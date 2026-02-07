English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
  • दानुषसोबत लग्नाच्या अफवा आणि मृणाल ठाकूरचा Baby Bump VIDEO व्हायरल !

दानुषसोबत लग्नाच्या अफवा आणि मृणाल ठाकूरचा Baby Bump VIDEO व्हायरल !

Mrunal Thakur's Baby Bump VIDEO Goes Viral : मृणाल ठाकूरचा नवीन व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 7, 2026, 10:04 AM IST
दानुषसोबत लग्नाच्या अफवा आणि मृणाल ठाकूरचा Baby Bump VIDEO व्हायरल !

बॉलिवूड आणि दाक्षिणात्य सिनेमांमध्ये आपली अभिनयक्षमता आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांची मने जिंकणारी मराठमोळी अभिनेत्री मृणाल ठाकूर सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्य आणि चर्चांमुळे सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे. खासकरून, धनुष आणि मृणाल यांच्यातील अफेअरच्या अफवांनी चांगलीच हवा पकडली होती. यामध्ये मृणालचा एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये ती बेबी बंपसह दिसते. या व्हिडीओने सोशल मीडियावर नवा वाद उडवला आहे. अनेकांना आश्चर्यचकित करणारा हा व्हिडीओ पाहून त्यांनी विचारले, "मृणाल खरोखरच प्रेग्नंट आहे का?"

काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी या व्हिडीओच्या आधारावर मृणालच्या प्रेग्नंसीच्या अफवांवर चर्चा सुरू केली होती. परंतु, मृणालच्या मॅनेजरने यावर स्पष्ट करत सांगितले की, हा व्हिडीओ मृणालच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित नसून, तिच्या व्यावसायिक कामाचा भाग आहे. तो व्हिडीओ मृणालच्या आगामी चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यानचा होता.

सध्या मृणाल आणि वरुण धवन ‘है जवानी तो इश्क होना है’ या चित्रपटावर काम करत आहेत. या चित्रपटात मृणाल एका विशिष्ट भूमिकेसाठी आणि त्यासाठी बेबी बंप लूकमध्ये दिसली होती. यामुळे तिच्या प्रेग्नंसीच्या अफवा पसरल्या, परंतु हा लूक तिच्या चित्रपटातील पात्राशी संबंधित आहे. त्यामुळे मृणाल खरेतर प्रेग्नंट नसून, हा तिच्या चित्रपटातील एक कल्पनिक भाग होता.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

धुळ्याची कन्या विसरली नाही आपली 'अहिराणी'

मृणाल ठाकूर नेहमीच आपल्या साधेपणाने आणि भाषेवरील प्रेमाने चाहत्यांची मने जिंकली आहेत. तिच्या अभिनयाने बॉलिवूड आणि साऊथ इंडस्ट्रीत आपली छाप सोडली असली तरी ती नेहमीच आपल्या जडणघडणीला आणि मुळांना प्राधान्य देते. मूळची धुळ्याची असलेल्या मृणालने नुकतेच एका प्रमोशनल इव्हेंटमध्ये आपल्या मायबोलीत, म्हणजेच अहिराणी भाषेत संवाद साधला. पत्रकारांनी तिला विचारलेले प्रश्न तिने अस्खलित आणि आत्मविश्वासाने अहिराणीत उत्तरे दिली, ज्यामुळे तिच्या प्रेक्षकांना ती आणखी जवळची वाटली.

आधुनिक हिंदी आणि दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीत एक मोठं नाव बनलेल्या मृणाल अजूनही तिच्या मूलभूत मूल्यांपासून दूर गेलेली नाही. तिच्या या भाषेवरील प्रेमामुळे अनेक चाहत्यांनी तिचं कौतुक केले आहे. ह्याचप्रमाणे, मृणालने अनेक वेळा तिच्या मराठी मुळांची ओळख वाव दिली आहे आणि तिच्या कुटुंबाची आणि संस्कृतीची कदर केली आहे.

प्रोफेशनल लाईफमधील वाढती लोकप्रियता

मृणाल ठाकूरने अभिनय क्षेत्रात एक मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. त्याच्या करिअरच्या सुरुवातीला तिने दाक्षिणात्य सिनेमा आणि त्यानंतर बॉलिवूडमध्ये उत्तम कामगिरी केली. तिच्या अभिनय कौशल्यावर अनेक समीक्षकांनी कौतुक केले आहे. विशेषतः तिच्या चित्रपट ‘सुपर 30’ मध्ये तिने केलेला अभिनय प्रेक्षक आणि समीक्षकांमध्ये गाजला. त्यानंतरच्या ‘तुम ही हो’ आणि इतर बॉलिवूड चित्रपटांमध्येही तिने आपली छाप सोडली.

मृणालने गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण भारतातील दर्शकांची मने जिंकली आहेत आणि तिच्या कामामुळे तिला मोठे यश मिळाले आहे. त्याचवेळी तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील चर्चांमुळे ती वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत असते. तथापि, मृणालने कधीही तिच्या कामावर आणि कुटुंबावर फोकस ठेवला आहे, आणि हेच कारण आहे की तिच्या चाहत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
मृणाल ठाकूरचे आयुष्य आणि करिअर एक प्रेरणा आहे. तिने अभिनय क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण केली आहे, आणि तिच्या वैयक्तिक जीवनाबद्दल चर्चांचे वाद आता शांत झाले आहेत. मृणाल हि एक सशक्त अभिनेत्री आहे, जी तिच्या पिढीतील इतर अभिनेत्रींमध्ये एक वेगळं स्थान निर्माण करू शकते. सोशल मीडियावर मृणालच्या प्रेग्नंसीच्या अफवा, तिच्या भाषेवरील प्रेमाने आणि चित्रपटाच्या लूकमुळे तिच्या इमेजमध्ये अजून एक नवीन परिमाण जोडले आहे.

