/मौनी रॉय-सूरज नंबियार वेगळे राहतात? सोशल मिडियावर केलं अनफोलो, नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

Mouni Roy and Suraj Nambiar divorce : मागील काही दिवसांपासून सातत्याने मौनी रॉय आणि तिचा पती वेगळे राहत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. पण या अफवांमध्ये किती तथ्य आहे, यासंदर्भात या लेखामध्ये सविस्तर वाचा.
Mouni Roy and Suraj Nambiar divorce : प्रसिद्ध बॉलिवूड आणि टीव्ही अभिनेत्री मौनी रॉय आणि तिचा पती सूरज नंबियार घटस्फोटाच्या चर्चांणा उधाण आले आहे, मागील काही दिवसांपासून सातत्याने मौनी रॉय आणि तिचा पती वेगळे राहत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. सोशल मिडियावर असे अनेक वृत आहेत ज्यामध्ये हे दोघेही वेगळे झाल्याची चर्चा पाहायला मिळत आहे. अभिनेत्री मौनी रॉय आणि तिचा पती सूरज नंबियार हे दोघे वेगळे झाल्याच्या बातम्या पाहून मौनी रॉयच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. आता या सोशल मिडियावरील बातम्या पाहून अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. या बातम्यांची सुरुवात ही जेव्हा मौनी रॉय आणि तिचा पती सूरज नंबियार यांनी दोघांनी सोशल मिडियावर एकमेकांना अनफॉलो केल्यावर सुरु झाले आहे.
सोशल मिडियावर अनेक नेटकरी असे दावे करत आहेत की अभिनेत्रीच्या पतीने तिची फसवणूक केली आहे, पण या अफवांमध्ये किती तथ्य आहे याबद्दल मौनी रॉयने अजूनपर्यत तरी मौन पाळले आहे. ही बातमी सोशल मिडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी सोशल मिडियावर अनेक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यानंतर आता मौनी रॉयच्या अनेक जुन्या पोस्ट्स त्याचबरोबर सूरजच्या आईसोबतचे तिच्या सुट्टीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होऊ लागला. अनेक वृतांची अशी माहिती आहे की मौनी रॉय आणि तिचा पती सूरज नंबियार हे लवकरच घटस्फोट घेणार आहेत असे दावे केले जात आहेत.
हे ही वाचा
एका वृताने असेही सांगितले आहे की मौनी रॉय हिचा पती सूरज नंबियार याने तिचा विश्वासघात केला आहे. त्याचबरोबर अभिनेत्रीचा वापर त्याने फक्त पैशांसाठी केला आहे असे त्याने सांगितले आहे. या अफवा आहेत की खरं याबद्दल कोणीही अजूनपर्यत अधिकृत माहिती दिलेली नाही. सोशल मिडियावर असेही म्हटले जात आहे की मौनीची खास मैत्रीण, अभिनेत्री दिशा पटानीनेही सूरज नंबियार याला अनफॉलो केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या चर्चांना आणखीनच जोर आला आहे. अनेक नेटकरी हे आता अनेक प्रश्न देखील सोशल मिडियावर विचारत आहेत.
मौनी आणि सूरज यांनी गोव्यामध्ये दोन्ही पद्धतीने लग्न केले होते. यानंतर मौनीने अनेकदा सुरजबद्दल प्रेम शोमध्ये व्यक्त केले होते. त्याचबरोबर आता या चर्चांमुळे सोशल मिडियावर मौनी आणि सूरज यांचे जुने व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहेत. सोशल मीडियावरील या दाव्यांमागील किती सत्य आहे हे वेळ आल्यावरच कळणार आहे, जेव्हा मौनी किंवा सूरज अधिकृत निवेदन जारी करतील तेव्हाच याबद्दल त्यांच्या चाहत्यांना माहिती मिळेल.