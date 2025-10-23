English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
चर्चा खरी ठरली! ऐश्वर्याने पतीशिवाय एकटीच साजरी केली दिवाळी, फोटो चर्चेत

 Aishwarya Sharma and Neil Bhatt Divorce Rumours : दोघांच्या घटस्फोटाच्या विषयावर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे.      

Intern | Updated: Oct 23, 2025, 09:08 PM IST
बॉलिवूड अभिनेता ऐश्वर्या शर्मा आणि अभिनेत्री नील भट्ट हे गेल्या काही महिन्यांपासून चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरले आहेत. त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात वादळ असल्याच्या अफवा सतत उभ्या राहतात. सोशल मीडियावर दोघांनी एकत्र फोटो शेअर करून चाहत्यांना प्रेमळ जोडप्याचा अनुभव दिला, पण सध्या दिसतेय की, त्यांच्या नात्यात काहीतरी बिनसलं आहे.

ओळख आणि प्रेमकहाणी

ऐश्वर्या आणि नील यांची ओळख ‘गुम है किसी के प्यार में’ मालिकेच्या सेटवर झाली होती. या मालिकेत काम करत असताना दोघांचा प्रेमप्रसंग सुरु झाला आणि नंतर त्यांनी डेटिंग सुरू केली. त्यांच्या प्रेमाला चाहत्यांकडून चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. यानंतर दोघांनी ‘स्मार्ट जोडी’ मध्येही एकत्र भाग घेतला. या मालिकांमधील त्यांनी एकत्र काम केलेल्या वेळा आणि स्टेजवरील नजरेच्या अदलाबदलामुळे त्यांच्या नात्याची चर्चा सुरुवातीपासूनच झाली होती.

लग्न आणि पहिल्या वर्षांचे अनुभव

दोघांनी 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी मध्य प्रदेशमधील उज्जैनमध्ये लग्न केले. लग्नानंतर ऐश्वर्या आणि नील अनेकदा सोशल मीडियावर एकत्र फोटो शेअर करत राहिले. चाहत्यांना त्यांच्या जोडप्याची झलक मिळत राहिली, आणि दोघांची जोडी प्रेक्षकांमध्ये खूप लोकप्रिय ठरली. लग्नानंतरचा पहिला वर्षाचा प्रवास सुखमय होता, पण गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये एकत्रित फोटो दिसत नाहीत.

दिवाळी फोटोंमधून चर्चेला उधाण

या वर्षीची दिवाळी ऐश्वर्याने एकटीच साजरी केली, असे दिसतेय. तिच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ती पारंपारिक लूकमध्ये सुंदर दिसतेय, पण नील कुठे आहे, असा प्रश्न चाहत्यांनी विचारला आहे. ऐश्वर्याच्या या फोटोंमुळे चाहत्यांमध्ये तिच्या वैवाहिक आयुष्यातील तणावाच्या चर्चांना उधाण आले आहे. काही फोटोंमध्ये ऐश्वर्याने आपल्या कुटुंबीयांसोबत दिवाळी साजरी करताना दिसले, पण नीलची कोणतीही उपस्थिती नाही.

अफवांवर भाष्य नाही

सध्या अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे की, ऐश्वर्या आणि नील यांचे नाते तुटले असावे. मात्र, दोघांनीही अद्याप या प्रकरणावर कोणतेही अधिकृत भाष्य केलेले नाही. चाहत्यांचे लक्ष आता त्यांच्या पुढील पावलाकडे लागले आहे.

चाहत्यांची प्रतिक्रिया

सोशल मीडियावर चाहत्यांनी ऐश्वर्याच्या फोटोंवर लाइक्स आणि कमेंट्सच्या जोरात प्रतिसाद दिला आहे. काहींनी तिच्या सुंदर पारंपारिक लूकची प्रशंसा केली, तर काहींनी 'नील कुठे आहे?' असा प्रश्न विचारून चर्चेला उधाण आणले आहे. अनेक चाहत्यांनी त्यांच्या नात्याबाबत अंदाज व्यक्त केले आहेत, तर काहींनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील निर्णयांचा आदर राखण्याचा आग्रह धरला आहे. या वर्षीची दिवाळी ऐश्वर्यासाठी एक विशेष अनुभव ठरली आहे. सोशल मीडिया पोस्टमुळे चर्चेला उधाण आलं असून, चाहत्यांचे लक्ष आता तिच्या पुढील हालचालीवर लागले आहे. ऐश्वर्या आणि नील यांचा वैवाहिक प्रवास पुढे कसा राहील, हे पाहणे सर्वांच्या लक्षात आहे.

FAQ

ऐश्वर्या शर्मा आणि नील भट्टचे लग्न कधी झाले?
ऐश्वर्या शर्मा आणि नील भट्ट यांनी 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी मध्य प्रदेशमधील उज्जैन येथे लग्न केले.

का चर्चेत आले की दोघांचे नाते तुटले आहे?
गेल्या काही महिन्यांपासून ऐश्वर्या आणि नील सोशल मीडियावर एकत्र फोटो शेअर करत नाहीत. तसेच, दिवाळीच्या फोटोमध्ये ऐश्वर्या एकटीच दिसली, तर नील कोणत्याही फोटोमध्ये दिसत नाही, त्यामुळे दोघांचे नाते तुटले असावे, अशी चर्चा रंगली आहे.

दोघांनी या चर्चेबाबत अधिकृत भाष्य केले आहे का?
नाही, ऐश्वर्या शर्मा आणि नील भट्ट यांनी अद्याप कोणतेही अधिकृत भाष्य केलेले नाही.

