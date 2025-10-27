English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
धक्कादायक! चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच अभिनेत्याने संपवलं आयुष्य, नेमकं काय घडलं?

चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या काही दिवसांआधीच मराठी अभिनेत्याने संपवलं आयुष्य. पुण्यात आयटी पार्कमध्ये करत होता नोकरी.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 27, 2025, 01:58 PM IST
Sachin Chandwade Suicide: बॉलिवूड असो की मराठी इंडस्ट्री. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक कलाकारांचे निधन झाले आहे तर काहींनी आत्महत्या केली. अशातच जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील उंदिरखेडे गावात घडलेल्या एका हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. फक्त 25 वर्षीय अभिनेता आणि सॉफ्टवेअर इंजिनिअर सचिन चांदवडेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. 

सचिन चांदवडे हा मूळचा उंदिरखेडे गावचा असून तो पुण्यातील प्रतिष्ठित आयटी पार्कमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून कार्यरत होता. त्याचबरोबर त्याला लहानपणापासूनच अभिनयाची प्रचंड आवड होती. या आवडीपोटी त्याने सिनेसृष्टीत आपले नशीब आजमावण्यास सुरुवात केली होती.

सचिन ‘जमतारा 2’, ‘असुरवन’ या वेबसीरिज आणि चित्रपटांमध्ये झळकणार होता. काही काळापूर्वीच त्याने आपल्या सोशल मीडियावरून या चित्रपटांविषयी माहिती दिली होती. विशेष म्हणजे, ‘असुरवन’ चित्रपटाचे प्रदर्शन काही दिवसांवर आले होते. त्याचबरोबर ‘विषय क्लोज’ या चित्रपटातही तो दिसला होता.

अभिनेत्याची आत्महत्या

ही दुर्दैवी घटना 23 ऑक्टोबर रोजी दुपारी दीडच्या सुमारास घडली. सचिनने राहत्या घराच्या वरच्या मजल्यावरील खोलीत पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. कुटुंबीयांना हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी तात्काळ त्याला खाली उतरवून उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र त्याची प्रकृती खालावल्याने त्याला पुढील उपचारांसाठी धुळे येथे हलवण्यात आले. परंतु, मृत्यूशी त्याची झुंज अपयशी ठरली आणि 24 ऑक्टोबर रोजी रात्री दीड वाजता उपचारादरम्यान त्याने अखेरचा श्वास घेतला.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मृत्यूच्या केवळ पाच दिवसांपूर्वीच सचिनने इन्स्टाग्रामवर आपल्या आगामी चित्रपटाविषयी पोस्ट शेअर केली होती. त्याने ‘असुरवन’ आणि ‘जमतारा 2’ यांचा उल्लेख करत आपल्या अभिनय कारकिर्दीबद्दल उत्साह व्यक्त केला होता. याशिवाय तो ढोल-ताशा पथकातही सक्रिय होता. गणेशोत्सव यांसारख्या सणांमध्ये त्याने अनेक मराठी कलाकारांसोबत ढोल वादन केल्याचे फोटो त्याने शेअर केले होते.

गावात शोककळा

एका तरुण, प्रतिभावान आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाच्या अशा अकस्मात जाण्याने उंदिरखेडे गावात तसेच मराठी मनोरंजन विश्वात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. अनेक कलाकार आणि चाहत्यांनी सोशल मीडियावरून श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. या घटनेबाबत पारोळा पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. आत्महत्येमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून पोलिस तपास सुरू आहे.

FAQ

सचिन चांदवडे कोण होते आणि त्यांचं करिअर काय होतं?

सचिन चांदवडे हे २५ वर्षीय अभिनेते आणि सॉफ्टवेअर इंजिनिअर होते. ते उंदिरखेडे गावचे (पारोळा तालुका, जळगाव) रहिवासी असून, पुण्यातील आयटी पार्कमध्ये काम करत होते. लहानपणापासून अभिनयाची आवड असल्याने त्यांनी ‘जमतारा २’, ‘असुरवन’ सारख्या वेबसीरिज आणि चित्रपटांमध्ये काम केलं. तसेच, ढोल-ताशा पथकात सक्रिय होते आणि गणेशोत्सवात कलाकारांसोबत सहभागी होत.

सचिन चांदवडेचा मृत्यू कधी आणि कसा झाला?

सचिन चांदवडेंनी २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी दीड वाजता राहत्या घराच्या वरच्या मजल्यावर पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. कुटुंबीयांनी तात्काळ रुग्णालयात दाखल केलं, पण प्रकृती खालावल्याने धुळे हलवण्यात आलं. २४ ऑक्टोबर रोजी रात्री दीड वाजता उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं. मृत्यूच्या ५ दिवसांपूर्वी त्यांनी इन्स्टाग्रामवर आगामी चित्रपटांच्या पोस्ट शेअर केल्या होत्या.

सचिन चांदवडेच्या आगामी प्रोजेक्ट्स कोणत्या?

सचिन चांदवडे ‘जमतारा २’ आणि ‘असुरवन’ या वेबसीरिजमध्ये झळकणार होते. ‘असुरवन’ चित्रपटाचं प्रदर्शन काही दिवसांवर आलं होतं. तसेच, ‘विषय क्लोज’ या चित्रपटातही त्यांचं काम होतं. या प्रोजेक्ट्समुळे त्यांची अभिनय कारकीर्द उजळणार होती.

