धक्कादायक! चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच अभिनेत्याने संपवलं आयुष्य, नेमकं काय घडलं?

Sachin Chandwade Suicide: बॉलिवूड असो की मराठी इंडस्ट्री. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक कलाकारांचे निधन झाले आहे तर काहींनी आत्महत्या केली. अशातच जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील उंदिरखेडे गावात घडलेल्या एका हृदयद्रावक घटनेने संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. फक्त 25 वर्षीय अभिनेता आणि सॉफ्टवेअर इंजिनिअर सचिन चांदवडेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.
सचिन चांदवडे हा मूळचा उंदिरखेडे गावचा असून तो पुण्यातील प्रतिष्ठित आयटी पार्कमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून कार्यरत होता. त्याचबरोबर त्याला लहानपणापासूनच अभिनयाची प्रचंड आवड होती. या आवडीपोटी त्याने सिनेसृष्टीत आपले नशीब आजमावण्यास सुरुवात केली होती.
सचिन ‘जमतारा 2’, ‘असुरवन’ या वेबसीरिज आणि चित्रपटांमध्ये झळकणार होता. काही काळापूर्वीच त्याने आपल्या सोशल मीडियावरून या चित्रपटांविषयी माहिती दिली होती. विशेष म्हणजे, ‘असुरवन’ चित्रपटाचे प्रदर्शन काही दिवसांवर आले होते. त्याचबरोबर ‘विषय क्लोज’ या चित्रपटातही तो दिसला होता.
ही दुर्दैवी घटना 23 ऑक्टोबर रोजी दुपारी दीडच्या सुमारास घडली. सचिनने राहत्या घराच्या वरच्या मजल्यावरील खोलीत पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. कुटुंबीयांना हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी तात्काळ त्याला खाली उतरवून उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र त्याची प्रकृती खालावल्याने त्याला पुढील उपचारांसाठी धुळे येथे हलवण्यात आले. परंतु, मृत्यूशी त्याची झुंज अपयशी ठरली आणि 24 ऑक्टोबर रोजी रात्री दीड वाजता उपचारादरम्यान त्याने अखेरचा श्वास घेतला.
मृत्यूच्या केवळ पाच दिवसांपूर्वीच सचिनने इन्स्टाग्रामवर आपल्या आगामी चित्रपटाविषयी पोस्ट शेअर केली होती. त्याने ‘असुरवन’ आणि ‘जमतारा 2’ यांचा उल्लेख करत आपल्या अभिनय कारकिर्दीबद्दल उत्साह व्यक्त केला होता. याशिवाय तो ढोल-ताशा पथकातही सक्रिय होता. गणेशोत्सव यांसारख्या सणांमध्ये त्याने अनेक मराठी कलाकारांसोबत ढोल वादन केल्याचे फोटो त्याने शेअर केले होते.
एका तरुण, प्रतिभावान आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाच्या अशा अकस्मात जाण्याने उंदिरखेडे गावात तसेच मराठी मनोरंजन विश्वात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. अनेक कलाकार आणि चाहत्यांनी सोशल मीडियावरून श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. या घटनेबाबत पारोळा पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. आत्महत्येमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून पोलिस तपास सुरू आहे.
