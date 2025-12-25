English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • सचिन पिळगांवकर: सांतारूपी माणूस, लेकीकडून मिळालं मोठं कौतुक

सचिन पिळगांवकर: 'सांतारूपी माणूस', लेकीकडून मिळालं मोठं कौतुक

सचिन पिळगांवकर, श्रिया आणि सुप्रिया पिळगांवकर ख्रिसमस साजरा करत असताना, ऑनस्क्रिन मुलगी करत आहे त्यांचं कौतुक  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 25, 2025, 07:52 PM IST
सचिन पिळगांवकर: 'सांतारूपी माणूस', लेकीकडून मिळालं मोठं कौतुक

बॉलिवूडमध्ये एक साधा आणि प्रेरणादायक अभिनेता म्हणून ओळखला जाणारा सचिन पिळगांवकर, सध्या त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत ख्रिसमस साजरा करत आहेत. त्यांची पत्नी सुप्रिया पिळगांवकर आणि मुलगी श्रिया पिळगांवकर यांच्यासोबत त्यांचा ख्रिसमस सेलिब्रेशन आनंदात सुरू आहे. याच दरम्यान, सचिन पिळगांवकर यांच्या ऑनस्क्रिन मुलीचेही कौतुक होत आहे. अभिनेत्री हेमल इंगळे, ज्या पिळगांवकर यांच्या 'नवरा माझा नवसाचा' सिनेमात त्यांच्या मुलीची भूमिका साकारली होती, ती आता त्यांचं विशेष कौतुक करत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

हेमल इंगळेने तिच्या सीनियर अभिनेता सचिन पिळगांवकर यांना 'सांतारुपी माणूस" असे संबोधले आहे. हेमलचा असा दावा आहे की सचिन पिळगांवकर हे तिच्या जीवनात केवळ एक दिग्दर्शकच नाहीत, तर तिच्या करिअरच्या सुरूवातीपासून ते तिला दिशा देणारे आणि योग्य मार्गदर्शन करणारे 'सांता' आहेत. हेमलने सांगितले, "सचिन सर, जसे सांता आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करत असतो आणि आपल्या इच्छांना पूर्ण करतो, तसेच सचिन सर मला माझ्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्यासाठी प्रेरणा देतात. जेव्हा मी काही निर्णय घेत असते, तेव्हा ते माझ्या पाठीशी उभे राहतात, आणि मला केवळ योग्य मार्ग दाखवतात. ते माझ्या करिअरच्या मार्गदर्शक आहेत.'

हेमल इंगळेने आपली भावुकता व्यक्त करत सांगितले की, सचिन पिळगांवकर यांच्या मार्गदर्शनामुळेच तिच्या आत्मविश्वासात भर पडली आहे. ती म्हणाली, 'हे सर म्हणजे माझ्यासाठी केवळ दिग्दर्शक नाहीत. ते माझ्या करिअरच्या ध्येयांवर विश्वास ठेवण्याचे आणि स्वतःवर विश्वास ठेवण्याचे मला शिकवतात. ते माझ्या सर्व गोष्टींमध्ये सापडलेले सर्वोत्तम मार्गदर्शक आहेत.'

हेमल इंगळे आणि सचिन पिळगांवकर यांची केमिस्ट्री फक्त स्क्रीनवरच नाही तर ऑफ स्क्रीनही खूप चांगली आहे. दोघं एकमेकांवर विश्वास ठेवून काम करतात. तसेच, हेमलने पिळगांवकर यांची 'ऑनस्क्रिन मुलगी' म्हणून भूमिका साकारली असली तरी त्यांच्यातील नातं वडील-मुलीप्रमाणेच आहे.

शिवाय, सचिन पिळगांवकर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे ख्रिसमस सेलिब्रेशन सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. सचिन यांच्या मुलीने, श्रिया पिळगांवकरने त्यांच्या कुटुंबाच्या ख्रिसमस सेलिब्रेशनचे काही फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केले. हे फोटो त्यांच्या चाहत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले आहेत आणि यावर अनेकांनी प्रेमभर्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

यासह, सचिन पिळगांवकर यांच्या अभिनयाची ओळख असलेल्या अनेक सहकाऱ्यांमध्ये हेमल इंगळेने त्यांचा आदर्श घेतलेला आहे. ती नेहमीच त्यांना 'सांता' मानते आणि त्यांच्या प्रेरणेने पुढे जाण्याचा विचार करते. हेमलच्या या कौतुकामुळे सचिन पिळगांवकर यांच्या कर्तृत्वाची नवी उंची दिसून येते, आणि त्यांचे सापडलेले मार्गदर्शन त्यांच्या सहकारी आणि शिष्यांसाठी नेहमीच प्रेरणादायक राहील.

सचिन पिळगांवकर यांच्या या आदर्श आणि प्रेरणादायी भूमिकेचे कौतुक करणारी हेमल इंगळे, ख्रिसमसच्या संधीवर एक खूप सुंदर वचन देती आहे  ते म्हणजे 'एक उत्तम दिग्दर्शक, मार्गदर्शक आणि विश्वासार्ह व्यक्ति हे आपल्याला फक्त एक वेळचं सांता बनून भेटतात.'

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Sachin PilgaonkarSachin Pilgaonkar newssachin pilgaonkar latest movieno one offer movie to Sachin Pilgaonkarentertainment news

इतर बातम्या

आता गावागावत मिळणार नेटवर्क, इस्त्रोने लाँच केला शक्तीशाली...

भारत