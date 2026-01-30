जेनिफर विंगेटसोबत लग्नाची अफवा; करण वाहीने दिलं स्पष्ट उत्तर

अभिनेता करण वाही आणि जेनिफर विंगेट सध्या त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे आणि सोशल मीडियावर पसरलेल्या अफवांमुळे चर्चेत आहेत. काही दिवसांपासून इंटरनेटवर दोघांच्या लग्नाबाबत अनेक बातम्या आणि पोस्ट समोर येत आहेत, ज्यामुळे चाहते आणि चाहत्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. मात्र, या बातम्यांमधील सत्य काही वेगळेच आहे आणि करण वाही यांनी स्वतःच या अफवांवर स्पष्टीकरण दिले आहे.
हिंदुस्तान टाइम्सच्या एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्टनुसार, अफवांबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला असता करण वाही यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की ही 'फेक न्यूज' आहे आणि त्यात काहीही सत्य नाही. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चेला आणि अफवांना पूर्ण विराम मिळाला आहे.
करण वाही आणि जेनिफर विंगेट इंडस्ट्रीत खूप काळापासून आहेत आणि दोघे खूप चांगले मित्र आहेत. त्यांची ओळख अनेक वर्षांपूर्वी झाली, जेव्हा त्यांनी त्यांच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात प्रसिद्ध टीव्ही शो ‘दिल मिल गए’ मध्ये एकत्र काम केले. या शोमध्ये जेनिफरने डॉ. रिद्धिमा गुप्ता आणि करणने डॉ. सिद्धांत मोदीची भूमिका साकारली होती. दोघांच्या अभिनयाने आणि त्यांच्या केमिस्ट्रीने प्रेक्षकांना खूप प्रभावित केले.
2024 साली, जवळपास 14 वर्षांनंतर, दोघे पुन्हा एकत्र पडद्यावर दिसले वेब सिरीज ‘रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी’ मध्ये. या सिरीजमधील त्यांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूप आवडली आणि त्यामुळे त्यांच्या डेटिंगच्या अफवांनाही वेग आला.
वैयक्तिक आयुष्याबाबत बोलायचे झाल्यास, करण वाही अनेक वर्षांपासून सिंगल आहेत, तर जेनिफर विंगेटचे पूर्वी अभिनेता करण सिंग ग्रोवर सोबत लग्न झाले होते. त्यांनी 2012 मध्ये लग्न केले, पण दोन वर्षांनी ते वेगळे झाले आणि नोव्हेंबर 2014 मध्ये अधिकृतपणे विभक्त होण्याची घोषणा केली. त्यामुळे दोघांच्या वैयक्तिक जीवनाबाबत अफवा चुकीच्या आहेत, असे स्पष्ट झाले आहे.
दोघांचे आगामी प्रोजेक्ट्सही चाहत्यांसाठी उत्सुकतेचा विषय आहेत. जेनिफर लवकरच एका अनटायटल्ड नेटफ्लिक्स वेब सिरीज मध्ये दिसणार आहे, ज्याचे दिग्दर्शन रेन्सिल डी'सिल्वा करीत आहेत. या सिरीजमध्ये परिणीती चोप्राचे वेब सिरीजमधील पदार्पण ठरेल, तसेच ताहीर राज भसीन आणि सुमित व्यास महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत.
करण वाही अभिनेता सुरभी ज्योतीसोबत ‘सेव्हन अँड ए हाफ डेट्स’ या शोमध्ये दिसणार आहेत. याशिवाय, तो नुकताच ‘कपल गोल्स सीझन 5’ मध्ये शिवांगी जोशीसोबतही दिसला होता.
एकंदरीत पाहिले तर, सोशल मीडियावर पसरलेल्या अफवांनंतर करण वाही यांनी स्पष्ट केले की जेनिफर विंगेटसोबत त्यांना फक्त मैत्रीच आहे आणि कोणतेही लग्नाचे विचार नाहीत. दोघे इंडस्ट्रीत सतत काम करत असून, त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्याबाबत चाहत्यांना नेहमीच उत्सुकता राहते.