मिणीने साकारलेले पात्र अंगाभोवती ब्लँकेट गुंडाळून झोपेतून उठून बसताना दिसते. या सीनमुळे काही प्रेक्षकांनी या सीनची खरंच काय गरज होती अशा प्रश्न उपस्थित केला आहे. रुक्मिणीच्या अनेक चाहत्यांनी तर तिला, तू हा फालतू चित्रपट करायलाच नको होतास असं म्हटलं आहे.
1)
#Yash in #Toxic— epagethonekem pani (@spiritprabha143) August 26, 2026
Rukmini vasanth ni dengu
Kaira ni dengu
Side actresses ni dengu
Last ki movie dengindhi pic.twitter.com/rHA1fjszfF
2)
Rukku Wtf is this??? #rukminivasanth #toxic #yash pic.twitter.com/pGShcsILmc— Heisenberg(@supes616) August 26, 2026
3)
There is no kissing or love-making scene for #RukminiVasanth in #Toxic. These people are making unnecessary comments like, “We didn’t expect this from you.” It’s all just impression-begging.— Nithishhhhhhhh (@nithishyaps) August 26, 2026
Btw, @rukminitweets, you should’ve never done this shitty film.#Yash #ToxicTheMovie pic.twitter.com/nYiMcvZYxy
रुक्मिणी वसंत मुख्यतः कन्नड चित्रपटांमध्ये काम करते. तीने तमिळ आणि तेलुगू चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. रुक्मिणीचा जन्म 10 डिसेंबर 1996 रोजी बेंगळुरू (कर्नाटक) येथे एका कन्नड कुटुंबातझाला. तिचे वडील कर्नल वसंत वेणुगोपाल हे भारतीय सैन्यातील अधिकारी होते. त्यांना भारत सरकारचा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र मिळाला होता. ते 2007 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या उरी येथे शहीद झाले. तिची आई सुभाषिणी वसंत या प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तिका आणि समाजसेविका आहेत. रुक्मिणीने लंडनच्या रॉयल अकॅडमी ऑफ ड्रॅमॅटिक आर्ट्समधून अभिनयाचे धडे घेतले आहेत. तिने 2019 मध्ये कन्नड चित्रपट 'बिरबल'मधून पदार्पण केले. 2023 मध्ये सप्त सागरदा यांच्या 'एलो' या चित्रपटातील भूमिकेमुळे तिला ओळख मिळाली. या चित्रपटासाठी तिला फिल्मफेअर क्रिटिक्स अवॉर्डही मिळाला. 2025 मध्ये आलेल्या 'कांतारा: चॅप्टर 1' या चित्रपटात तिने राजकुमारी कनकवतीची भूमिका साकारली. या चित्रपटानंतर ती संपूर्ण भारतात चर्चेत आली.