Kseniya Alexandrova : प्राण्याची कारला धडक, दीड महिना कोमात, लोकप्रिय मॉडेल आणि 2017 मिस युनिव्हर्सचं निधन

Kseniya Alexandrova :  लोकप्रिय मॉडेल आणि मिस युनिव्हर्स 2017 असणाऱ्या सेनिया अलेक्जेंड्रोवाचा लग्नाच्या चार महिन्यानंतर निधन झालं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 18, 2025, 02:44 PM IST
Kseniya Alexandrova : रशियाची लोकप्रिय मॉडेल आणि मिस युनिव्हर्स 2017 स्पर्धेची कंटेस्टंट राहिलेली सेनिया अलेक्जेंड्रोवा हिचं अवघ्या 30 व्या वर्षी एका भीषण अपघातात निधन झालं आहे. 12 ऑगस्ट रोजी ट्वेर ओब्लास्ट भागात सेनियाची कार एका जंगली हरणाला धडकली होती. या भीषण अपघातात सेनिया गंभीर जखमी झाली होती. ती जवळपास महिनाभर मृत्यूशी झुंज देत होती. मात्र, शेवटी उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.

रिपोर्ट्सनुसार हा अपघात 5 जुलै रोजी झाला होता. सेनिया आपल्या पतीसोबत रेजेव येथून घरी परतत असताना अचानक एक एल्क हरीण रस्त्यावर धावत आले आणि तिच्या कारला धडकले. सर्वात मोठा फटका प्रवासी सीटवर बसलेल्या सेनियालाच बसला. गाडी चालवणाऱ्या तिच्या पतीलाही दुखापत झाली.

पतीने सांगितला भीषण अपघाताचा प्रसंग

या अपघाताबद्दल बोलताना सेनियाच्या नवऱ्याने सांगितले की, 'ज्या क्षणी हरिण उडी मारून कारसमोर आले त्याक्षणी काहीच करण्यास वेळ मिळाला नाही. टक्कर होताच तो थेट कारमध्ये शिरला. त्याचे वार थेट सेनियाच्या डोक्यावर बसले. तिचं डोकं फुटलं, ती बेशुद्ध झाली. सर्वत्र रक्तच रक्त पसरलं होतं.

हरणाचे पाय थेट कारच्या विंडशील्डमधून आत घुसले आणि सेनियाच्या कवटीवर गंभीर इजा झाली. तिला तातडीने मॉस्कोमधील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. मात्र दीड महिन्याच्या उपचारानंतरही तिला वाचवता आलं नाही.

सेनिया अलेक्जेंड्रोवाचं करिअर 

सेनियाचा जन्म रशियामध्ये झाला होता. ती फॅशन इंडस्ट्रीतील एक प्रसिद्ध चेहरा होती. 2017 मध्ये ती मिस रशिया स्पर्धेत प्रथम उपविजेता ठरली होती. त्याच वर्षी तिने मिस युनिव्हर्स स्पर्धेत रशियाचे प्रतिनिधित्व केले. तिच्या पर्सनल लाईफबद्दल बोलायचे झाले तर, मार्च 2024 मध्ये तिने आपल्या बॉयफ्रेंडशी लग्न केले होते.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लग्नाचे फोटो तिने इन्स्टाग्रामवर शेअर केले होते. पण लग्नानंतर काही महिन्यांतच तिच्या अचानक मृत्यूने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सेनियाच्या मृत्यूने चाहत्यांना धक्का बसला आहे. तिच्या अकाली निधनामुळे फॅशन आणि मॉडेलिंग क्षेत्रातील एक तेजस्वी तारा कायमचा विझला आहे.

FAQ

सेनिया अलेक्जेंड्रोवाचे निधन कधी आणि कुठे झाले?

सेनिया अलेक्जेंड्रोवाचे 12 ऑगस्ट 2025 रोजी ट्वेर ओब्लास्ट, रशिया येथे निधन झाले.

सेनियाचा मृत्यू कशामुळे झाला?

सेनियाचा मृत्यू एका भीषण कार अपघातात झाला, ज्यामध्ये तिची कार 5 जुलै 2025 रोजी एका जंगली एल्क हरणाला धडकली आणि तिला गंभीर डोक्याच्या जखमा झाल्या.

हा अपघात कसा घडला?

सेनिया आपल्या पतीसोबत रेजेव येथून घरी परतत असताना अचानक एल्क हरण रस्त्यावर आले आणि कारच्या विंडशील्डमधून आत घुसून तिच्या डोक्याला गंभीर इजा झाली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

