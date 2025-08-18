Kseniya Alexandrova : प्राण्याची कारला धडक, दीड महिना कोमात, लोकप्रिय मॉडेल आणि 2017 मिस युनिव्हर्सचं निधन

Kseniya Alexandrova : रशियाची लोकप्रिय मॉडेल आणि मिस युनिव्हर्स 2017 स्पर्धेची कंटेस्टंट राहिलेली सेनिया अलेक्जेंड्रोवा हिचं अवघ्या 30 व्या वर्षी एका भीषण अपघातात निधन झालं आहे. 12 ऑगस्ट रोजी ट्वेर ओब्लास्ट भागात सेनियाची कार एका जंगली हरणाला धडकली होती. या भीषण अपघातात सेनिया गंभीर जखमी झाली होती. ती जवळपास महिनाभर मृत्यूशी झुंज देत होती. मात्र, शेवटी उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.
रिपोर्ट्सनुसार हा अपघात 5 जुलै रोजी झाला होता. सेनिया आपल्या पतीसोबत रेजेव येथून घरी परतत असताना अचानक एक एल्क हरीण रस्त्यावर धावत आले आणि तिच्या कारला धडकले. सर्वात मोठा फटका प्रवासी सीटवर बसलेल्या सेनियालाच बसला. गाडी चालवणाऱ्या तिच्या पतीलाही दुखापत झाली.
या अपघाताबद्दल बोलताना सेनियाच्या नवऱ्याने सांगितले की, 'ज्या क्षणी हरिण उडी मारून कारसमोर आले त्याक्षणी काहीच करण्यास वेळ मिळाला नाही. टक्कर होताच तो थेट कारमध्ये शिरला. त्याचे वार थेट सेनियाच्या डोक्यावर बसले. तिचं डोकं फुटलं, ती बेशुद्ध झाली. सर्वत्र रक्तच रक्त पसरलं होतं.
हरणाचे पाय थेट कारच्या विंडशील्डमधून आत घुसले आणि सेनियाच्या कवटीवर गंभीर इजा झाली. तिला तातडीने मॉस्कोमधील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. मात्र दीड महिन्याच्या उपचारानंतरही तिला वाचवता आलं नाही.
सेनियाचा जन्म रशियामध्ये झाला होता. ती फॅशन इंडस्ट्रीतील एक प्रसिद्ध चेहरा होती. 2017 मध्ये ती मिस रशिया स्पर्धेत प्रथम उपविजेता ठरली होती. त्याच वर्षी तिने मिस युनिव्हर्स स्पर्धेत रशियाचे प्रतिनिधित्व केले. तिच्या पर्सनल लाईफबद्दल बोलायचे झाले तर, मार्च 2024 मध्ये तिने आपल्या बॉयफ्रेंडशी लग्न केले होते.
लग्नाचे फोटो तिने इन्स्टाग्रामवर शेअर केले होते. पण लग्नानंतर काही महिन्यांतच तिच्या अचानक मृत्यूने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सेनियाच्या मृत्यूने चाहत्यांना धक्का बसला आहे. तिच्या अकाली निधनामुळे फॅशन आणि मॉडेलिंग क्षेत्रातील एक तेजस्वी तारा कायमचा विझला आहे.
